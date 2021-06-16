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BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması

16.06.2021 13:22
BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin, ABD'nin varlığından bağımsız olarak Afganistan'da olması ve ilişkilerini güçlendirerek devam ettirmesi gerektiğini belirtti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye'nin, ABD'nin varlığından bağımsız olarak Afganistan'da olması ve ilişkilerini güçlendirerek devam ettirmesi gerektiğini belirtti.

Destici, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dünyada ve Türkiye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu olağanüstü şartların etkilerinin devam ettiğini söyledi.

Vaka sayılarının azalmasının ve ölüm oranlarının düşmesinin sevindirici olduğunu ama istenilen rakamlara henüz ulaşılamadığını vurgulayan Destici, Sağlık Bakanlığının dün açıkladığı günlük 1 milyon 240 bin 311 doz aşı sayısının büyük bir başarı olduğunu ifade etti.

Kovid-19'un yayılmasına ilişkin ayrıntıların her geçen gün netleştiğine dikkati çeken Destici, "Saldırgan hırsları sebebiyle biyolojik silahlar üretmenin peşine düşen, ürettiği virüslerden birinin Vuhan Viroloji Enstitüsü'nden sızması sebebiyle tüm insanlığı eşi benzeri görülmemiş bir felakete sürükleyen Çin'e yaptığının hesabı mutlaka sorulmalıdır. Çin yönetimi bugün cezalandırılmazsa insanlık olarak gelecekte çok daha elim hadiselere düçar olabiliriz." diye konuştu.

Destici, Çin'in, Türkiye'ye kişi başına 2 bin dolar, toplamda ise en az 200 milyar dolar salgın tazminatı ödemesi gerektiğini dile getirdi.

NATO Liderler Zirvesi'ne de değinen Destici, şu görüşleri paylaştı:

"Türkiye'nin yeri ve önemi, hiçbir zaman ve hiçbir şekilde NATO'nun asli unsuru olduğu gerçeğinden uzaklaşarak değerlendirilemez. Demokrasiyi tercih etmiş olması ve dünya üzerindeki tüm İslam ülkeleri içinde, demokrasinin işlerliği noktasında çok önemli bir örnek teşkil etmesinin yanı sıra dünyanın en büyük askeri güçlerinden biri olması ve tüm NATO ülkeleri içinde, asker sayısı itibarıyla ABD'den sonra ikinci sırada yer alması, Türkiye'nin stratejik önemiyle birlikte somut veriler olarak da önemini belgeliyor. Kuzey Atlantik Antlaşması'nın tarafı ve en önemli askeri güçlerinden biri olarak Türkiye, NATO'nun istikametiyle ilgili en az diğer imza sahipleri kadar söz hakkına sahiptir. Bu söz hakkı, hiç şüphesiz NATO'nun konseptinin güncellenmesi ve içinde bulunduğu çelişkilerin giderilmesini de kapsar."

"NATO, ABD'nin menfaatlerini korumaya odaklanmış bir yapı haline getirilmemeli"

NATO'nun, ABD'nin dünya üzerindeki menfaatlerini korumaya odaklanmış bir yapı haline getirilmemesi gerektiğini belirten Destici, "Bu davranış kısa vadede ABD'ye avantaj sağlar görünse de uzun vadede hem ABD'ye hem NATO'ya, en önemlisi dünya barışına önemli zararlar verecektir." dedi.

Destici, "Türkiye'nin komşularıyla ya da kendi nüfuz sahasında yaşadığı neredeyse tüm anlaşmazlıklarda NATO ülkelerini karşısında bulması, uluslararası hukuka göre haklılığını da göz önüne aldığımızda, hem antlaşmanın esasıyla hem de ruhuyla bağdaşmamaktadır. Önceki sayısız örneği saklı tutarak, çok yakın bir geçmişte, bu durumun örneklerini, Ege'de, Suriye'de, Libya'da ve Doğu Akdeniz'de yaşadık ve yaşamaya devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Erken seçim tartışmalarına da değinen ve istikrarsız ülkelerin güçlü olamayacağını vurgulayan Destici, "Bugün 'erken seçim' diyenler, Türkiye'de istikrarsızlığı istemektedir. Bunu dışarısı, ABD ve Avrupa Birliği de istemektedir." diye konuştu.

Destici, Afganistan'ın dünya, NATO ve Türkiye gündeminde önümüzdeki günlerde yoğun olarak yer alacağına da işaret ederek, "ABD'nin varlığından bağımsız olarak, Türkiye Afganistan'da olmalı ve Afganistan'la ilişkilerini güçlendirerek devam ettirmelidir." ifadesini kullandı.

Büyük Birlik Partisi, Avrupa Birliği, Afganistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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