BBP Genel Başkanı Destici gündemi değerlendirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici gündemi değerlendirdi - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici gündemi değerlendirdi

6 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hocalı katliamında yaşananlar ile 1900'lü yılların başında Ermeni çetelerin Doğu Anadolu'da yaptıklarının aynı olduğunu belirterek, "Aradan 100 sene de geçse bunların tıyneti değişmiyor.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hocalı katliamında yaşananlar ile 1900'lü yılların başında Ermeni çetelerin Doğu Anadolu'da yaptıklarının aynı olduğunu belirterek, "Aradan 100 sene de geçse bunların tıyneti değişmiyor. Bunların düşmanlığı da mert değil." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İslam aleminin mübarek üç aylarını ve Regaip Kandil'ini kutlayan Destici, son dönemde yaşanan depremlerde hayatlarını kaybedenlere de Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Doğu Türkistan'da yaşananlara değinen Destici, bölgedekilerin inançlarını özgürce yaşayamadığını ve "soykırıma" maruz kaldıklarına dikkati çekerek, "Bizim için Ankara neyse Urumçi odur. Sivas neyse Hoten odur. Herkes sussa biz susmayacağız. Ta ki Doğu Türkistan bağımsızlığını kazanana kadar." ifadelerini kullandı.

Hocalı katliamının üzerinden 28 yıl geçtiğini hatırlatan Destici, katliamın 1900'lü yılların başında Doğu Anadolu Bölgesi'nde Ermeni, Taşnak ve Hınçak çetelerinin yaptıklarıyla aynı olduğunu belirterek, "Aradan 100 sene de geçse bunların tıyneti değişmiyor. Bunların düşmanlığı da mert değil. Bunlar namert ötesi bir şey." dedi.

Destici, bir gazetecinin HDP'nin pazar günü yapılan 4'üncü olağan kongresine yönelik başlatılan soruşturmayı anımsatması üzerine şu değerlendirmelerde bulundu:

"PKK neyse HDP de odur. Devlete ve millete adeta meydan okumaktadırlar. Böyle bir siyasi parti olabilir mi? Ana muhalefet partisi başta olmak üzere bazı mevcut siyasi partiler, yeni kurulanlar ve kurulma aşamasında olanı da koşa koşa oraya gitmişlerdir. Şimdi onlara sormak istiyoruz, Türk bayrağının asılmadığı, İstiklal Marşı'nın okunmadığı, ölen teröristler için saygı duruşu yapıldığı, Apo'ya methiyeler düzüldüğü, selamlar gönderildiği bir kongreye katılmakla ne kazandınız? Bunu size mecbur eden, sizi bu salona çeken nedir?"

"Doğu Türkistan'a da virüs geldi ancak gizliyorlar"

Destici'yi parti genel merkezinde ziyaret eden Uluslararası Doğu Türkistan STK'ler Birliği Başkanı Hidayet Oğuzhan da burada yaptığı açıklamada, dünya kamuoyu yeni tip koronavirüse (Kovid-19) odaklandığı için bölgelerinde yaşananların gölgede kaldığını ifade etti.

Oğuzhan, Çin'in virüsle ilgili gerçek verileri sakladığını savunarak, "Doğu Türkistan'a da virüs geldi ancak bunu gizliyorlar. Sadece 60-70 civarında vaka olduğu söylüyorlar. Eğer böyleyse insanlar niye evlere kapatıldı? Bölgede insanlar evlerde tecrit edildi. Kamplardaki durum daha vahim. Çin kendi halkına domuz veya tavuk çiftliğinde telef etme muamelesi yapan bir devlet, bizim Doğu Türkistan'daki kamplarda esir tutulanlara ne yapar bunu düşünmemiz lazım." dedi.

BBP Genel Başkanı Destici gündemi değerlendirdi

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Doğu Türkistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Deniz ulaşımına fırtına engeli! Çanakkale'ye bazı seferler iptal edildi
4 terör örgütü mensubu ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim oldu MEB, okullarda uygulanacak koronavirüs tedbirlerini sosyal medyadan paylaştı Son dakika: İran'dan tahliye edilen 132 kişinin ilk test sonuçları negatif çıktı

Son Dakika Haberleri
19:42 İbrahim Büyükak: Bu mankenden daha yakışıklıyım
18:00 Beren Saat'ten doğum günü mesajı: Şimdiye kadarkilerin en zoru
18:00 Polenin faydaları nelerdir? Polen nasıl kullanılır ve neye iyi gelir?
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 20:43:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BBP Genel Başkanı Destici gündemi değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]