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Destici: "Bunlar, bu milletin sanatçısı olamazlar, hatta bu toprakların insanı olamazlar" - Son Dakika

Destici: "Bunlar, bu milletin sanatçısı olamazlar, hatta bu toprakların insanı olamazlar"

19.01.2022 14:16

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, sanatçı, gazeteci kimliği altında dine, değerlere, peygamberlere saldıranları kınadığını ifade ederek "Bunlar, bu milletin sanatçısı olamazlar, hatta bu toprakların insanı olamazlar.

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici, sanatçı, gazeteci kimliği altında dine, değerlere, peygamberlere saldıranları kınadığını ifade ederek "Bunlar, bu milletin sanatçısı olamazlar, hatta bu toprakların insanı olamazlar. Herkes, konuştuğuna da söylediğine de dikkat edecek." dedi.

Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesindeki petrol boru hattında meydana gelen patlama nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde hamile olan 24 yaşındaki hemşire Gülhan D'nin darbedilmesine ilişkin Destici, "Bu olayın faili vahşi yaratıkların, aramızda serbestçe dolaşmalarını da ne kadar zorlarsak zorlayalım adalet ve kamu vicdanı sınırları içine sığdıramayız. Bu suçlarla ilgili, bir an önce, ağır hapis ve para cezalarının uygulandığı, cezaların hiçbir şekilde ertelenmediği, bunların yanı sıra kamu hizmetlerinden kısıtlamaları da içeren yasa değişikliklerini ivedilikle yapmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Gıda güvenliğinin, gelecek dönemde, pek çok ülke için bir "milli güvenlik" meselesine dönüşeceğini anlatan Destici, Büyük Birlik Partisinin konuyla ilgili geniş çaplı çalışmalarını gelecek ay içinde kamuoyuyla paylaşacaklarını bildirdi.

Parlamenter sisteme dönmenin bir faydası olmadığını dile getiren Destici, " Millet İttifakı'nı oluşturan cephe, hala parlamenter sistemi bir din gibi tartışmaya kapatarak kutsuyor. Neyin, hangi şartların özlemini çektiklerini sormayı ve gerçekleri ifade etmeyi bir sorumluluk olarak görüyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Seçim Kanunu hakkındaki açıklamasına işaret eden Destici, "BBP olarak düşüncelerimizi, Cumhur İttifakı bileşenleri ile bir araya gelerek ilettik. Bizim barajın 'sıfır' olması konusunda çok net bir duruşumuz var. Diyelim ki 'sıfır' olmasa, en fazla 3 olmalı diye, bunu defaten dile getirdik. Bununla birlikte tek başımıza karar verme durumunda olmadığımızı, görüşmelerde farklı fikirlerin ifade edildiğini, son halin, bir uzlaşma ve ortak karar sonucunda ortaya çıkacağını da hatırlatmayı faydalı buluyorum. Tahmin ediyorum ki şubat ayından sonra Seçim Kanunu Meclis'e gelecektir." diye konuştu.

Seçim yasası Meclis'ten geçtikten sonra ilk seçimde uygulanabilmesi için üzerinden bir yılın geçmesi gerektiğine dikkati çeken Destici, "Erken seçim tartışmaları da seçim kanunu Meclis'e geldiğinde rafa kalkacaktır." dedi.

Tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ölümüne ilişkin Destici, bu hadise üzerinden inanca, dine saldırılmasını kabul etmediğini söyledi. Herkesi inancın, kültürün bu topraklarda yerleşmesine ve yaşatılmasına katkı sağlayan kurum ve kuruluşlara karşı da saygılı olmaya davet eden Destici, "Bu vaka üzerinden ülkemizin ve milletimizin koruyucu kalkanı olan manevi iklimimize saldırıyorlar. Bugüne kadar başaramadılar, Allah'ın izniyle bundan sonra da başaramayacaklar. Çünkü bu millet, inancına, kültürüne ve değerlerine bugüne kadar nasıl sahip çıkmışsa bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

Bugün yurt sıkıntısının Ankara, İstanbul ve İzmir'de yaşandığına işaret eden Destici, "Peki bu 3 ilin yerel yönetimi kimde? CHP'de, Millet İttifakı'nda. Bugüne kadar bir yurt açılışı yaptılar mı? Avrupa'nın ve dünyanın pek çok ülkesinde yurtları yerel yönetimler yapıyor. Elbette ki merkezi yönetimin de görevi ama siz hem hiçbir şey yapmayacaksınız hem de ağız dolusu her şeyi konuşma hakkını kendinizde göreceksiniz. Bu da çifte standart." ifadelerini kullandı.

Sanatçı, gazeteci kimliği altında dine, değerlere, peygamberlere saldıranları kınadığını ifade eden Destici, "Bunlar, bu milletin sanatçısı olamazlar, hatta bu toprakların insanı olamazlar. Herkes, konuştuğuna da söylediğine de dikkat edecek." dedi.

Destici: Bunlar, bu milletin sanatçısı olamazlar, hatta bu toprakların insanı olamazlar
Destici: Bunlar, bu milletin sanatçısı olamazlar, hatta bu toprakların insanı olamazlar
Destici: Bunlar, bu milletin sanatçısı olamazlar, hatta bu toprakların insanı olamazlar
Destici: Bunlar, bu milletin sanatçısı olamazlar, hatta bu toprakların insanı olamazlar
Destici: Bunlar, bu milletin sanatçısı olamazlar, hatta bu toprakların insanı olamazlar
Destici: Bunlar, bu milletin sanatçısı olamazlar, hatta bu toprakların insanı olamazlar
Destici: Bunlar, bu milletin sanatçısı olamazlar, hatta bu toprakların insanı olamazlar

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Büyük Birlik Partisi, Togo Cumhuriyeti, Milletvekili, Ankara, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Destici: 'Bunlar, bu milletin sanatçısı olamazlar, hatta bu toprakların insanı olamazlar' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Destici: "Bunlar, bu milletin sanatçısı olamazlar, hatta bu toprakların insanı olamazlar" - Son Dakika
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