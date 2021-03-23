Son dakika haber... BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi (2) - Son Dakika

Son dakika haber... BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi (2)

23.03.2021 13:53

Son dakika haberleri... BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bizce hem Anayasa'ya hem de siyasi partilerle ilgili yasaya baktığımızda HDP çoktan kapatılmalıydı ve çoktan da kapatılmayı hak etmiş, terör örgütünün siyasi bir şubesidir.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bizce hem Anayasa'ya hem de siyasi partilerle ilgili yasaya baktığımızda HDP çoktan kapatılmalıydı ve çoktan da kapatılmayı hak etmiş, terör örgütünün siyasi bir şubesidir. Beklentimiz de Anayasa Mahkemesi'nin bu yönde bir karar almasıdır." dedi.

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bugünün Meteoroloji Günü olduğunu hatırlatarak, bu alanda çalışanların günün kutlayan Destici, bu haftanın aynı zamanda Orman Haftası, 22 Mart'ın da Dünya Su Günü olduğunu dile getirdi. Destici, suyun önemine dikkati çekerek su konusunun hiçbir zaman gündemden çıkmaması gerektiğini söyledi.

Kovid-19 vaka sayılarında bir artış olduğunu dile getiren Destici, toplam vefat eden kişi sayısının 30 bin 178'e ulaştığını ifade etti.

Destici 12 yıl önce 25 Mart'ta BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile 5 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, Allah'tan rahmet diledi. Destici, şöyle konuştu:

"Büyük Birlik Partisi olarak pandemi şartları ve artan vaka sayılarını dikkate alarak biz bu sene kabir başında çok geniş kapsamlı bir program planlamıyoruz, yapmıyoruz. Tabii ki gelecek, ziyaret edecek olanlar mutlaka geleceklerdir. Ama biz bu şartları düşünerek Büyük Birlik Partisi olarak bir salon toplantısıyla o gün öğleden sonra sınırlı sayıda davetlinin katıldığı bir anma ve anlama programını gerçekleştireceğiz. Bütün il ve ilçe teşkilatlarımız, bir kısmı salon programlarıyla, bir kısmı açık hava programlarıyla, bir kısmı camilerde mevlit ve Kur'an tilaveti ile şehit liderimizi ve onunla birlikte şehit olan arkadaşlarımızı anacağız."

Terörle mücadele

Destici, 40 yıla yakın bir süredir PKK terör örgütüyle mücadele edildiğini belirterek, sadece ülke içinde bu örgütün neden olduğu ölüm sayısının 40 bine yaklaştığını aktardı. Kadın, çocuk, bebek, din görevlisi ve öğretmenlerin de hedef alındığını anlatan Destici, terör kurbanlarının içinde, "ibret olsun diye" öldürülenler olduğunu da söyledi.

PKK'nın bulunduğu yerlerde uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı ve haraç toplama başta olmak üzere çok sayıda yasa dışı faaliyeti sürdüren şebeke olduğunu dile getiren Destici, "Terör örgütü varlığını, Orta Doğu'da Türkiye'nin inisiyatif sahibi olmaması için, örgütü bir denge unsuru olarak inşa ve kontrol eden küresel emperyalist güçlerin desteğiyle sürdürüyor." diye konuştu.

Destici, terörün, katliamların yanı sıra ülke ekonomisine doğrudan ve dolaylı maliyetinin, 1 trilyon doların üzerinde olduğunu kaydetti.

