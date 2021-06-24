BBP Genel Başkanı Destici, Gaziosmanpaşa 12.Olağan İlçe Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "HDP bir siyasi parti olduğu için 'kapatılsın' demiyoruz. HDP, PKK'yı lanetlemediği ve PKK'nın partisi olduğu için 'kapatılsın' diyoruz." dedi.

Gopark Tesisleri'nde düzenlenen partisinin Gaziosmanpaşa 12. Olağan İlçe Kongresi'nde konuşan Destici, partinin kurulduğundan bugüne hep milletinin yanında olduğunu belirtti.

Destici, "Büyük Birlik Partisi hep devletinin, ülkesinin, inançlarının yanında oldu. Türk ve İslam coğrafyasının, mazlum milletlerin yanında oldu ve bundan sonra da doğruların yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

40 yakın süredir terörle mücadele edildiğini, bu mücadelede on binlerce insanın hayatını kaybettiğini ve bu milletin 1 trilyon dolardan fazla emeğinin gasp edildiğini ifade ederek, Eski BBP Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun "Eğer terörü yenmek istiyorsanız terörün tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele vereceksiniz." sözünü hatırlatan Destici, şunları kaydetti:

"Sadece dağdaki teröristle değil aynı zamanda ovadakiyle şehirdekiyle basının içine sızmışsa onunla siyasetin içine sızmışsa onunla Meclis'e girmişse onunla da... Son 5 yıldır terörün tüm unsurlarına karşı topyekun mücadele veriliyor ve başarılı sonuçlar alınıyor. Bugün içeride neredeyse terörist sayısı yok denecek hale getirildi. Yine sınırlarımız dışında çok başarılı harekatlar düzenlendi. Bütün bunlar terörün belini kırdı. Ama bir de Türkiye'de siyasi parti adı altında terör örgütünün sözcülüğünü yapan bir oluşum var. Buna da izin verilmemeli. Çünkü bunlar, 'Biz sırtımızı PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye dayadık' diyor."

???????- "Bu irfan ve feraset sahibi aziz milletimiz her şeyin farkındadır"

Mustafa Destici, HDP'nin kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın harekete geçtiğini ve Anayasa Mahkemesi nezdinde bir kapatma davası açıldığını dile getirerek, "İlk dava açıldığında eksikliklerin tamamlanması için Anayasa Mahkemesi dosyayı iade etti. 2 aylık süreden sonra Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı yeninden gönderdi. Bu sefer ilgili raportör olumlu görüş verdi ve Anayasa Mahkemesi üyeleri de oy birliğiyle esastan görüşmek üzere karar aldı. Büyük Birlik Partisi olarak bu kararı doğru buluyoruz ve kapatmaya giden sürecin başlangıcı olarak gördüğümüzü ifade ediyorum." şeklinde konuştu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim seçenle, seçilenle hiçbir problemimiz yok. HDP bir siyasi parti olduğu için 'kapatılsın' demiyoruz. HDP, PKK'yı lanetlemediği ve PKK'nın partisi olduğu için 'kapatılsın' diyoruz. ???????Oy veren insanlara gelince onlara çağrımız şudur, sizin ne derdiniz, ne probleminiz, ne talebiniz varsa biz Büyük Birlik Partisi ve Alperenler olarak yanınızdayız. Sizin sesiniz, soluğunuz olmaya hazırız. HDP'li yöneticilere ve HDP milletvekillerine söylediğimiz gibi aranıza PKK ile mesafeyi koyun, terör örgütünü ve terör eylemlerini lanetleyin biz sizinle oturup konuşuruz. Ama aranıza terörle mesafe koymadan, PKK ve onun kanlı eylemlerini lanetlemeden bırakın oturup konuşmayı, size selam dahi vermeyiz."

Destici, HDP'nin Kürtlerin değil, PKK'nın ve Kandil'in partisi olduğunu belirterek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştirdi.

Destici, "İrfan ve feraset sahibi aziz milletimiz her şeyin farkındadır. Kim bugün Türk devletinin varlığının yanında, kim ülkenin bütünlüğünün yanında, kim milletin istiklalinin ve istikbalinin yanında, kim de HDP'nin dolayısıyla PKK'nın yanında bunu biliyor ve inşallah 2023'te de sandıkta bunun cezasını kesecektir." ifadelerini kullandı.

Kongrede Destici'nin konuşmasının ardından belirlenen divan heyeti raporları okudu.

Daha sonra, BBP Gaziosmanpaşa İlçe Başkanını belirlemek için seçime gidildi.