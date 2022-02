Destici: "Rusya'nın bu yayılmacı politikasını, Ukrayna'ya saldırmasını şiddetle kınıyoruz, reddediyoruz" - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısıyla ilgili, "Rusya'nın bu yayılmacı politikasını, Çarlık İmparatorluğu sevdasıyla çıktığı bu yolda Ukrayna'ya saldırmasını şiddetle kınıyoruz, reddediyoruz." dedi.

Destici, Sivas'ta bir düğün salonunda partisinin İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen programa katıldı, ardından Sivas Gazeteciler Cemiyeti'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Destici, Rusya'nın, Ukrayna'daki yönetimi değiştirerek kendine uydu bir yönetim oluşturmak için haksız, hukuksuz ve sebepsiz şekilde askeri operasyon başlattığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere Türk yetkililerin bu operasyona karşı olduklarını, durdurulması gerektiğini çok net ifade ettiğini aktaran Destici, "BBP olarak başından itibaren Rusya'nın bu yayılmacı politikasını, Çarlık İmparatorluğu sevdasıyla çıktığı bu yolda Ukrayna'ya saldırmasını şiddetle kınıyoruz, reddediyoruz. Bir an önce durdurulmasını, eğer Rusya bunu kendisi durdurmazsa da diğer dünya devletlerinin, Birleşmiş Milletler'in, NATO'nun her türlü yolu deneyerek bunu durdurmasını beklediğimizi ifade ediyorum." diye konuştu.

Rusya'nın topyekun bir işgal ve operasyon gerçekleştirdiğini vurgulayan Destici, "Bağımsız Birleşmiş Milletler'e üye bir devletin topraklarına haksız, hukuksuz bir şekilde saldırıyorsun ve kadın, çocuk demeden hepsine yönelik bombardıman gerçekleştiriyorsun. Girdiğin yerleri işgal ediyorsun, bir taraftan da operasyon yapıyorsun." açıklamasında bulundu.

Rusya'nın saldırılarının durdurulması gerektiğini vurgulan Destici, "Eğer Rusya burada durdurulmazsa yarın dönecektir, bu sefer de doğuda Türk devletlerine, Türk topluluklarından kendine itaat etmeyen toprakları işgal edecektir." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını asla kabul etmediklerini belirten Destici, "Rusya'ya çağrımız derhal bu işgali, bu saldırıyı, bu operasyonu durdurması. Birleşmiş Milletler ve NATO'ya da kınamalar ya da şu ana kadar açıklanan yaptırımlar yetmez, daha ciddi yaptırımlar, Rusya'yı durduracak yaptırımlar ve gerekiyorsa da askeri seçeneğin de masada olduğunun çok net bir şekilde bildirilmesi gerekir." dedi.

Putin'in çok açık şekilde Çarlık rüyası kurduğuna dikkati çeken Destici, şunları söyledi:

"Bu işgal ve operasyon başlamadan önce bunu saatlerce anlattı. Eğer Rusya burada durdurulmazsa o burada durmaz, yarın eski Çarlık dönemindeki toprakların tamamını Rusya'ya katma hayaliyle devam edecek. Bu, yeni dünya düzeninde farklı çatışma alanları da meydana getirebilir ve 3. Dünya Savaşı'nın çıkmasını da tetikleyebilir. Rusya, 'Finlandiya ve Norveç de NATO'ya girmeyecek.' diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ukrayna, Finlandiya bağımsız bir devlet, istediği kuruluşa girer. Sen kimsin, sen mi tayin edeceksin hangi devlet NATO'ya girecek veya girmeyecek? Her isteyen devlet istediği kuruluşa başvuru yapar, o kuruluş kabul ederse eder, etmezse etmez. Eğer Ukrayna bugün NATO'nun üyesi olsaydı Rusya bu saldırıyı yapabilir miydi? Yapamazdı. Onun için girmelerini istemiyor. Yani girmezlerse istediği anda saldıracak ve onları işgal edecek."

"Dış politika milli meseledir"

Cumhur İttifakı karşısındaki muhalefetin tutumunu da eleştiren Destici, "Onların derdi Rusya, Amerika ya da dünyada bu zulümleri yapanlar değil, varsa yoksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin idaresi, Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı ve hükümet. Burada bari devletinizle, Cumhurbaşkanınızla bir olun. Dış politika milli meseledir, herkes eğer gerçekten devletini seviyorsa, milletini ve ülkesini seviyorsa onun yanında olmak zorundadır." dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400'lerden kurtulması gerektiğiyle ilgili sözlerini de eleştiren Destici, "Hanımefendinin söylediklerine bakıyoruz, 'S-400'leri geri verelim.' Niye verelim parasını verdiğimiz şeyi. Parasını verdiğimiz silahları biz niye geri verelim." diye konuştu.

Türkiye'nin Çin'den, Rusya'dan ve başka ülkelerden teklif alarak nükleer santral kurma projesi yürüttüğünü belirten Destici, "Türkiye'nin nükleer enerjiye ulaşmasını kim istemez, Türkiye'nin büyümesini istemeyenler. Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı kalmasını isteyenler ancak istemez. O zaman aynı mantıkla gidersek Seydişehir alüminyum fabrikasını da Ruslar kurmuştu, orayı da kapatıp Rusya'ya geri verelim o zaman. Böyle bir mantık olabilir mi? Bu, gerçekten devlet ciddiyetiyle bağdaşmayacak bir sözdür." değerlendirmesini yaptı.

"Savunma sanayisinde son yıllarda atılan adımlar ne kadar kıymetli"

Türkiye'nin Rusya ile olan ticaretinde daha dikkatli ve tedbirli davranması gerektiğine işaret eden Destici, şunları kaydetti:

"Bundan sonra Rusya ile biz özellikle enerji bağımlılığından kurtulmalıyız, başka alternatifler üretmeliyiz. İmkan varsa kendimiz üretmeliyiz, yoksa başka yerlerden ithal etmeliyiz. Bu anlamda Rusya'yı ve Çin'i desteklememeliyiz. İki ülkeyle yaklaşık 60 milyar dolarlık dış ticaretimiz var, bunun 52-53 milyar doları ithalat. Sadece 7-8 milyar dolar ihracatımız var. Dış ticaret açığımızın neredeyse tamamı bu iki ülkeyle olan ticaretimizden kaynaklanıyor. Rusya eğer enerji ihraç edemezse ekonomisi batar. Savunma sanayisinde son yıllarda atılan adımlar ne kadar kıymetli. Bizim savunma sanayimizi daha da güçlendirmemiz, daha da desteklememiz ve her türlü silahı kendimiz üretir hale gelmemiz gerekir."

Destici, Ukrayna'daki Türklerin tahliyesinde de herhangi bir sorun yaşanmadığını ifade etti.

Mustafa Destici, Hocalı katliamının yıl dönümü olduğunu da anımsatarak bu katliamı kınadıklarını söyledi.

Destici, açıklamalarının ardından, Kahramanmaraş'ta 2009 yılında helikopterin düşmesi sonucu Muhsin Yazıcıoğlu ile yaşamını yitiren Erhan Üstündağ, Yüksel Yancı, Murat Çetinkaya ve gazeteci İsmail Güneş'in Yukarı Tekke Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti.

Üstündağ, Yancı, Çetinkaya ve Güneş'in mezarlarına karanfil bırakan Destici, aynı kabristanda bulunan Muhsin Yazıcıoğlu'nun annesi Fidan Yazıcıoğlu'nun mezarı başında Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.