Terör örgütü mensuplarının bu topraklarda hırsızlıktan cinayete, uyuşturucudan tecavüze, para çalmaktan çocuk istismarına, casusluktan sınav sahtekarlığına işlemediği tek bir suç olmadığını dile getiren Destici, "Terör örgütünün ismini ve teröristleri 'insan' ve 'hak' kelimeleriyle yan yana getirmeye çalışanlar önce bize ve milletimize bu durumu izah etmek zorundadırlar." değerlendirmesinde bulundu. Destici, şöyle konuştu:

"Bu şartlarda ve yıllarca terör örgütünün sözcülüğünü yapan, tüm yönetim kadroları, adayları, söylemleri terör örgütünün oluruyla şekillenen, teşkilatları ve belediyeleri terör örgütünün asker alma ve lojistik üstleri gibi çalışan bir siyasi partinin TBMM'de temsil edilmesi ve devletten hazine yardımı alması gibi bir saçmalığı maalesef bugüne kadar yaşadık. TBMM'de bulunan, sözde bir siyasi partinin, ülkemizin uluslararası alanda yaşadığı her ihtilafta ülkemizin hasımlarının tezlerini desteklemesi, ülkemizin düşmanlarının tarafında olması gibi bir saçmalığı yaşadık ve hala yaşıyoruz. Ülkenin yaşadığı en kritik anlarda Kurtuluş Savaşı'nı yöneten, Cumhuriyetimizi kuran Gazi Meclisimiz yıllarca içine sızmış terör uzantıları nedeniyle ülkenin güvenlik konularını görüşemedi ve gizli oturumlar yapamadı. Defalarca 'bu utanç artık sona ersin' dedik."

Destici, Anayasa'ya göre siyasi partilerin tüzük ve programlarıyla eylemlerinin, devletin bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve laik cumhuriyet ilkelerine aykırı olamayacağını, sınıf veya zümre diktatörlüğünü veya herhangi bir diktatörlüğü yerleştirmeyi amaçlayamayacağını, suç işlenmesini teşvik edemeyeceğini söyledi.

Terör örgütünün siyasi uzantısının çoktan kapatılması gerektiğini, anayasaların teröre alan açmak için değil devleti, milleti, hukuku korumak için bulunduğunu belirten Destici, şu değerlendirmeyi yaptı:

"HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davayı, terörle mücadelenin bir aşaması ve adaletin tecellisi olarak görüyor, milletimiz ve ülkemiz için hayırlar getirmesini diliyorum. Elbette ki Anayasa Mahkemesinin vereceği karara, hukuka saygılıyız. Ama bizce hem Anayasa'ya hem de siyasi partilerle ilgili yasaya baktığımızda HDP çoktan kapatılmalıydı ve çoktan da kapatılmayı hak etmiş, terör örgütünün siyasi bir şubesidir. Beklentimiz de Anayasa Mahkemesinin bu yönde bir karar almasıdır."

Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi

İstanbul Sözleşmesi'ne dair alınan kararın yanında olduklarını belirten Destici, aldığı karardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti. Destici, "Kadınları, çocukları, aileyi korumak için marjinal ve sapkın hayat tarzlarına hukuki zemin kazandırılmasına ihtiyacımız da yok, izin de vermeyiz." dedi.

İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının, "kadınları öldürmek yasak değil" anlamı ve üslubuyla kamuoyuna sunulmasının art niyetli, yalan ve provokasyon olduğunu belirten Destici, "Çözümü İstanbul Sözleşmesi'nde değil, kendi inancımızda, kültürümüzde, irfanımızda, kendi kanunlarımızda aramalıyız." diye konuştu.

Ekonomide, özellikle dövizde yaşanan dalgalanmaların, ekonominin kırılganlığından ziyade, daha çok uluslararası gelişmelerle ilgili olduğunu ifade eden Destici, Türkiye'nin Suriye'de bulunması, Libya ile yapılan anlaşma, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler, Karabağ'da Azerbaycan ile yapılan iş birliğinin, emperyalist güçleri de rahatsız ettiğini aktardı.

Türkiye'ye mesaj verilmeye çalışıldığını söyleyen Destici, içeride de gelişmelerden rant bekleyenler olduğunu söyledi.

Son dakika haber... BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi (2)
Son dakika haber... BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi (2)
Son dakika haber... BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi (2)
Son dakika haber... BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi (2)

Büyük Birlik Partisi, Anayasa, Türkiye, Terör, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber... BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi (2) - Son Dakika


Son Dakika

Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Kafasına yastık kılıfı geçirdiği hamile kadını defalarca yumrukladı İngiltere'yi ayağa kaldıran olay! Kafasına yastık kılıfı geçirdiği hamile kadını defalarca yumrukladı Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı? Kılıçdaroğlu, kurdaki dalgalanma sonrası Erdoğan'a sordu: Cuma günü satılan 450 milyon dolardan kim vurgun yaptı? Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi Koronavirüse yakalanan Nuri Alço hastaneye kaldırıldı, eşi sevenlerinden dua istedi Koronavirüse yakalanan Nuri Alço hastaneye kaldırıldı, eşi sevenlerinden dua istedi Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu hamlelerine başladı! Banka genel müdürleriyle görüşecek Son Dakika: Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu hamlelerine başladı! Banka genel müdürleriyle görüşecek Baharın müjdecisi leylekler İstanbul'a akın etti Baharın müjdecisi leylekler İstanbul'a akın etti
5 maddelik teşvik, 5 maddelik yaptırım! AB'nin Türkiye planı ortaya çıktı 5 maddelik teşvik, 5 maddelik yaptırım! AB'nin Türkiye planı ortaya çıktı         
15:22
ABD'li milyarder iş adamı William Lauder yasak aşkını evden atmaya çalışıyor ABD'li milyarder iş adamı William Lauder yasak aşkını evden atmaya çalışıyor         
15:09
Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi         
14:53
BB Erzurumspor, İsmail Kartal ile anlaşma sağladı BB Erzurumspor, İsmail Kartal ile anlaşma sağladı         
14:27
Evinde ölü bulunan gencin odasında 10 tane çakmak gazı tüpü bulundu Evinde ölü bulunan gencin odasında 10 tane çakmak gazı tüpü bulundu         
14:16
Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı         
14:13
Eşini öldürdükten sonra Eşini öldürdükten sonra "Oh be, namusumu temizledim" diye bağıran katil kocanın camlara yazdığı yazılar dikkat çekti         
13:56
Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu Son Dakika! Son hafta 100 bin nüfusta vaka görülme oranı en çok artan ve azalan 5 il belli oldu         
13:23
Yılın en beğenilen kadın dizi oyuncusu seçilen Cansu Dere, ödülüyle poz verdi Yılın en beğenilen kadın dizi oyuncusu seçilen Cansu Dere, ödülüyle poz verdi         
13:16
Fenerbahçe'de teknik direktör krizi çözülüyor! Erol Bulut'un yerine Marcelo Gallardo geliyor Fenerbahçe'de teknik direktör krizi çözülüyor! Erol Bulut'un yerine Marcelo Gallardo geliyor         
13:16
Gözü dönmüş patron, iş bahanesiyle çağırdığı genç kadının boğazına bıçak dayayıp cinsel saldırıda bulundu Gözü dönmüş patron, iş bahanesiyle çağırdığı genç kadının boğazına bıçak dayayıp cinsel saldırıda bulundu         
13:09
Vakaların en çok görüldüğü Samsun'da dolandırıcılar 'korona muskası' satarak insanların umutlarıyla oynuyor Vakaların en çok görüldüğü Samsun'da dolandırıcılar 'korona muskası' satarak insanların umutlarıyla oynuyor         
13:07
Trump'tan Biden'ın uçağa binerken düşmesine ilginç yorum: Bunu bekliyordum Trump'tan Biden'ın uçağa binerken düşmesine ilginç yorum: Bunu bekliyordum         
12:55
Rutin tedavisi için hastaneye yatırılan Mehmet Ali Erbil'den korkutan açıklama: 16 şişe serum alıyorum Rutin tedavisi için hastaneye yatırılan Mehmet Ali Erbil'den korkutan açıklama: 16 şişe serum alıyorum         
12:50
Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın         
12:21
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Piyasalardaki dalgalanma sonrası vatandaş 7,5 milyar dolar sattı         
11:40
"Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi         
11:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 15:28:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei