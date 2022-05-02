ESKİŞEHİR - BBP Genel Başkanı Destici, bayram namazı sonrası açıklamada bulundu - Son Dakika
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ESKİŞEHİR - BBP Genel Başkanı Destici, bayram namazı sonrası açıklamada bulundu

02.05.2022 08:15

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu coğrafyada Türk ve Müslümansanız bir de güçlenerek, güçlenmeye devam eden bir devletseniz elbette ki ayağınıza çelme takmak isteyenler ve sizi güçsüzleştirmek isteyenler, güçlenmenizi engellemek isteyenler olacaktır.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bu coğrafyada Türk ve Müslümansanız bir de güçlenerek, güçlenmeye devam eden bir devletseniz elbette ki ayağınıza çelme takmak isteyenler ve sizi güçsüzleştirmek isteyenler, güçlenmenizi engellemek isteyenler olacaktır." dedi.

Bayram namazını memleketi Eskişehir'in Sivrihisar ilçesindeki tarihi Ulu Cami'de kılan Destici, ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bu bayramda da dünyanın birçok ülkesinde Müslümanlara karşı zulmün ve saldırıların devam ettiğini söyleyen Destici, Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu belirtti. Destici, şöyle devam etti:

" Doğu Türkistan, Filistin, Afganistan, Yemen, Suriye, Etiyopya'ya baktığımızda elhamdülillah güçlü bir devletimiz var. Tam bağımsız, bir bütün ülkemiz var ve her şeyden en önemlisi de inanmış ve gerçekten devlet, vatan, millet, ezan, bayrak sevdalısı bir milletimiz var. Bu topraklarda Rabb'im bu milleti hiç eksik etmesin. Devletimizin varlığını daim etsin. Ülkemizin bütünlüğünü ve milletimizin birliğini korusun inşallah. Bu coğrafyada Türk ve Müslümansanız bir de güçlenerek, güçlenmeye devam eden bir devletseniz elbette ki ayağınıza çelme takmak isteyenler ve sizi güçsüzleştirmek isteyenler, güçlenmenizi engellemek isteyenler olacaktır. Çünkü Türkiye daha da güçlü bir ülke haline geldiğinde burada istedikleri gibi emperyalist emellerini gerçekleştiremiyorlar. Bunu biliyorlar. Buna karşı da bizim sen ben kavgasını bir tarafa bırakıp birlik olmamız lazım. Çünkü birlik olursak kazanırız. Ama ayrışırsak. bizi de diğer ülkelerin durumuna düşürmek için sırada bekleyen sırtlanların, emperyalistlerin olduğunu, siyonistlerin olduğunu asla unutmamamız gerekiyor."

"Neşeli, sevinçli, kemerli bayramlar diliyorum"

Ramazan Bayramı nedeniyle karayollarında trafik hareketliliğinin arttığına dikkati çeken Destici, vatandaşları kurallara uymaları konusunda uyardı. Destici, "İçişleri Bakanlığı tarafından trafikte emniyet kemeri kullanımını yaygınlaştırmak ve önemini vurgulamak amacıyla başlatılan 'Bayramınız Kemerli Olsun' kampanyası var. Ben de vatandaşlarımıza diyorum ki güvenli yolculuğun esaslarından, kurallarından birisi de bir hareketinize bakar. O da hemen kemerinizi takarak güvenli yolculuk yapacaksınız. Ben bütün vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Neşeli, sevinçli, kemerli bayramlar diliyorum."

ESKİŞEHİR - BBP Genel Başkanı Destici, bayram namazı sonrası açıklamada bulundu
ESKİŞEHİR - BBP Genel Başkanı Destici, bayram namazı sonrası açıklamada bulundu
ESKİŞEHİR - BBP Genel Başkanı Destici, bayram namazı sonrası açıklamada bulundu
ESKİŞEHİR - BBP Genel Başkanı Destici, bayram namazı sonrası açıklamada bulundu
ESKİŞEHİR - BBP Genel Başkanı Destici, bayram namazı sonrası açıklamada bulundu
ESKİŞEHİR - BBP Genel Başkanı Destici, bayram namazı sonrası açıklamada bulundu
ESKİŞEHİR - BBP Genel Başkanı Destici, bayram namazı sonrası açıklamada bulundu
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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ESKİŞEHİR - BBP Genel Başkanı Destici, bayram namazı sonrası açıklamada bulundu - Son Dakika


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