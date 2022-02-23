Destici: Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik hamlesini kabul etmiyoruz - Son Dakika

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Rusya- Ukrayna arasındaki gerilime ilişkin, "Rusya'nın hiçbir sebep ve şartla Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik hamlesini meşru kabul etmiyoruz, reddediyoruz" dedi.

BBP Lideri Destici, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Destici, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilimle ilgili, "Yaşanan durum, uluslararası hukukun ihlali yanında Rusya'nın tüm komşuları için de bir endişe kaynağı oluşturuyor. Hiçbir sebep ve şartla Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne yönelik hamlesini meşru kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Diğer taraftan ABD'nin, NATO ve dünya barışıyla ilgili tezlerini de asla tutarlı bulmuyoruz. ABD'nin uluslararası ilişkilerde önceliği hiçbir zaman barış ve demokrasi olmamıştır. Şayet böyle olsaydı; Rusya, Kırım'ı ilhak ve işgal ettiğinde de benzer tepkiyi göstermesi gerekmez miydi? Göstermediği gibi ne ABD ne AB ne de NATO kılını dahi kıpırdatmadı" diye konuştu.

'İYİ PARTİ'NİN GÖREVİ BELEDİYELERİ ALIP CHP'YE TESLİM ETMEK MİYDİ?'

Destici, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, 'Eğer İYİ Parti olmasaydı; Adana, Mersin, Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya'nın hali ne olurdu" sözleriyle ilgili de, "Şimdi ben düşündüm, ne olurdu? Kıyaslama yapılıyor. Önceki yönetimle ilgili eleştiriler olabilir ama bugün ne olduğuna bakıyoruz. Bugün bu belediyeler resmi olarak CHP'de ama diğer taraftan PKK'nın uzantısı HDP'de, HDP'liler orada. Şimdi İYİ Parti'nin görevi, kuruluş sebebi, belediyeleri alıp CHP'ye, dolayısıyla onun eliyle HDP, PKK'ya teslim etmek miydi? Bunun övünülecek şey neresinde? Bunu başarı olarak milletimize nasıl soruyorlar, anlayabilmiş değilim. Sayın Kılıçdaroğlu, açıkça 'İttifakta resmi olarak olmasa da HDP ile görüşmeye devam edeceğiz' diyor. Demek ki; İYİ Parti yerelde görevini yaptı, belediyeleri CHP'ye, dolayısıyla onun ortağı, onun iş birliği yaptığı HDP'ye teslim etti, şimdi sıra Cumhurbaşkanlığı ve Meclis çoğunluğunda" ifadelerini kullandı.