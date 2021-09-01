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BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'in kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'in kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünü kutladı

01.09.2021 17:13
BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'in kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünü kutladı, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünü kutladı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünü kutladı.

Destici, yaptığı açıklamada, İzmir'in işgaline karşı Anadolu'da gerçekleşen en önemli tepkilerin başında, 17 Mayıs 1919'da Odunpazarı'nda 10 bin kişinin toplandığı miting ve burada yapılan direniş çağrısının geldiğini belirtti.

Eskişehir'in, Sivas Kongresi'ne üç temsilciyle katılarak Milli Mücadele'ye katkı sağladığını hatırlatan Destici, bir Eskişehirli olarak kentiyle gurur duyduğunu bildirdi.

İşgalden 2 Eylül 1922'de kurtarılan Eskişehir'in bu önemli gününün yıl dönümünü kutlayan Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir temsilcisi Bayrakzade Hüseyin Bey, kongreye 1200 lira bağışta bulunmuş, bir başka Eskişehir temsilcisi Hüsrev Sami Bey ise Heyet-i Temsiliye üyeliğine seçilmiştir. Milli Mücadele'ye katkılarından dolayı Eskişehir'de görev yapan Kaymakam Atıf Bey, 7 Eylül 1919'da İngilizler tarafından tutuklanmıştır. Batı Cephesi'ndeki muharebelerde sayısız Eskişehirli hemşehrimizin kanı ve emeği vardır. Şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle minnetle anıyorum.

Eskişehir, Türk ve dünya tarihi açısından önemli gelişmelerin şahidi olmasının yanı sıra Kurtuluş Savaşı'nda da Anadolu'nun ulaşım ağının kesişme noktasında bulunmuştur. Milli Mücadele'ye sağladığı katkısı itibarıyla özel ve hayati bir öneme sahiptir. Büyük Birlik Partisi olarak haklı mücadelenin her zaman yanında olacağız. Anadolu'nun bize yeniden vatan olması için büyük fedakarlıklarla mücadele eden, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda, devletin temellerinin en önemli taşlarını koyan Eskişehir'i ve Eskişehirli hemşehrilerimizi yad etmeyi, hepimiz için bir görev ve sorumluluk addediyoruz."

BBP Genel Başkanı Destici, Eskişehir'in kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünü kutladı

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Eskişehir, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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