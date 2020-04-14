BBP Genel Başkanı Destici gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici gündemi değerlendirdi Açıklaması

6 saat önce

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hastalığın dünya genelindeki seyrine baktığımızda ülkemizin salgınla mücadelede özellikle ekonomisi Türkiye'den daha iyi durumda görünen ABD ve AB ülkelerine kıyasla daha başarılı olduğunu görüyoruz.

BBP Genel Başkanı Destici gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Hastalığın dünya genelindeki seyrine baktığımızda ülkemizin salgınla mücadelede özellikle ekonomisi Türkiye'den daha iyi durumda görünen ABD ve AB ülkelerine kıyasla daha başarılı olduğunu görüyoruz." dedi.

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Haydar Baş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve BTP camiasına başsağlığı diledi.

Tüm dünyada ve Türkiye'de koronavirüsün belirlediği ağır şartların yaşandığına dikkati çeken Destici, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, tedavi görenlere de acil şifalar diledi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) çok kısa bir sürede bütün dünyayı etkisi altına aldığını söyleyen Destici, Türkiye'de koronavirüs vakalarına ilişkin yaşanan süreçleri anlattı. "Hastalığın dünya genelindeki seyrine baktığımızda ülkemizin salgınla mücadelede özellikle ekonomisi Türkiye'den daha iyi durumda görünen ABD ve AB ülkelerine kıyasla daha başarılı olduğunu görüyoruz." diyen Destici, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleri ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Test sayısı ve süreç yönetiminin mücadelenin en önemli iki ayağı olduğunu dile getiren Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün itibarıyla Sağlık Bakanlığımız, toplamda 410 binin üzerinde test yapıldığını açıkladı. Bu sayıyla ve nüfusa oranı itibarıyla tüm dünyada pandemiyle mücadelede en başarılı ülkeler arasında yer alıyoruz. Ancak bugün itibarıyla sahip olduğumuz bilgilerle asemptomatik taşıyıcı sayısının yüzde 50'leri bulduğu bir salgında, izolasyonu sağlayamadığımız takdirde, mücadelede hedeflenen başarıyı yakalayamayacağımızı unutmamalıyız."

Hükümetin açıkladığı desteklerle ilgili sektör ayrımı yapılmaması ve tarım ile hayvancılığın da asla unutulmaması gerektiğini dile getiren Destici, gıda, tarım ve hayvancılığın gelecek sürecin en temel ihtiyaç duyulan alanları olacağını kaydetti.

İnfaz düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edildiğini hatırlatan Destici, bu konudaki şerhlerini kamuoyuna ayrıntılı olarak paylaştıklarını söyledi. İnfaz yasasının sonuçlarına dair bilgi veya istatistiğin titizlikle tutulmasını isteyen Destici, "Bu son affın kısa veya uzun vadede ne tür durumlar ortaya koyduğunu görmek açısından ve aynı zamanda bir sonraki af yasası sürecinde bu verileri şeffafça kamuoyuyla ve konunun uzmanı araştırmacıların erişimine açık hale getirilmesini bekliyoruz. Hem afların amacına ulaşıp ulaşılamadığı da bu yolla anlaşılabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, şöyle devam etti:

"Afların, cezaların caydırıcılığını olumsuz etkilediği hususu bir realitedir. Yine aftan yararlanarak cezaevlerinden çıkanlar, yeni suçlar işlemektedirler. Suç ve suçlularla mücadele eden ve adaletin temel taşları olan kurumları ve çalışanlarını, suç, ceza, cezanın affı, yeniden suç, yeniden ceza ve yeniden cezanın affı seklindeki kısır döngü içine sokmak, anlaşılır, kabul edilebilir ve doğru bir davranış tarzı değildir."

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen infaz düzenlemesini doğru bulmadıklarını dile getiren Destici, "Kişilerin kişilere karşı işlediği suçlarla ilgili devletin ya da Meclis'in af yetkisi olamayacağını, bunun bir kul hakkı olduğunu ifade ettim. Dün kabul edilen yasayla, yarın cezaevinden çıkan birisi gidip bir cinayet işlediğinde, ikinci defa bir suç yaptığında bunun mağdurlarının hakkını nasıl ödeyeceksiniz? Bunu vicdanen bir düşünün diyorum." diye konuştu.

