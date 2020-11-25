BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması

25.11.2020 13:33
BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Teröristlerin sözcüsü olanların Türkiye'ye örnek, model olarak gösterilmesi Bülent Arınç tecrübesinde bir siyasetçiye yakışmamıştır.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Teröristlerin sözcüsü olanların Türkiye'ye örnek, model olarak gösterilmesi Bülent Arınç tecrübesinde bir siyasetçiye yakışmamıştır." ifadesini kullandı.

Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

İşgal altındaki topraklarını kurtaran Azerbaycan'ı tebrik eden Destici, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden istifa eden Bülent Arınç'ın eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala ile ilgili sözlerinden dolayı özür dilemesi gerektiğini savundu. Destici, şunları söyledi:

"Bu bir ihanet değilse, gaflet. ve milletten özür dilemesi lazım. Bunun başka yolu yok. Teröristlerin sözcüsü olanların Türkiye'ye örnek, model olarak gösterilmesi Bülent Arınç tecrübesinde bir siyasetçiye yakışmamıştır. Aynı şey Osman Kavala için de geçerli. Osman Kavala durup dururken mi tutuklanmıştır? Türkiye bir gezi hadisesi yaşamamış mıdır? Gezi hadisesinin amacının iktidarı sokak yoluyla değiştirmek olduğunu görmedik mi biz?"

Hukukun elindeki delillerle yaptığı yargılama ve tutuklamaya hiç kimsenin bir şey diyemeyeceğini belirten Destici, herkesin hukuka saygı göstermesi gerektiğine dikkati çekti.

Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Öğretmenler Günü nedeniyle yaptığı konuşmada sarfettiği "Hala iktidarı destekleyen öğretmene ben öğretmen demem. Böyle öğretmen olmaz" sözlerini de eleştirerek, "Onun da öğretmenlere bir özür borcu olduğunu ifade ediyorum. Öğretmenler bilim sahibi insanlardır. Siyasi tercihlerini günlük politikalara göre belirlemezler, ekonomik çıkarlarına göre de belirlemezler. Onların siyasi tercihlerine saygı duymak bizim vazifemizdir." ifadelerini kullandı.

"Esnaf için kapsamlı çalışma olmalı, ek paketler getirilmeli"

Destici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirlerden etkilenen esnafın durumuna ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Yeniden kapsamlı bir çalışma yapılmalıdır. Yeni ek paketler getirilmelidir. Görülüyor ki 2021 yazına kadar bu mücadele sürecek. Esnafımızla ilgili bir çare üretmek durumundayız. Kısıtlama getirirken çözümü de koyacağız. Bizim teklifimiz, esnafın doğal gaz, elektrik, su gibi faturaları en az 6 ay süreyle ertelenmeli. Esnafa hibe ve faizsiz kredi desteği yapılmalı. İşçilere yapılan ödenek miktarı arttırılmalı. Nisan 2020'den sonra işe giren ve ücretsiz izne ayrılanlar da aynı destekten faydalanmalı."

Sağlık çalışanlarına yönetilen şiddete tepki gösteren Mustafa Destici, "Lanetliyorum, kınıyorum. Bununla ilgili en ağır şekilde yeniden kanun çıkartalım, buna bir son verelim." dedi.

CHP'ye "Ünal Çeviköz" eleştirisi

Destici, ABD'nin yeni yönetiminden "Türkiye'nin demokrasisine" vurgu yapmasını isteyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz'e de tepki göstererek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyükelçilik yapmış birinin bu işleri bilmesi lazım. ABD dediğin devlet dünyada emperyalizmin lokomotifi, dünyadaki kan ve gözyaşının mucidi. Nereye demokrasi götürmüş? Irak'a mı, Suriye'ye mi, Afganistan'a mı demokrasi götürmüş. Bunu bile bile Türkiye için demokrasi vurgusu istiyor. Dünyadaki tüm darbelerin arkasında ABD var. 12 Eylül, 28 Şubat'ın arkasında ve 15 Temmuz hain FETÖ darbesinin arkasında kim var? ABD yok mu? Bunu bile bile sen nasıl oluyor da ABD'den Türkiye için demokrasi vurgusu istiyorsun?"

Çeviköz'ün "Biz gelirsek S 400'leri aktive etmeyeceğiz" ifadelerini "mandacılık zihniyetinin yeniden türemesi" olarak nitelendiren Destici, CHP'nin genel başkanı ve sözcülerinin bu konuya ilişkin bir açıklama yapılmadıklarına dikkati çekti.

Terörle mücadeleye de değinen BBP Genel Başkanı Destici, Barış Pınarı harekatı çerçevesinde 17 teröristin etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşıldığını belirterek, terörle yurt içinde ve yurt dışında mücadele eden asker, polis ve diğer güvenlik kuvvetlerine Allah'tan yardım, şehitlere rahmet diledi.

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Bülent Arınç, Türkiye, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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