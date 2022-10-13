BBP Genel Başkanı Destici, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Özcan'ı ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'den, görevine yeni atanan Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan'ı makamında ziyaret etti.
Destici ve beraberindeki heyeti, Rektörlük Ofisi'nde Rektörü Özcan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yunus Özdemir ve ESTÜ Genel Sekreteri Cengiz Kaçal ağırladı.
Ziyarette Destici ve beraberindekiler, Rektör Özcan'a görevinde başarılar diledi.
Rektör Özcan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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