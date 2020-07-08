BBP Genel Başkanı Destici gündemi değerlendirdi - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Düğünlerde, törenlerde, eğlencelerde, asker uğurlamalarında fişeklerin kullanılmasına yasak getirilmelidir." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Sosyal medya"ya yönelik düzenleme tartışmalarına işaret eden Destici, bu alana çekidüzen verilmesi gerektiğini söyledi.

Destici, sorunun yasak konularak çözülmeyeceği noktasında ciddi bir mutabakatın varlığına dikkati çekerek, "Teknoloji, iletişim ve bilişim alanlarında konulan yasaklardan medet umulmayacağı bir gerçek." dedi.

Sosyal medyadaki ağır hakaretler, mesnetsiz iddialar, yalanlar ve iftiralardan her aklı başında sosyal medya kullanıcısının rahatsız olduğuna işaret eden Destici, "Bu işlere bir çekidüzen verilmesinden ve kötü fiilleri işleyen kullanıcılara ve sanal ortamın paralı askerleri trol ordularına adil bir ceza mekanizması getirilmesinden yanayız." diye konuştu.

Her kesiminden ve farklı düşünce gruplarından bilişim konusunda uzman kişilerle bir araya gelinmesini öneren Destici şunları kaydetti:

"Devletimizin siber suçlarla mücadelede ciddi datalara ve tecrübelere sahip güvenlik organizasyonları bu istişare grupları içerisinde yer almalıdır. Sadece şahıslara ve tüzel kişiliklere hakaret, iftira boyutuyla değil, ırk, din, engellilik konularında nefret söylemi ile çocuk istismarı ve terör propagandası barındıran içeriklerle mücadele ve müdahale yöntemleri de masaya yatırılmalıdır. Uluslararası sosyal medya kuruluşlarının temsilcileriyle temasa geçilmeli ve bu süreçte onları da çözüm odaklı işlere ortak etmeliyiz."

Destici, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında çıkan yangın sonrasında olay yerini ziyaret ettiklerini anlattı. Yangında hayatını kaybedenlerin cenaze namazlarına katıldıklarını ve yaralıları hastanede ziyaret ettiklerini belirten Destici, şöyle konuştu:

"Bu vesile ile artık düğünlerde, törenlerde, eğlencelerde, asker uğurlamalarında fişeklerin kullanılmasına yasak getirilmelidir diyoruz. İçerdiği kimyasalların, ağır metallerin, zehirli gazların havaya karışarak suyu ve toprağı kirletmesinin ötesinde sadece kuşlara verdiği zarar bile keyfi kullanımının yasaklanması için yeter."

"Fatih portresi üzerinden gündemin meşgul edilmesi İstanbul'a haksızlık"

Destici, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablonunun gündem olmasına tepki göstererek, "İstanbul'un olası depreme hazırlık, kentsel dönüşüm, denizin ve Haliç'in rehabilitasyonu, trafik gibi en önemlisi yaşanması muhtemel su problemi gibi ivedilikle çözüm bekleyen sorunlar varken Fatih portresi üzerinden iki haftadır gündemin meşgul edilmesi İstanbul ve İstanbulluya haksızlıktır." ifadelerini kullandı.

Irak'taki Türkmenlerin durumuna ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Destici, "Anayasa hükmüne rağmen kabinede Türkmen bakan olmamasını anlamsız buluyoruz.Türkmen bir bakan atamasını bekliyoruz." dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin olarak da "Büyük Birlik Partisi olarak bizler her platformda ifade ettik, Ayasofya bir tehire meydan vermeden hemen açılmalıdır." görüşünü paylaştı.

Destici, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in gerçekleştirdiği Libya ziyaretinin de çok önemli olduğunu sözlerin ekledi.