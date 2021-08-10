BBP Genel Başkanı Destici: "Fırsatçılar orman yangınlarında bile kendini gösterdi" - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici: "Fırsatçılar orman yangınlarında bile kendini gösterdi"

BURSA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, salgında olduğu gibi Türkiye'nin ciğerlerinin yandığı anlarda bile fırsatçıların ortaya çıktığını söyledi.

Türkiye'nin tarihinde görmediği bir orman yangınlarıyla karşı karşıya kaldığını belirten Destici, "Bu yangınların hemen hemen tamamını kontrol altına almaya başardık. Hiçbir dönemde iyi bir komşuluğunu görmediğimiz Yunanistan'a 2 uçak gönderdik. Halbuki onlar bizde yangın çıktığında göndermemişti. Türk milletiyle diğerlerinin farkı bir kere daha ortaya çıkmış oldu. Bu yangınların tek sebebi yok. Aşırı sıcaklardan etrafa atılan camlara, yüksek gerilim hatlarından hata ile sebep olan insanlarda var. Ancak bunların haricinde sabotajlarda var. Bunların bir kısmının terör örgütünün talimatıyla olduğunu biliyoruz. Emniyet güçlerimizin yaptığı çalışmalar neticesinde 10 kişiye yakın kişinin gözaltında olduğunu biliyoruz. Bazı suçların karşılığı gerçekten Türk Ceza Kanununda yok. İstismar eden kişinin cezası ne olmalı. Ömür boyu müebbette bile en fazla 25 sene yattıktan sonra çıkıyor. Ömür boyu müebbet ise bu kişinin bir daha o cezaevinden çıkmaması gerekiyor. Orada artık çürümesi gerekiyor. Bu cezaların ağırlaştırılması gerekiyor. Biz BBP olarak netiz. Biz idam dediğimizde başka cephelerden, başka taraflardan farklı cevaplar geliyor. İstismar ve terör örgütleri için idam istiyoruz" dedi.

Orman yangınlarından bile siyasi bir rant çıkarmaya çalışanların olduğunu belirten Destici, "Bu tür hadiseler siyasi rant edilecek hadiseler değildir. Birlik ve beraberlik içerisinde olmamız gerekiyor. Önce yangınları bir söndürelim. Sonra oturup konuşulur. Türkiye planlamasını 20 yıla göre yaptıysa, ona göre uçak ve helikopter temininde bulunmuştur. Ama neticede yangın büyük ve geniş alanda olunca yetersiz kalındı. Onun için hazırlığı sanki bütün ormanlarımız yanabilecekmiş gibi hazırlıklı olmamız gerekiyor. Helikopterlerin su alması için 5 bine yakın havuzlar oluşturulmuş. Ama 5 bin yetmiyor. Demek ki 10 bin 20 bin yapılması gerekiyor. Bütün bunların yapılması gerekiyor. Öncelik yangının ortasında kavga etmenin doğru olmadığını düşünüyoruz" diye konuştu.

Her dönemin fırsatçıları olduğunu belirten Destici, "Korana virüs salgınında da, yangınlarda da fırsatçılar ortaya çıktı. Pandemi döneminde gıdaya rağbet arttığı için gıda fiyatlarında artışlar oldu. Yangında da gördük. Orman yangınları ile mücadelede kullanılan malzemelerin fiyatları bir anda 10 kadar arttı. Yanmaz bir eldiven 40 lira iken, fiyatı 300 liraya kadar çıktı. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bunu yapan ormanı yakan ile aynı zihniyeti taşıdığın düşünüyorum. Devletinde buna göz yummaması gerekiyor" dedi.