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BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi

30.09.2021 14:21

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener'e açık çağrı yapıyorum ve kim 'Kürt sorunu var' diyorsa, Sayın Babacan, Davutoğlu, Karamollaoğlu hepsine söylüyorum, şunu bir tarif edin.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener'e açık çağrı yapıyorum ve kim 'Kürt sorunu var' diyorsa, Sayın Babacan, Davutoğlu, Karamollaoğlu hepsine söylüyorum, şunu bir tarif edin. Kürt sorunu derken neyi kastediyorsunuz? Ben böyle bir sorun görmüyorum. Vatandaşımızın gündeminde böyle sorun yok." dedi.

Destici, bir otelde düzenlediği basın toplantısında, birçok ilde esnaf ziyareti yaptıklarını, neredeyse tüm esnafın sorununun, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kaynaklı ekonomik meseleler olduğunu söyledi. Vatandaşların fiyat artışlarından şikayetçi olduğunu belirten Destici, piyasadaki artışların, enflasyon, döviz artışı ve kredi faizlerinin çok üzerinde olduğunu ifade etti.

Mustafa Destici, Doğu ve Güneydoğu illerine yaptıkları ziyarette vatandaşların Kürt sorununu dile getirmediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şimdi bakıyorsunuz devlet, terörle mücadelede büyük bir başarı kazanmış, terörü yok etme seviyesine getirmiş, dışarda terör örgütlerine karşı harekatlar başarıyla sürdürülüyor, ana muhalefet partisi Genel Başkanı 'Kürt sorunu' diyor. Sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener'e açık çağrı yapıyorum ve kim 'Kürt sorunu var' diyorsa Sayın Babacan, Davutoğlu, Karamollaoğlu hepsine söylüyorum, şunu bir tarif edin. Kürt sorunu derken neyi kastediyorsunuz? Ben böyle bir sorun görmüyorum. Vatandaşımızın gündeminde böyle sorun yok. 'Kürt sorunu vardır' demek yetmez, tarif edeceksiniz. Bunu tanımlayacaksınız, sonra da kafanızdaki çözüm önerilerini sunacaksınız. Bunu HDP ile gizli kapılar ardında konuşmayacaksınız."

Dünyada sadece Türkiye'nin etnik problemlerinin olmadığını belirten Destici, "Etnik problemleri olan başka ülkeler de var. Türkiye'nin başka unsurları olduğu gibi Kürt unsuru da var elbette. Sadece bu unsurun varlığından hareket ederek, bu derece kanlı ve bölücü bir terörist hareketin çıkması normal şartlar altında izah edilemez. Türkiye, ilk defa ayrılıkçılık ve bölücülük problemi yaşayan bir ülke değil." diye konuştu.

"Etnik meselelerimizi kendimiz çözme noktasında rahat bırakılmadık"

ABD, Fransa, İngiltere ve İspanya gibi ülkelerde de etnik sorunlar olduğunu anımsatan Destici, bu ülkelerin problemlerini, kendilerinin çözmeye çalıştığını hatırlattı. Türkiye'nin, terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğüne dikkati çeken Destici, şöyle devam etti:

"Terörün kökünü kazımadan asla müzakere edemeyiz. Karışanı, tahrik edeni haddinden fazla olduğu için bir türlü kendi etnik meselelerimizi kendimiz çözme noktasında rahat bırakılmadık. Netice itibarıyla ayrılıkçı hareketlerin ve dış müdahaleye açık durumun vahametini anlamayan muhalefetimizin dilinden düşmeyen 'Kürt sorunu' ifadesini, siyasi sorumluluk taşıyan kişilerin dilinde pelesenk olmasını tehlikeli bulduğumu, bir kez daha ifade etmek istiyorum."

"Tarafınız HDP'nin olduğu blok değil, Cumhur İttifakı'nın olduğu blok"

BBP Genel Başkanı Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e de seslenerek, "Sizin tarafınız HDP'nin olduğu blok değil, sizin tarafınız Cumhur İttifakı'nın olduğu blok. Çünkü, azami müşterekleriniz burada. İster kendinizi milliyetçi olarak ifade edin, ister merkez sağ olarak ifade edin, sizin tarafınız HDP'nin yanı değil, gizli ya da açık HDP ile ittifak değil." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya ziyaretinin önemine vurgu yapan Destici, "Rusya her zaman şunu yapıyor, bu tip görüşmeler öncesi elini güçlendirmek için farklı hamlelerde bulunuyor. İşte son olarak Suriye'deki bazı bölgelerin Rus Hava Kuvvetleri tarafından saldırılara maruz kalmasını da böyle yorumladığımı ifade etmek istiyorum." görüşünü paylaştı.

Destici, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun son oturumunda yaptığı, "İlhakını tanımadığımız Kırım dahil, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve egemenliğinin korunmasına önem veriyoruz" şeklindeki konuşmasını da hatırlatarak, "BBP olarak daha ilerisini söylüyoruz, 'Ne Rusya ne Ukrayna, tam bağımsız Kırım' diyoruz. Kırım'ın er geç bağımsızlığına kavuşması gerektiğinin altını çok net bir şekilde çiziyoruz." ifadesini kullandı.

BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi
BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi
BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi
BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi
BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi

Büyük Birlik Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Destici, Kürt, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi - Son Dakika


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