Türkiye'nin geçmişte ne yaşanmış olursa olsun diğer ülkelere tıbbi malzeme yardımını insani olarak gördüklerini ve doğru bulduklarını dile getiren Destici, "Önceliğimiz kendi soydaş, dindaş, kardeş ve dost ülkeler olmalıdır. Başta Irak Türkmenlerinin bölgesi olan Türkmeneli'nde, Telafer'den Mendeli'ye uzanan bölgede, soydaşlarımızın, kardeşlerimizin, maske eldiven ve dezenfektan ihtiyaçları için acilen destek olunmasını hükümetimizden rica ediyorum." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifasına değinen Destici, "İçişleri Bakanı'mızı başarılı buluyor, görev yaptığı süreçte ülkemize önemli hizmetleri ve katkılarının olduğu kanaatimi bir kere daha ifade etmek istiyorum. İstifanın açıklanmasının hemen ardından, terör örgütlerinin sevinç çığlıklarının, tek başına bile bu kanaatimizin doğruluğunun göstergelerinden birisi olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan yönetiminin, Anadolu Ajansı (AA) ve TRT Arapça'nın internet sitelerine erişime engel getirmesine anlam veremediklerini ve bunu doğru bulmadıklarını dile getiren Destici, süratle bu engelin kaldırılmasını beklediklerini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.04.2020 12:30 Kaynak: AA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın teşkilat yapısı değiştirildi
Son başvuru tarihi 5 Mayıs! TÜBİTAK'a 99 personel alınacak Koronavirüs nedeniyle bağışıklık sistemini güçlendiren propoliste talep patlaması yaşanıyor Altın tarihi rekorunu kırdı! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı ABD'de korona virüse karşı klinik deneyleri yürüten Türk doktor İHA'ya konuştu ABD'de morglarda yer kalmayınca cansız bedenler, hastane personellerinin odasına koyuldu Zincir marketlerde 15-17 Nisan'da Karadeniz somonu, 20-23 Nisan'da alabalık, maliyetine satılacak Eşini öldüren adam, cinayete koronavirüs süsü vermeye çalışınca yakayı ele verdi DSÖ'den Türkiye açıklaması: Bazı ülkelerdeki vaka sayısında hafif düşüş yaşansa da Türkiye'de artış var ABD'de koronavirüs nedeniyle kısır kalmaktan korkan erkekler sperm bankasına başvuruyor İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor
Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu Royal Antwerp, Aykut Kocaman'a talip oldu         
18:44
Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım Koronavirüse karşı İtalya'yı uyaran Profesör Ilaria Capua'dan Türk halkına mesaj: Koruma önlemlerine uyalım         
18:40
Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor Koronanın bulaştığı mesafeyle ilgili veriler güncellendi: 4 metreden bile bulaşıyor         
18:11
Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı Brezilyalı bilim insanları, koronavirüsün sağlıklı hücrelere saldırdığı anların fotoğrafını yayınladı         
18:07
Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi Antalya'da 3 kadın, koronavirüs nedeniyle çatıda bikini ile güneşlendi         
18:06
Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı Babasını gözleme ile zehirleyen Betül, ifadesinde sevgilisini suçladı         
17:59
Yusuf Günay, koronavirüsü yendi Yusuf Günay, koronavirüsü yendi         
17:49
Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz Nihat Özdemir: Liglerin başlama tarihini devletimizin kurullarıyla birlikte vereceğiz         
17:45
ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü ABD'de doktorların dinlenme odaları morga dönüştürüldü         
17:42
Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı Jeoloji uzmanı, İstanbul'daki depremde çıkan uğultunun nedenini açıkladı         
17:29
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 2311 kişi hayatını kaybetti         
17:22
Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim Jose Sosa: Fenerbahçe'yi reddedip, Trabzonspor'a gittim         
17:16
Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti Diego Angelo ve Chico, aileleri mutlu etti         
17:13
TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak TBMM'den geçen infaz düzenlemesiyle Alaattin Çakıcı da cezaevinden tahliye olacak         
17:09
Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı Son Dakika: Kasım 2019 celp döneminde askere alınanların hizmet süresi 1 ay uzatıldı         
17:01
Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu Anderlecht, Ryan Babel'e talip oldu         
16:56
AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor AK Partili vekil Ahmet Hamdi Çamlı: Sosyal medya trollerine daireler tutuluyor, maaş veriliyor         
16:51
Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi Macron'un özür konuşması, 2018 Dünya Kupası finalinden fazla izlendi         
16:43
Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak Tepki çeken görüntüler sonrası Salda Gölü proje alanına vatandaşların 7/24 izleyebilmesi için kamera sistemi kurulacak         
16:35
Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı tedavide müthiş gelişme! Kronik rahatsızlığı bulunan hasta koronayı atlattı         
16:28
Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor Tanınmış marka başvurusu reddedilen Hadise isyan etti: Benim ismim tanınıyor         
16:19
ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi ABD'de koronavirüs için tükürük testinin kullanılmasına onay verildi         
16:18
ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı ABD'de koronavirüs aşısının ilk kez denendiği kadın, yaşadıklarını anlattı         
15:59
Endonezya'da sokağa çıkanlar, 'kefenli hayaletlerle' korkutuluyor Endonezya'da sokağa çıkanlar, 'kefenli hayaletlerle' korkutuluyor         
15:48
Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle Koronavirüs tedbirine uymayan Yetkin Dikinciler, kendisini uyaran muhabirle tartıştı: Sus, tartışma benimle         
15:45
Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı Arkadaşını öldüren zanlı, polisi görünce aynı bıçakla kendisini defalarca bıçaklayarak canına kıydı         
15:43
Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar Otizmli genç kızdan, korona tedavisi gören annesine yürek burkan soru: Sen ölürsen bana kim bakar         
15:42
IMF: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 5 küçülecek IMF: Türkiye ekonomisi 2020'de yüzde 5 küçülecek         
15:36
İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi İmamoğlu, 70 bin dolarlık metrobüs parçasını tamir eden İETT'nin 2 ustasına 3 maaş ikramiye verilmesi için talimat verdi         
15:29
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan infaz düzenlemesine ilk yorum: Sistemi daha adil bir hale getirmeyi amaçladık         
15:29
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2020 18:55:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BBP Genel Başkanı Destici gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]