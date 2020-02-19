BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması

7 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Gezi olayları davası kararına ilişkin, " Biz yargı sürecine saygılıyız. Bundan sonra yargı hangi kararları verecek bunu da takip edeceğiz.

BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Gezi olayları davası kararına ilişkin, " Biz yargı sürecine saygılıyız. Bundan sonra yargı hangi kararları verecek bunu da takip edeceğiz." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Amerika'da yayınlanan bir raporda, Türkiye'nin yeni bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalabileceğine ilişkin birtakım imalarda bulunulduğunu hatırlatan Destici, Türk halkının yeni bir darbe girişimine müsade etmeyeceğini söyledi.

Destici, Batı Trakya'da Türklerin yaşadığı sorunlara değinerek, Türkiye nüfusundan bir milyon kişinin bölgeyi ziyaret etmesi halinde buradaki Türk-Müslüman varlığının güçleneceğini ifade etti.

Devlet ve millet olarak bu konuda gayret gösterilmesi ve geçmişten gelen mirasa sahip çıkılması gerektiğini vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

"Ama Türkiye Cumhuriyeti devletinin vatandaşlarının Yunanistan ziyaretlerine baktığımızda önemli bir kısmının Batı Trakya'ya değil Atina'ya gittiğini görüyoruz. Halbuki birinci olarak gidilmesi gereken yer Batı Trakya'dır, Gümülcine'dir, İskeçe'dir. Ondan sonra gideceklerse Selanik'e, Atina'ya elbette gidebilirler ama Gümülcine ve İskeçe'ye gitmeden başka hiç bir yere gitmemeleri gerekir."

Destici, bir gazetecinin Gezi olayları davası kararına ilişkin sorusuna, şu cevabı verdi:

"O dönemde Orta Doğu ülkelerinde güya özgürlük hareketleri adı altında bu tür kalkışmalar başlatılmıştı. Gezi olayları da bu tür hareketlerdendi. Bir dış operasyon olduğu çok açık ve netti. Bir yargı süreci yaşandı. Biz yargı sürecine saygılıyız. Bundan sonra yargı hangi kararları verecek onu da takip edeceğiz."

İYİ Partiden istifalara ilişkin soru üzerine de Mustafa Destici, konunun İYİ Partinin iç işi olduğunu, her siyasi partide bu tür süreçlerin yaşandığını, İYİ Partinin de bu süreci kısa sürede aşacağını kaydetti.

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:16 Kaynak: AA
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