Üye Girişi
BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi

08.06.2021 13:57

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "HDP, siyasi parti değil, PKK'nın yan örgütüdür.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "HDP, siyasi parti değil, PKK'nın yan örgütüdür. Terör örgütlerinin kurduğu bir parti meşru ve legal bir parti olabilir mi?" diye sordu.

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İslamofobinin bir sonucu olarak dünyanın bir çok noktasında Müslümanlara karşı saldıralar yapıldığını, bunun son örneğinin ise Kanada'da yaşandığını söyledi.

Mustafa Destici, bu saldırıların sorumlusunun, faşizmi benimseyen bazı Avrupalı devlet adamları ve yöneticilerinin yaptıkları açıklamalar olduğunu kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleye değinen Destici, dünyada milyarlarca insanın aşı bulamadığını, Türkiye'de aşının olduğunu ancak bazı vatandaşların aşı olmada ihmalkar davrandığını belirtti. Bu kişilerin, sadece kendi sağlığını değil, başkalarının sağlığını da tehlikeye attığına işaret eden Destici, herkesin aşılamada hassasiyet göstermesini, randevusu gelen vatandaşların aksatmadan aşı yaptırması gerektiğini dile getirdi.

Marmara Denizi'ndeki çevre kirliliğine dikkati çeken Destici, "Bu, ani bir gelişme veya doğal bir afet değil. On yıllar belki yüz yıllara uzanan ihmal, hata ve suistimallerin sonucudur. Durumu düzeltmek için hızlı ve kararlı bir şekilde hareket edilmesi bir zarurettir. İleri biyolojik arıtma, hiçbir denizimiz için ertelenebilir bir konu değildir. Uygulama tüm denizlerimizi kapsamalı. Arıtma, tek başına yerel yönetimlerin inisiyatifine bırakılmamalı. Tedbirler sadece Marmara Denizi için değil tüm denizler için uygulanmalı." diye konuştu.

Destici, Dışişleri Bakanlığının da Karadeniz'e kıyısı olan ülkelerle diyaloğa geçerek alınacak tedbirler konusunda öncülük yapmasını istedi.

HDP'ye yönelik kapatma davası

HDP'nin kapatılması istemiyle yeniden açılan davayı anımsatan Destici, "HDP bir siyasi parti değil, PKK'nın yan örgütüdür, legal, meşru bir parti değildir, hiç bir zaman da olmamıştır. Terör örgütlerinin kurduğu bir parti meşru ve legal bir parti olabilir mi? Dünyanın hiçbir yerinde de kabul edilemez. Bütün yöneticilerini örgüt belirleyecek, ona göre faaliyetlerde bulunacak, biz de ona siyasi parti diyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Destici, PKK'nın, bir terör örgütü olmasının yanında Ortadoğu tarihinin gördüğü en büyük suç örgütü olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu tip karanlık bir terör örgütünün temsilcilerinin, dünyanın herhangi bir ülkesinde, parlamentoda yer bulabilmesi yahut devletten para alması örneğine rastlamak bir yana, ülkemizde yaşananlar, herhangi bir ülkede 'teorik olarak' kaydıyla bile tartışılamaz. Gazi Meclisimiz, içinde bulunan terör örgütü uzantıları nedeniyle, ülkeyi ilgilendiren en kritik güvenlik konularını dahi görüşemez, üyelerini bilgilendiremez hale gelmiştir. Bu yönüyle Meclis'te bulunan terör örgütü uzantıları, ülkemiz için bir güvenlik meselesi halini almıştır. Batasuna ve Herri Batasuna örneklerinde açıkça görülebileceği gibi, AİHM tarafından 'terör eylemlerini kınamamak' bir siyasi partinin kapatılma gerekçesi olarak kabul edilirken, ülkemizde terörün ve terör örgütünün bir bileşeni halindeki siyasi partinin varlığını devam ettirmesi, müstakilen, uluslararası hukukun ihlalidir.

HDP, Türkiye'nin, savaş durumu dahil dünya ülkeleriyle yaşadığı tüm ihtilaflarda, Türkiye'nin hasımlarının, Türkiye aleyhindeki tezlerin tarafı, sözcüsü olmuş, Türkiye'ye, ülkemize ve milletimize zarar vermeyi bir görev edinmiştir. Türkiye, bir an önce bu ayıptan ilelebet kurtulmalı, suçlular cezalandırılmalıdır. Anayasa Mahkemesi, milletin beklentilerine hızlı bir şekilde cevap vermelidir."

Ahmet Şık'ın açıklamaları

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın, son açıklamalarını değerlendiren Destici, "Bir milletvekili gazi Meclis'te oturuyor, devletten maaşını alıyor, devletin her türlü imkanlarından yararlanıyor ama devleti 'katil' olarak niteleyerek yıkılması gerektiğini söylüyor. Bir devlet ve millet düşmanı, nasıl oluyor da TBMM'de milletvekili sıfatıyla oturmaya devam ediyor?" diye sordu.

