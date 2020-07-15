BBP Genel Başkanı Destici gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici gündemi değerlendirdi Açıklaması

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 15 Temmuz kalkışmasının, Türkiye'nin bu coğrafyadaki varlığına karşı en tehlikeli ve kanlı girişimlerin başında geldiğini söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 15 Temmuz kalkışmasının, Türkiye'nin bu coğrafyadaki varlığına karşı en tehlikeli ve kanlı girişimlerin başında geldiğini söyledi.

Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde ülkemizi işgal girişimiydi
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bundan 4 yıl önce Türkiye'nin hain bir darbe girişimi ile karşıya kaldığını hatırlatan Destici, "Öncelikle bu darbe girişimini gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarını, bunların arkasındaki güçleri lanetleniyorum. Bunları kınamayıp hala darbe girişimini normalmiş gibi göstermeye çalışanları da milletimize havale ediyorum. Bu hain darbe girişimini canlarına pahasına engellemek için şehadet şerbetini içen 251 şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, mekanların cennet olsun. 2 binden fazla gazimiz vardı, onlara şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Destici, 15 Temmuz darbe girişiminin, ABD Centcom'un yumuşak gücü FETÖ'nün ordu içindeki sinsi ve hain kadroları eliyle devreye soktuğu kanaatinde olduklarını belirterek "Bu alçak darbe girişimine sadece tabii ki ABD Centcom destek vermedi. Binlerce yıldır devletiyle, milletiyle, askeri ve idari varlığıyla Müslüman Türk'ün Anadolu'daki varlığına tahammül edemeyen tüm emperyalist, küresel güçler ve onların uşakları o gece darbenin, darbecilerin arkasındaydı. Bu hain kalkışma, bu coğrafyadaki varlığımıza karşı en tehlikeli ve kanlı girişimlerin başında gelmekteydi." dedi.

Darbecilerin, iplerini elinde tutan şer güçlerin amaçları doğrultusunda, kamu kudretinin muazzam hasar almasını ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgede denklem dışı kalmasını amaçladıklarını ifade eden Destici, bu kirli amaçlarını da seçilmiş meşru hükümeti gayrimeşru ve alçakça bir darbe ile ülke yönetiminden uzaklaştırarak gerçekleştirmeyi hedeflediklerin kaydetti.

15 Temmuz darbe girişiminden gereken derslerin alınıp geleceğin ona göre inşa edilmesi gerektiğini vurgulayan Destici, şöyle devam etti:

"Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun 'Namlusunu milletine çevirmiş tanka selam durmam' ilkesini bir darbımesel gibi toplumsal hafızamıza kazıyan ve en zor zamanlarda rüştünü ispat etmiş olan Büyük Birlik Partisi olarak bizim kanaatimiz şudur; Bizler, darbe kimden gelirse gelsin ve kime karşı yapılırsa yapılsın karşı durduğumuzu, duracağımızı, partimizin kurulduğu ilk günden bugüne kadar söyledik. Artık Türkiye'de darbe döneminin kapandığını düşünüyoruz ama ola ki birileri aklını şaşırır, yine emperyalist küresel güçler birilerinin arkasına geçip de onlara 'yürü' derse yine karşısında aziz milletimizle birlikte Büyük Birlik Partisini ve Alperenleri bulacaktır."

Ayasofya'nın ibadete açılması

Ayasofya'nın cami olarak tekrar ibadete açılması kararının ardından bu kararı sorgulayan açıklamalar geldiğine işaret eden Destici, şunları söyledi:

"Fatih Sultan Mehmed Han'ın 1453'te İstanbul'u fethetmesiyle yıkık-dökük bir durumda olan Ayasofya mabedi imar ettirilerek cami olarak kullanıma açılmıştır ve 481 sene cami olarak hizmet vermiştir. Şu anda yapılan, bu emanete sahip çıkmaktır. Türkiye'nin egemen bir devlet olduğunu da bütün dünyaya haykırmaktır. 15 Temmuz'da egemenliğimize kastedenler kimse bugün Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasına karşı çıkanlar da aynı kesimlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımıza Ayasofya kararı için bir kere daha şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde Danıştay 10. Daire üyelerine de teşekkür ediyor, memnuniyetimizi en yüksek düzeyde dile getiriyorum."

"Türkmeneli bölgesindeki kardeşlerimiz yine garip"

Öte yandan Destici, Türkmeneli bölgesinde 14 Temmuz 1959'da yaşanan Kerkük Katliamı'nın yıl dönümü olduğunu anımsattı.

Bu acının bütün Türk dünyasında tazeliğiyle durduğunu belirten Destici, "1959'dan sonra 1979 yılı başta olmak üzere pek çok kere Türkmen kardeşlerimiz Irak'ta, Türmeneli bölgesinde, kendi yurtlarında katliamlarla karşı karşıya kaldılar. Ben bu katliamlarda hayatını kaybedenlere, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda Türkmeneli bölgesindeki kardeşlerimiz yine garip. Biz Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak asla oradan elimizi çekmemeliyiz." ifadelerini kullandı.

"Ermenistan masadan uzaklaşmaya çalışıyor"

Destici, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarıyla ilgili de şu değerlendirmede bulundu:

"Bu saldırılarda 11 Azerbaycan askerinin şehit oldu. Ermenistan bu saldırılarını niye gerçekleştirmektedir? Çünkü Dağlık Karabağ bölgesindeki işgalini perdelemek istemektedir. Orada siyasi çözüme yaklaşılmıştır, bunu önlemek, bunu unutturmak ve dikkati başka çatışma bölgelerine çekerek masadan uzaklaşmayı ve işgal ettiği Azerbaycan topraklarında kalmayı hedeflemektedir. Maalesef uluslararası güçler de bunu seyretmenin ötesinde arkadan Ermenistan'ı desteklemektedirler. Cürmüne bakmadan kalkıştığı bu işler Ermenistan'ın başına büyük belalar açar."

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2020 15:07 Kaynak: AA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

21:27 Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu 20:56 15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu 20:44 Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi 20:36 Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi 19:41 Meteoroloji, 16 il için sağanak yağış uyarısında bulundu 19:20 Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi 18:51 ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın 17:37 Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm 16:54 Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda 16:36 Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı 16:23 Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı 16:13 Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar 15:08 TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı 14:52 Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha 14:06 Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
21:27
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
20:56
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
20:44
Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi
20:36
Meteoroloji, 16 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
19:41
Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi
19:20
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
18:51
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
17:37
Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda
16:54
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
16:36
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2020 21:58:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BBP Genel Başkanı Destici gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]