BBP Genel Başkanı Destici gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "PKK terör örgütü ve Suriye'deki uzantıları PYD ve YPG, Türk devletine karşı açık bir savaş yürütüyor. Türkiye'deki bazı siyasi partiler bu durumu bile bile PKK ve uzantıları ile iş birliği yapmaktan bir türlü vazgeçmiyorlar." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelede ciddi bir başarı gösterdiğini belirterek Sağlık Bakanlığının virüse karşı başarılı bir sınav yürüttüğünü söyledi. Bilim Kurulunun oluşturulması, tahliyelerin zamanında yapılması, karantina merkezleri, 14 günlük sürelerin iyi uygulanması, vatandaşların bilgilendirilmesi neticesinde bugüne kadar Türkiye'de koronavirüse rastlanılmadığını dile getiren Destici, şöyle konuştu:

"Maalesef dün gece saat 00.50'de Sağlık Bakanımız bir vakanın görüldüğünü açıkladı. Uzmanlara göre aşının gelmesi bir yılı bulabilir. Biz bu mücadeleye karşı hem Türkiye hem birey olarak tek başımızayız, herkes bir yerde kendi kendinin koruyucusu olmak ve azami dikkat etmek zorunda."

Türk milletinin aktif ve sosyal bir yapıya sahip olduğuna da değinen Destici, "Toplum içinde olmayı, birbirimizle görüşmeyi, sarılmayı, tokalaşmayı, öpüşmeyi seven ve bunlara kıymet veren, insanlık nişanesi olarak gören bir milletiz. Virüs dolayısıyla bu alışkanlıklarımızı da ötelememiz gerekiyor." dedi.

PKK terör örgütü için sol partilerin, derneklerin, vakıfların Türkiye karşıtlığı üzerine düzenlediği toplantılara bazı muhalefet partisi temsilcilerinin katıldığını iddia eden Destici, şunları kaydetti:

"PKK terör örgütü ve Suriye'deki uzantıları PYD ve YPG, Türk devletine karşı açık bir savaş yürütüyor. Türkiye'deki bazı siyasi partiler bu durumu bile bile PKK ve uzantıları ile iş birliği yapmaktan bir türlü vazgeçmiyorlar. Geçtiğimiz cuma günü Berlin'de sol parti ve Rosa Luxemburg toplantısında kimler var? CHP'li Sezgin Tanrıkulu, HDP'li Mithat Sancar, HDP'li eski vekil Ertuğrul Kürkçü ve PKK'nın Suriye'deki üst düzey yetkililerinden İlham Ahmed aynı masada buluşuyorlar. O toplantıda PKK'nın Suriye sorumlusu olan kişi Türkiye'yi işgalci olarak nitelendiriyor. PKK'nın müzakerelere dahil edilmesini istiyor. Türkiye karşıtlığı üzerine düzenlenen bu toplantılara ana muhalefet partisi temsilcisinin katılmasının cevabını CHP yöneticilerinin vermesi lazım. Milletvekilinin PKK'lılarla aynı masada ne işi vardı? Bunu açıklaması lazım."

Dünyada petrol fiyatlarının düşmesine de değinen Destici, Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarının düştüğünü ancak bunun yeterli olmadığını dile getirerek petrolün varil fiyatınının 120 dolardan, 30 dolara düşmesine rağmen akaryakıta yapılan indirimin en az 2 lira civarında olması gerektiğini aktardı.