BBP Genel Başkanı Destici gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici gündemi değerlendirdi Açıklaması

6 saat önce

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin, milletin hassas olduğu, terör suçları, örgütlü suçlar, uyuşturucu, nitelikli cinayet, canavarca işlenen suçlar, kadına ve çocuğa yönelik suçlar, cinsel saldırı konularında nasıl neticelere sebep olacağının,...

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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin, milletin hassas olduğu, terör suçları, örgütlü suçlar, uyuşturucu, nitelikli cinayet, canavarca işlenen suçlar, kadına ve çocuğa yönelik suçlar, cinsel saldırı konularında nasıl neticelere sebep olacağının, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıklıkla ortaya konulması gerektiğini belirtti.

Destici, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, koronavirüsle mücadelenin birlik, beraberlik ve dayanışma ile aşılacağına inandığını belirterek, vatandaşlara hükümet tarafından açıklanan uyarı ve tedbirlere uyma çağrısı yaptı.

Bu haftanın Polis Haftası olduğunu da anımsatan Destici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun şahsında bütün emniyet teşkilatının Polis Haftası'nı kutladığını ifade etti. Destici, salgına karşı verilen mücadelede polislerin de yoğun bir çalışma içerisinde olduğunu, evlerinde kalan vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması gibi önemli görevler üstlendiklerini anlattı.

Anadolu Ajansının 100. yıl dönümünü de kutlayan Destici, "Kurtuluş Savaşı mücadelesi yıllarında, bizzat Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatı ve tavsiyesi ile kurulan ve bugüne kadar da 100. yıl içerisinde görevini en üst düzeyde ifade eden Anadolu Ajansının 100. yılını bir kere daha kutluyorum. 100 yıldır Anadolu Ajansında çalışan, emek veren, kuruluşundan bugüne kadar katkı sağlayan tüm mensuplarına da teşekkür ediyorum. Şu anda görevi başında olanlara da başarılar diliyorum." diye konuştu.

Berat Kandili'nin bu gece kutlanacağını da anımsatan Destici, Müslüman aleminin Berat Gecesi'nin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Mili Dayanışma Kampanyası'na özellikle hazine yardımı alan siyasi partilerden destek beklediklerini dile getiren Destici, "Beş siyasi parti, hazineden sadece bu yıl için aldığı 419 milyon liranın yarısını verdiğinde 209.5 milyon lira yapıyor. Şu anda parti faaliyetleri durdu. Dolayısıyla bu 5 siyasi partimizinden bu çağrıya kulak vermesini, hazineden aldıkları yardımı, bu sefer ihtiyaç sahipleri için kullanmalarını teklif ediyorum." dedi.

Gıda, tarım ve hayvancılık alanlarının bu süreçte daha çok desteklenmesi gerektiğini söyleyen Destici, ayrıca esnafın, sanayicinin, çalışanların ayırt edilmeksizin devlet tarafından desteklenmesini de istedi.

İhtiyaç sahiplerinin su, elektrik ve doğalgaz gibi ihtiyaçlarının karşılanması için düzenlemeye gidilmesi, bu ailelere faturaların gönderilmemesi çağrısında da bulunan Destici, uzaktan eğitim alan öğrencilerin internet kullanımlarıyla ilgili de operatörler aracılığıyla destek verilmesini istedi.

İnfaz düzenlemesi

Destici, AK Parti ve MHP gruplarının ortak imzasıyla hazırlanan infaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifi hakkında da değerlendirmede bulundu.

Yasa teklifinin gerekçelerinin kamuoyuna daha net açıklanması gerektiğini vurgulayan Destici, şu ifadelere yer verdi:

"Özellikle koronavirüs salgını sebebiyle cezaevlerindeki yoğunluğu azaltmak için bu düzenlemenin yapılması gerekiyorsa, o zaman suç grupları daha titiz seçilmelidir. Örneğin, teröre veya şiddete bulaşmamış, terör propagandası yapmamış veya iltisakı olmayan fikir, düşünce suçları öncelikle kapsama alınmalıydı. Milletimizin, bu tip bir düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğu, hangi suçları, hangi oranlarda kapsadığı ve zamanlama tercihinin sebepleriyle ilgili daha fazla bilgilendirilmesinin gerektiğini düşünüyoruz. Özellikle teklifin, milletimizin hassas olduğu, terör suçları, örgütlü suçlar, uyuşturucu, nitelikli cinayet, canavarca işlenen suçlar, kadına ve çocuğa yönelik suçlar, cinsel saldırı konularında nasıl neticelere sebep olacağı, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde açıklıkla ortaya konulmalıdır."

Destici, yüksek yargının, yapılan düzenlemeleri genele yaymamasından kaygı duyduğunu da sözlerine ekledi.

Küçük yaşta evlilikler

"Küçük yaşta evlilikler" hakkında kendilerine iletilen konuların da olduğunu aktaran Destici, bu konuyu siyasi ranta çevirmek için bazı siyasi partilerin cinsel saldırıyı da "Af var" diye istismar ettiklerini savundu. Hiç kimsenin küçük yaşta evliliği onaylamadığını ve doğru bulmadığını ifade eden Destici, şöyle konuştu:

"Bir mağduriyeti, başka bir mağduriyetle ortadan kaldırmaya çalışamazsınız. Benim telefonuma da bu konuda yüzlerce mesaj geliyor. Daha çok küçük yaşta evlenen hanımefendilerden geliyor. Bir yargılama süreci başlatmışsın, 5-6 sene sürmüş, adamın 3 tane çocuğu olmuş, şimdi hapiste... Burada mağduriyet yaşamış, küçük yaşta evlenmek zorunda kalmış hanımefendi kızımız 3 çocuğuyla baş başa kalmış. Bunun çaresini bulun. Dolayısıyla biz burada bir çare bulunmasından tarafız. İki düzenlemeye ihtiyaç var burada. Küçük yaştaki evlilikleri önleyecek tedbirlerin alınması ve var olan mağduriyetin ortadan kaldırılması."

Süresiz nafaka konusunun da ele alınması gerektiğini söyleyen Destici, bunun sürdürülebilir ve taşınabilir olmadığını savundu.

Destici, "Süresiz nafaka konusu, zaman zaman, çeşitli örneklerle gündeme geldi. Daha önce de hükümet üyeleri ve iktidar ve muhalefet partileri tarafından da haklı ve bir an önce çözülmesi gereken bir talep olarak değerlendirildi. Önerimiz, tarafların durumuna göre ve istisnai durumlar dışında asgari 3 yıl olmalı, bunun üzeri evlilik süresi ve tarafların durumuna göre kanunla düzenlenmelidir. Bu konunun da acilen Meclisimizin gündemine alınarak çözümlenmesini istiyoruz." dedi.

Destici, HDP'nin, infaz düzenlemesini, Abdullah Öcalan'a özgürlük kampanyasına dönüştürmeye çalıştığını ifade ederek, HDP milletvekillerinin, bu maksatla sosyal medyada Öcalan fotoğrafları yayınlamalarının sadece hadsizlik ve utanmazlık değil aynı zamanda suç olduğunu da belirtti.

Mustafa Destici, "Savcılarımızı göreve çağırıyoruz. Meclisimizi, içinde bulunan terör örgütü mensuplarının barındırması utancından kurtulması için hareket etmeye davet ediyoruz. Bu ayıp, gazi Meclis için artık 'yeter' dereceye gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.04.2020 01:40 Kaynak: AA

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