BBP Genel Başkanı Destici, "Bir an önce savcılık işlem yapmalı, fezlekesi bekletilmeden TBMM'ye getirilmeli, dokunulmazlığı kaldırılmalı, hızlı bir şekilde yargılanmalı ve onurlu bir sıfat olan milletvekilliği sıfatı kaldırılmalıdır. Bu millet, dağda, ovada istemediği gibi TBMM'de de terörist istemiyor. Bunlar, seri bir şekilde TBMM'den temizlenmelidir." dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi
BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi
BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi
BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi
BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Türkiye, Terör, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi - Son Dakika


Son Dakika

Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı 18:06 Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı Güvenlik görevlisi doktor kılığına girip ameliyat yaptı! Pakistan'lı yaşlı kadın hayatını kaybetti 17:40 Güvenlik görevlisi doktor kılığına girip ameliyat yaptı! Pakistan'lı yaşlı kadın hayatını kaybetti Bülent Ersoy'un çanta operasyonu! Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi 17:35 Bülent Ersoy'un çanta operasyonu! Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi
Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı 17:12 Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı Hande Erçel'e 17:02 Hande Erçel'e "Bazlama surat" diyen fenomen tazminat ödeyecek Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı 16:24 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı
Benzin ve motorine asgari satış düzenleme geldi! Yerine getirilmezse lisanslar iptal olacak 15:53 Benzin ve motorine asgari satış düzenleme geldi! Yerine getirilmezse lisanslar iptal olacak Eşini öldürüp, cesedini halıya sarmıştı! Müebbet yedikten sonraki son sözü, 15:32 Eşini öldürüp, cesedini halıya sarmıştı! Müebbet yedikten sonraki son sözü, "Asıl ben öldüm" oldu

Son Dakika Haberleri
18:06 Manken Noella Nance, yıllar sonra ortaya çıktı! Notları düşük olduğu için Boğaziçi'nden atılmıştı
17:45 Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı
17:40 Güvenlik görevlisi doktor kılığına girip ameliyat yaptı! Pakistan'lı yaşlı kadın hayatını kaybetti
17:36 Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı
17:35 Bülent Ersoy'un çanta operasyonu! Türkiye'de bulamadığı iki lüks çanta için yurt dışına arkadaşını gönderdi
17:27 "Bosna Kasabı" olarak bilinen Mladic'in ömür boyu hapsi onandı
17:12 Son Dakika: Fahrettin Koca illere göre haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı
17:09 FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı
17:01 Hande Erçel'e "Bazlama surat" diyen fenomen tazminat ödeyecek
16:24 Fransa Cumhurbaşkanı Macron, seçim kampanyası için gitti, tokatlandı
F.Bahçe'nin eski hocası Erol Bulut, eski öğrencileri Cisse ve Thiam'ı Gaziantep'e transfer ediyor F.Bahçe'nin eski hocası Erol Bulut, eski öğrencileri Cisse ve Thiam'ı Gaziantep'e transfer ediyor         
18:08
Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı Bodrum sahilleri normalleşmenin ardından doldu taştı         
17:46
Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı Mehmet Topal, Başakşehir'den ayrıldı         
17:37
Marmaris'e demir atan 18 katlı dev gemi personel alımı yapacak Marmaris'e demir atan 18 katlı dev gemi personel alımı yapacak         
17:17
FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı FETÖ fotoğrafı ile suçlanan Emre Belözoğlu aklandı! Ümit Özat'ın iddiası yanlış çıktı         
17:09
Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı Süleyman Soylu'nun şirketi Engin Sigorta, Özgür Özel ve Sedat Peker'in iddialarını yalanladı         
16:29
Baba, evladının cenazesini boynundaki kolye ve ayakkabıdan teşhis etti Baba, evladının cenazesini boynundaki kolye ve ayakkabıdan teşhis etti         
16:03
Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor Müsilaj'ın su altındaki etkisi görüntülendi! Dalış eğitmeni: Aşağıda büyük bir felaket yaşanıyor         
15:48
Marmara'daki müsilaj'da son durum! Temizlik 7 ilde eş zamanlı olarak başladı Marmara'daki müsilaj'da son durum! Temizlik 7 ilde eş zamanlı olarak başladı         
15:31
Luiz Gustavo, saçlarını kazıttı! Taraftarın 'Müslüm Baba'sı şimdi GTA oyununun kahramanına benzedi Luiz Gustavo, saçlarını kazıttı! Taraftarın 'Müslüm Baba'sı şimdi GTA oyununun kahramanına benzedi         
15:26
Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim Merve Boluğur olay yaratacak sözleriyle yine gündemde: Egzozu bozuk kamyon gibiyim         
15:15
Rekor için doktorların onayını bekliyor! Güney Afrikalı kadın tek seferde 10 çocuk doğurdu Rekor için doktorların onayını bekliyor! Güney Afrikalı kadın tek seferde 10 çocuk doğurdu         
15:13
Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti Türk mafya lideri, uluslararası organize suç örgütünü yanlışlıkla çökertti         
14:55
Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı Megan Fox'un uğruna evliliğini bitirdiği aşkı, ünlü yıldızı sırtında taşıdı         
14:10
ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar ATM'deki açığı fark ettiler, 625 bin liralık vurgun yaptılar         
13:21
20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı 20 yaşındaki genç kız Galata Kulesi'nden atlamıştı! İntihar görüntüleri ortaya çıktı         
11:08
Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı Kamyonet, 42 yıldır garajda! Bir kere bile dışarı çıkartılmadı         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2021 18:19:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement