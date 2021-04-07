BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, emekli amirallerin açıklamasını, "Fikir ve düşünce hürriyetine saygılıyız ama 'ifade hürriyeti' adı altında milletin seçtiklerine ayar verilmesine, 'aksi halde' denilerek tehdit edilmesine asla rıza göstermeyiz." sözleriyle eleştirdi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kamuda eşit işe eşit ücret konusunda yapılan düzenlemelere karşılık halen bir takım sorunların devam ettiğini belirten Destici, "Sözleşmeli ya da kadrolu öğretmenler belli bir maaş alırken, ücretli öğretmenlerimiz asgari ücretin yarısı bir maaş alıyor." diye konuştu.

Mustafa Destici, ücretli öğretmenler ile ilgili TBMM'ye 2 kanun teklifi verdiklerini aktararak, "Bunlardan bir tanesi ücretlerinin arttırılması. Ders saati ücretleri yüzde yüz arttırıldığında en azından bin 500 lira olan ellerine geçen ücret 3 bin lira seviyesine çıkacak. İkinci verdiğimiz kanun teklifi ile de sayıları 5 bini aşmamak üzere 500 gün primi dolduran deneyimli ücretli öğretmenlerimize kadro tahsis edilmesini içeren kanun teklifi." dedi.

"Yaklaşan ramazan, vakaların kontrolü için bir fırsat"

Açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artışa da dikkati çeken Destici, Bilim Kurulu üyelerinin spekülatif tartışmalara konu edilmemesini istedi.

Destici, Türkiye'nin henüz aşı üretmemiş bir ülke olarak aşılamada başarılı bir süreç geçirdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Herkese yeniden, Bilim Kurulumuzun açıkladığı kararlara titizlikle uyulması çağrısında bulunmak istiyorum. Yaklaşan ramazan ayının, vakaların kontrol altına alınması için bir fırsat olabileceği kanaatindeyiz. Ramazan ayı sonrasında bayram sürecinde de sıkı tedbirler alınmasını, seyahat kısıtlaması başta olmak üzere sıkı tedbirler alınmasını bekliyoruz, arzu ediyoruz. Bayram sonuna kadar vakaların düşüşe geçeceğini, bu olumsuz tablonun tedbirlerle olumluya döneceğini umut ediyoruz."

CHP'ye emekli amiraller tepkisi

Türkiye'nin darbelerden, muhtıralardan çok çekmiş bir ülke olduğuna işaret eden Destici, "Türkiye Cumhuriyeti'ni, Anayasanın temel ilkelerini ve demokrasiyi yaşatma endişesi taşıyan herkes, millet iradesini hedef alan müdahalelerin karşısında olmalı. Tavizsiz, kararlı bir duruş sergilemeli." ifadesini kullandı.

Destici, emekli amirallerin açıklamasının, ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilemeyeceğini belirterek, "Fikir hürriyetiyle, düşünce özgürlüğüyle, hükümete, Meclise, millete meydan okumayı aynı kefeye koyamayız. Fikir ve düşünce hürriyetine saygılıyız ama 'ifade hürriyeti' adı altında milletin seçtiklerine ayar verilmesine, 'aksi halde' denilerek tehdit edilmesine asla rıza göstermeyiz." görüşünü paylaştı.

Bildiri ile terörle mücadele eden askerlerin, "moralsizleştirilmeye ve itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını" savunan Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"CHP'nin, genel başkanından başlayarak, aşağıya doğru bu bildiriyi sahiplenmesini kabul edilebilir bir durum olarak görmüyorum. Kendilerine oy verdiğini düşündüğü kesimler olarak telakki ettiği için, hükümeti hedef aldığı için bu muhtıra gibi bildiriye sahip çıkmaları, CHP'nin her yaşanan darbe ve muhtıralarda kara sayfasına bir sicil daha eklemiş oldu. Millet İttifakı'nın diğer ortaklarına bakıyoruz, yine net bir karşı duruş yok."

BBP Genel Başkanı Destici, hukuki sürecin aklıselim ve suhuletle ilerlemesini, yaşananların bütün yönleriyle aydınlatılmasını beklediklerini dile getirdi.

Destici, "Bu işin sadece 104 kişiden ibaret olmadığını, hemen sonrasında eski milletvekillerinden gelen açıklama, öncesinde emekli büyükelçilerden gelen açıklama, bu işin arkasının önünün olduğu kanaatini bizde uyandırmıştır. Eğer, gerekli tedbirler hukuk yoluyla süratli şekilde alınmazsa, korkarız bunun arkası da gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in Ankara Büyükelçiliğinin twitter mesajı

Çin'in Ankara Büyükelçiliğinin paylaştığı twitter mesajını da eleştiren Destici, "Bu, büyük bir hadsizliktir. Bu, diplomasi kurallarına da aykırıdır. Onun için bu kabul edilemez. Dışişleri Bakanlığımız gerekli uyarasını yapmıştır. Bundan sonra böyle bir hadsizlik yapmamalarını bekliyoruz." dedi.

Mustafa Destici, ekonomik gelişmelere de değinerek, esnafa verilen desteklerin kesilmeden, hatta artarak devam etmesini arzuladıklarını belirtti.