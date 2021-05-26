BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması

26.05.2021 13:38
BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bazı odakların öncelikli amaç ve hedefi olarak görünse de asıl hedefin hükümet, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk milletinin bölünmez bütünlüğü olduğunu belirtti.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bazı odakların öncelikli amaç ve hedefi olarak görünse de asıl hedefin hükümet, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk milletinin bölünmez bütünlüğü olduğunu belirtti.

Destici, parti genel merkezine düzenlediği basın toplantısında vatandaşlara aşı olunması tavsiyesinde bulundu.

Gündeme ilişkin değerlendirmeler yapan Destici, "Milletin iradesiyle gelen yönetimin başta ABD olmak üzere bölgede hesap yapan güçler tarafından bir problem olarak görüldüğü ve değiştirilmesi için sayısız girişime maruz kaldığı hiçbirimiz için sır değil." görüşünü paylaştı

ABD Başkanı Joe Biden'in seçim kampanyası sırasında "Türkiye'deki iktidarı değiştirmek zorunda oldukları ve bunun için muhalefeti destekleyecekleri" açıklamasında bulunduğunu ifade eden Destici, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının Suriye'nin kuzeyinde PKK/ YPG ile birlikte çalıştığını söyledi.

Organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarına ilişkin görüşlerini de paylaşan Destici, "Dile getirilen iddia ne olursa olsun, iddianın sahibi kim olursa olsun adalet kurumları üzerine düşen görevleri yerine getirmeli. Gerçeklerin ortaya çıkması ve adaletin tecellisi için ne gerekiyorsa hiçbir boşluk bırakmadan yapılmalıdır. Problemlerimizin çözümleri hukuk dairesi içinde aramalı, Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk sistemi içerisinde çözülmelidir. İçişleri Bakanımızın söylediği tam da budur." diye konuştu.

Devletin suçluların talimatıyla hareket etmeyeceğini dile getiren Destici, şöyle devam etti:

"Bununla birlikte iddia sahibi kim olursa olsun suçla ilgili iddiaları araştırmak ve sonuca bağlamak da devletin görevidir. Konunun dışarıda Türkiye aleyhine bir kampanya dönüştürülmemesine, işlenen bir suç varsa sorumlularının cezalandırılmasını ve iddiaya maruz kalanın aklanmasının da tek yolu hukuktur. Bu konuda Adalet Bakanımızın da ne kadar duyarlı oluğunu biliyoruz."

Destici, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik yıpratma ve itibarsızlaştırma propagandası yürütüldüğünü ifade ederek "Bu odakların öncelikli amaç ve hedefleri ilk olarak Sayın Süleyman Soylu gibi gözükse de hedef hükümet, Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk milletinin bölünmez bütünlüğüdür. Konuşanlar bunun farkında olmayabilir. Onlar kendi hırslarıyla da hareket ediyor olabilir. Ama arkadaki büyük fotoğrafa baktığımızda biz çok ABD, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri'ni çok net şekilde görüyoruz. Burada esas operasyon devlete ve Türk milletine çekilmeye çalışılmaktadır." dedi.

ABD, AB, İsrail ve FETÖ'nün aynı safta durduğunu söyleyen Destici, "Türkiye'deki muhalefet bloku da bu istikamete girmemelidir. Girenler de ilk sapakta çıkmalıdır. Muhalefet Türkiye provokasyonlarının parçası olmamalıdır. Beklenen de doğru olan da budur." dedi.

Destici, hükümetin Kovid-19 salgını sürecinde mağdur kesimlere verdiği destekleri olumlu bulduklarını belirterek desteklerin arttırılmasını istedi.

BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması
BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Büyük Birlik Partisi, Türkiye Cumhuriyeti, Süleyman Soylu, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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