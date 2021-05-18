BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması

18.05.2021 14:02
BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "PKK'nın siyasi uzantısıyla iş birliği yapanlar, milletin hiçbir problemini çözemezler, tam tersine milletin başına yeni belalar açarlar.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "PKK'nın siyasi uzantısıyla iş birliği yapanlar, milletin hiçbir problemini çözemezler, tam tersine milletin başına yeni belalar açarlar." dedi.

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin terörle mücadelesinin tüm hızıyla devam ettiğini, iktidar olma uğruna PKK'nın siyasi uzantılarıyla iş birliği yapma hadsizliğini ortaya koyan siyasi partilerin bulunduğunu ve bu durumun iç acıttığını söyledi.

Bu partilerin temsilcilerinden birinin, emekli asker olmasının kendilerini daha çok üzdüğünü dile getiren Destici, "Bu teröristlerin hainliklerini, devlet düşmanlıklarını bile bile HDP ile iş birliğinden söz etmek, HDP'lilere bakanlık vermeyi onaylamak, aklından geçirerek iktidarı kazanmayı hedeflemek, bu millete karşı yapılabilecek büyük bir ihanet ve alçaklıktır. HDP ile iş birliği uğruna yarın İmralı canisi, terörist başını da hapishaneden çıkartırlarsa buna da şaşırmayın. CHP'nin başını çektiği, İYİ Parti ile kurduğu Millet İttifakı; HDP ile iş birliğine devam ederse, bunlar gücü ele geçirirse bırakın Selahattin Demirtaş'ı, terörist başını içeriden çıkartıp Ankara'da baş köşeye oturturlar." diye konuştu.

Söz konusu siyasi partilerin, içinden geçilen zorlu süreci istismar ettiğinin altını çizen Destici, "Elbette zorluklar, problemler, sıkıntılar vardır. Bunları da en yüksek şekilde dile getiriyoruz. Bunları birlikte çözeceğiz, bunları çözmenin yolu HDP'nin ortaklığından geçmemektedir. PKK'nın siyasi uzantısıyla iş birliği yapanlar, milletin hiçbir problemini çözemezler, tam tersine milletin başına yeni belalar açarlar." ifadesini kullandı.

"Sivillere yönelik, saldırı, katliam ve soykırım vardır"

Mustafa Destici, İsrail'in hem Mescid-i Aksa hem Gazze'ye saldırılarının sürdüğüne, vahşetin en önemli kurbanlarının yine çocuklar olduğuna işaret etti.

İsrail'in saldırılarında dün açıklanan verilere göre, 200'ün üzerinde masum insanın hayatını kaybettiğini, ölenlerin 50'ye yakınının çocuk, 50'nin üzerindekilerin kadın olduğunu belirten Destici, şunları kaydetti:

"Gazze'ye devam eden saldırılar sonucu buna ilave olarak 10 binden fazla Filistin vatandaşı yerlerinden oldu. Tüm bu yaşananlara rağmen ne BM ne de diğer kuruluşlar ne de sözde haktan, barıştan, adaletten bahseden devletlerden güçlü bir tavır göremiyoruz. Saldırılar devam ederken uluslararası toplumun, kuruluşların ve bölge ülkelerinin birçoğunun tutumları, yeni dünya düzenine ve bu düzenin bizi nasıl bir geleceğe sürüklediğine dair önemli göstergeler olarak önümüzde duruyor. Bu ülkelerin en başta geleni ABD'dir. Taraflara ateşkes ve itidal çağrısı yapıyor. Açıklamanın bütünüyle bir aldatmaca ve bir algı yönetimi olduğunu biliyoruz.

Ortada savaşan taraflar yoktur. Sivillere yönelik, saldırı, katliam ve soykırım vardır. Bunu da Biden başta olmak üzere, tüm ABD yönetimi çok net bir şekilde görüyor. Bu durumun baş sorumlusu, ABD'nin hem geçmiş yönetimleri hem de bugünkü yönetimidir. Aynı şekilde Avrupa ülkelerine baktığımızda, özellikle sicillerinde soykırım olan Avusturya Federal Başbakanlık Binasına İsrail bayrağı çekilmesi de tıpkı Yahudi soykırımı gibi bu ülkenin tarih boyunca hatırlanacak bir ayıbı olarak kayıtlara geçmiştir. Avusturya hükümeti, tarihteki soykırım ayıbını örtmek için yeni bir ayıba imza atmıştır."

"Biz de gerektiğinde orada olmalıyız"

Destici, Türkiye'nin, bölge için hep umut olduğunu vurgulayarak, milletçe, hükümetin konuya ilişkin inisiyatif almasına destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Meselenin, sadece Filistin'de yaşayan Müslümanların değil, tüm Müslümanların meselesi olduğunu kaydeden Destici, "Kudüs ya da Mescid-i Aksa, sadece Filistin'de yaşayan Müslümanlara emanet değildir. Yeryüzündeki tüm Müslümanlara aittir. Selçuklu, Osmanlı onun için orada olmuştur. Biz de gerektiğinde orada olmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

BBP Genel Başkanı Destici, İsrail'in, derhal saldırılarına son vermesi gerektiğini belirterek, "Gerekiyorsa güç kullanılarak bu saldırılara son verdirilmelidir. Bölgede iki devletli çözüm, acilen hayata geçirilmelidir. Kudüs'e özel bir statü verilerek üç dinin mensupları tarafından bir yönetim oluşturulmalıdır ve bu da BM tarafından sürdürülmelidir. Mescid-i Aksa'nın içerisine, İsrail askeri ya da polisinin hangi şartta olursa olsun girmesine asla müsaade edilmemelidir. İsrail işgal ettiği topraklardan çekilerek, toprakları asıl sahiplerine teslim etmelidir. " diye konuştu.

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, İsrail, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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