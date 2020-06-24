BBP Genel Başkanı Destici gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici gündemi değerlendirdi Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifinin TBMM'de kabulüne ilişkin, "27 Mayıs'ın neden olduğu haksızlıkların ve mağduriyetlerin giderilmesi ile ilgili yapılan çalışmayı, kaybedilenlerin...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifinin TBMM'de kabulüne ilişkin, "27 Mayıs'ın neden olduğu haksızlıkların ve mağduriyetlerin giderilmesi ile ilgili yapılan çalışmayı, kaybedilenlerin geri gelmeyeceği ve çok geç kalındığını belirterek destekliyoruz." dedi.

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Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında, Bursa'nın Kestel ilçesinde sele kapılarak hayatını kaybeden 5, İstanbul'da yaşamını yitiren 1 kişiye Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

İklime bağlı felaketlerde, imar rantına kurban edilen şehirleşme yanlışları ve altyapı eksiklikleri gibi sebeplerin yanında, sanayi kuruluşları başta olmak üzere çevreye verilen zararların ve yeşil alanların yok edilmesinin de önemli bir payı olduğunu düşündüğünü söyleyen Destici, "Doğayı korumak mecburiyetindeyiz. Doğa zaten bir şekilde ve bir zamanda ondan kopardıklarımızı geri alıyor, geri alacak. Doğayla, çevreyle ilgili neden olduğumuz tahribatlarla aslında insana, insanlığa ve gelecek nesillere zarar veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde 17 Haziran Çarşamba günü, yol yapım sırasında teröristlerin döşediği mayının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan 4 işçiye Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileyen Destici, bu hadisenin, tek başına, Türkiye'nin terörle mücadelesinin haklılığının delili olduğuna dikkati çekti.

Destici, Pençe-Kaplan Operasyonu sırasında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ömer Kahya ve Piyade Uzman Onbaşı Ertuğrul Köse ile bugün de Hakkari Yüksekova'da şehit düşen Recep Durak'ı da rahmetle anarak, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

"Zulmün payidar kalmayacağının tescili"

Mustafa Destici, Yassıada yargılamalarının hukuki dayanağının kaldırılmasını içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin, "27 Mayıs'ın neden olduğu haksızlıkların ve mağduriyetlerin giderilmesi ile ilgili yapılan çalışmayı kaybedilenlerin geri gelmeyeceği ve çok geç kalındığını belirterek destekliyoruz. Bu düzenlemeye sadece bir 'hakkın teslimi' olarak bakmıyor, 'zulmün payidar kalmayacağının tescili' olması hasebiyle de önemli ve değerli görüyoruz." değerlendirmesini yaptı.

HDP'nin 15 Haziran'da Edirne ve Hakkari'den başlattığı yürüyüşü de değerlendiren Destici, "Yürüyüş, bir provokasyon ve bu provokasyondan bir mağdur üretme gayretidir. Ortada bir mağdur filan yoktur. Konu 'haklı bir mahkeme kararı' ve bu karar sonrasında, 'hukukun gereği'nin yerine getirilmesidir." dedi.

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 12:57 Kaynak: AA

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