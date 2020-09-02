BBP Genel Başkanı Destici gündemi değerlendirdi (1) - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Topraklarının sadece yüzde 18'i adalardan oluşan Yunanistan'ın kara suları ve kıta sahanlığını sanki bir adalar devletiymiş gibi belirlemeye çalışması ve bu şekilde ilanlara yeltenmesi düpedüz hukuksuzluktur." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan parti mensuplarına ve tüm vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulunan Destici, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diledi.

Destici, Kovid-19 vaka ve hayatını kaybeden kişi sayılarındaki artışa dikkati çekerek bunun sebebinin, tedbirler konusundaki ihmalkarlık ve toplu organizasyonlar olduğunu söyledi.

Vatandaşlara tedbirlere uymaları konusunda uyarılarda bulunan Destici, "Tedbirler konusunda ciddi adımlar atılmaya ihtiyaç olduğu noktasındaki fikrimizi de bugün buradan bir kere daha kamuoyuyla paylaşıyoruz. Sosyal ve ticari hayatımızı sarmayacak ölçüde bazı kısıtlamaların yeniden gündeme alınması ve örnek verdiğimiz rakamlarda belirgin bir düşüş sağlanana kadar bu tedbirlere devam edilmesi gerektiğini buradan dile getiriyoruz." diye konuştu.

"Yüz yüze eğitime geçilmemeli"

Uzaktan eğitimin başladığını anımsatan Destici, "Vaka, ölüm ve ağır hasta sayılarında azalma görülmeden ya da artış devam ederse iki sınıfla sınırlı olsa bile yüz yüze eğitime geçilmemesinin daha doğru olacağı konusundaki fikrimizi açıkça beyan ediyoruz." ifadesini kullandı.

Öğretmenlerin maaş konusunun gündeme geldiğini hatırlatan Destici, öğretmenlik mesleğinin maaşla ölçülemeyecek kıymette olduğunu bildirdi.

Destici, "30 sene önce bu ülkede bir ilçede kaymakamdan daha fazla maaş alan öğretmenler, maalesef bugün düz memur seviyesinde maaş alır hale gelmişlerdir. Öğretmen maaşlarını hiç kimse bir yük, yekün, külfet olarak görmemelidir. Bu konu asla gündeme getirilmemeli ve öğretmenlerimiz incitilmemelidir." dedi.

Dün açılışı yapılan 2020-2021 Adli Yılı'nın, adalet camiası için hayırlı olması temennisinde bulunan Destici, başta Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz olmak üzere görevleri başında şehit düşen yargı mensuplarını saygı ve rahmetle andı.

Silahlı terör örgütü üyeliği suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinde yaptığı açlık grevi sonucu hayatını kaybeden Ebru Timtik'in fotoğrafının, İstanbul Barosu binasına asılmasına tepki gösteren Destici, açlık grevlerinin, örgütlerin baskıları sonucu yapıldığını söyledi.

"Biz tecavüzü, cinayeti ya da başka bir melaneti asla ve kat'a mazur görmeyiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik saldırıların ciddi şekilde arttığını belirten Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sözde avukatlar gibi sözde milletvekilleri var. Bu milletvekillerinin Türk milletinin hak ve menfaatlerini savunmak yerine bölücülerin, terör örgütlerinin, marjinal sol grupların sözcülüğünü yaptığı, onların gerçekleştirdiği eylemlerde ön safta sanki bir militan gibi davranışlar içinde olduğunu görüyoruz. İster uzman çavuş ister polis ister başka bir kamu görevlisi olsun, tecavüzü, cinayeti ya da başka bir melaneti asla ve kat'a mazur görmeyiz. Onu yapanın arkasında durmadık ve durmayız. Bizim gibi düşünen, bizim hissiyatımızda olan hiç kimse durmaz ve mazur görmez. Gereği yapılır ve yapılmıştır."

"Düpedüz hukuksuzluk"

Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinen Destici, Türkiye'nin konuyu uluslararası hukuk ve karşılıklı haklar üzerinden değerlendirmeye ve süreci bu eksende yürütmeye çalışmasına rağmen Yunanistan ve konuya müdahil olma gayretindeki devletlerin bu düzleme asla yanaşmadıklarına şahit olduklarını ifade etti.

Destici, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Topraklarının sadece yüzde 18'i adalardan oluşan Yunanistan'ın kara suları ve kıta sahanlığını sanki bir adalar devletiymiş gibi belirlemeye çalışması ve bu şekilde ilanlara yeltenmesi düpedüz hukuksuzluktur. Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de insan yaşamayan kayalıkları bile tıpkı bir ana kara gibi kara suları ve kıta sahanlığının bir ekseni yapmaya çalışması da yine hukuksuzluktur. Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de hak iddia ederken Türkiye'nin Ege'de adalar dışında sahip olduğu 2 bin 805 kilometre, Akdeniz'de ise 1577 kilometrelik kıyı uzunluğunu yok sayması da ayrı bir hukuksuzluktur. Yunanistan'a ve onun arkasındaki Doğu Akdeniz'e askeri güç göndereceğini açıklayan Fransa'ya sözümüz şudur, 'İstediğiniz kadar gönderin, biz de onları paketleyip size geri göndermesini biliriz.'

Yunanistan'ın önce Batı Trakya'da sonrasında Meis Adası'nda sebep olduğu rezillikler, Almanya'nın hukuki durumu ve gerçekliği hiç dikkate ve gündeme almadan yaptığı açıklamalar, ABD'nin Güney Kıbrıs'a 33 yıldır uyguladığı silah ambargosunu kaldırması, Avusturya'nın, Türkiye'nin Avusturya'yı bölmeye çalıştığı yönündeki tuhaf ve akıl almaz gerçek dışı iddiaları, Türkiye'nin önceden planlanmış ve kendisine rol biçilmiş bir senaryoya doğru sürüklenmeye çalışıldığına dair şüphelerimizi artırmakta hatta doğrulamaktadır."

Saldırılar karşısında birlik ve beraberlik vurgusu

Türkiye'nin ciddi bir saldırıyla karşı karşıya olduğuna işaret eden Destici, saldırılar karşısında birlik ve beraberliğin önemli olduğunu vurguladı.

Kendilerine araç muayene ücretlerine ilişkin çok fazla şikayet geldiğini belirten Destici, bu ücretlerin düşürülmesi yönünde çağrıda bulundu.

"Dönem zam dönemi değil"

BBP Genel Başkanı Destici, ÖTV zammı yapıldığını da anımsatarak "Bir pandemi yaşıyoruz. Herkesin mali durumu belli. Dönem, zam dönemi değil indirim, destek, paylaşma dönemi. Herkesin bunu gözardı etmeden düzenlemeler yapması gerektiğini ifade ediyorum." dedi.

Mustafa Destici, Eskişehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü ile tüm zabıtaların Zabıta Haftası'nı kutladı.