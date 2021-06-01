BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem özlemi duyanların olduğunu belirterek, "İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, geçen hafta bunu dillendirdi. Millete göre, demokrasiye göre değil, kendilerine göre bir sistem öneriyorlar." dedi.

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dünya genelinde ve Türkiye'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) neden olduğu olağanüstü şartların devam ettiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde uygulanan 17 günlük kapanma ve aşılama sonucu ortaya çıkan olumlu tablonun etkilerinin sürdüğünü ifade eden Destici, Sağlık Bakanlığının rakamlarına göre vaka sayısının 6 bin 493'e düşmesinin, sevindirici bir gelişme olduğunu kaydetti.

Destici, gelişmelerin umut verici olduğunu, ancak vaka sayıları çift haneli rakamlara, ölüm oranları sıfıra inmedikçe hastalıkla mücadelede "Başardık" diyemeyeceklerini belirtti.

Herkesin alınan önlemlere uyması gerektiğini dile getiren Destici, "Aşılama konusunda tereddüt göstermemeliyiz. İnşallah anlaşması yapılan aşılar aksamadan gelir ve yüksek düzeyde rahatlamaya gideriz. Ama hala milletin kafasını karıştırmaya çalışanlar var. Randevusu geldiği halde aşı yaptırmayanlar var. Bu insanları biraz daha fazla bilinçlendirmemiz lazım. Hiç kimsenin aşıdan korkmaması lazım." dedi.

Destici, bugünden itibaren yeni bir normalleşme sürecine geçildiğini, hastalıkla mücadelede zaafa düşmemek kaydıyla bu normalleşme adımlarının uygulanması gerektiğini ifade etti.

Salgın sürecinde tüm dünya ekonomileri gibi Türkiye ekonomisinin de olumsuz yönde etkilenmeler yaşadığını söyleyen Destici, "Elbette devlet, hükümet bu süreçte zorda kalan vatandaşlara gerekli destekleri sağlayacak, öbür taraftan toplum içindeki varlıklı vatandaşlar da zorda kalanlara ellerini uzatacak. Kimin kasasında fazladan para varsa, bu paraları vatandaşın emrine sunsun. Bunu bugün yapmayacaksanız ne zaman yapacaksınız?" diye sordu.

BBP Genel Başkanı Destici, akaryakıta yapılan ÖTV zammını kabul etmediklerini, devletin bu dolaylı vergileri salgın sürecinde "çok kazanan işletmelerin sırtına yüklemesi gerektiğini" dile getirdi. Destici, kısa çalışma ödeneğine mahkum işçi ile zincir market patronuna aynı oranda uygulanan ÖTV zammının, kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Destici, kuraklıktan etkilenen çiftçilerin borçlarının, faizsiz şekilde ötelenmesini de istedi.

"Bunlar HDP ile kol kola bir parlamenter sistem özleyişi içerisindeler"

Destici, Türkiye'nin 2017'den bu yana Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yönetildiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem özlemi duyanlar var. Birkaç yıldır bu özlemlerini dillendiriyorlardı ama içeriği ile ilgili bir şey söylemiyorlardı. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener geçen hafta bunu dillendirdi. Eski sistemin makyajlanmış halinden başka bir şey duymadık. Bunu da iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sistem diye millete yutturmaya çalışıyorlar. Güya demokrasiyi geliştireceklerini söylüyorlar ama daha ilk cümlede çuvallıyorlar. Meclis, şu anda 1980 darbesi sonrasında en yüksek temsili yaşıyor. Halkın oyunun yüzde 99,5'i Mecliste temsil imkanı buldu. Herhalde hanımefendinin bundan haberi yok. Millete göre, demokrasiye göre değil, kendilerine göre bir sistem öneriyorlar. Bunların zihniyetinde demokrasi, adalet, hakça paylaşım, milletvekilinin özgürlüğü yoktur. Bunlar HDP ile kol kola bir parlamenter sistem özleyişi içerisindeler ama bu millet inanıyorum ki buna fırsat vermeyecektir."

Destici, yeni anayasa çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

Türkiye'yi, tarihinde hiç kimsenin uyuşturucu ticaretiyle ilişkilendiremediğine dikkati çeken Destici, hiçbir hükümetin, Tük milletine bu ayıbı yaşatmadığını vurguladı.

Destici, ABD ve bazı Avrupa ülkeleriyle, bu ülkelerin basın kuruluşlarının, suçlamalarını ret ve iade ettiklerini ifade ederek, "ABD yönetimi bir suçlu arıyorsa aynaya bakması yeterli." diye konuştu.