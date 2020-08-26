BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi (2) - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi (2)

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Zaman zaman, Yunanistan'ın davranış ve insan kalitesi konusunda, öyle tuhaf durumlar yaşıyoruz ki karşımızda bir devlet mi yoksa meczup mu var şaşırıyoruz.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Zaman zaman, Yunanistan'ın davranış ve insan kalitesi konusunda, öyle tuhaf durumlar yaşıyoruz ki karşımızda bir devlet mi yoksa meczup mu var şaşırıyoruz." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye'nin Yunanistan ile yüzyıllar öncesinden miras kalan problemleri olduğuna dikkati çeken Destici, Ege ve Akdeniz'deki "karasuları" ile "kıta sahanlığı" sorunlarında, Yunanistan'ın tezlerinin, uluslararası hukuka, uluslararası antlaşmalara ve adalete uygun olmadığını vurguladı.

Yunanistan'ın, başta Almanya ve Fransa olmak üzere, Avrupa Birliği ülkelerinden aldığı destekle şımardığını söyleyen Destici, yaşanan her sıkıntıda Yunanistan'ın Batı Trakya Türklerini taciz etmesini de kınadı.

Destici şöyle konuştu:

"Ege'de yaşanan bir problemden sonra Yunan askerlerini, silahlı olarak, kendi topraklarına, kendi vatandaşlarının üzerine, İskeçe, Mustafçova, Gökçepınar köyüne gönderip mezar taşlarını kurşunlatması nasıl bir aklın ürünü olabilir? Verilmek istenen mesaj nedir? Yunanistan'ın davranışından 'Herhangi bir anlaşmazlık yaşadığımızda canlarını ve mallarını korumakla yükümü olduğumuz kendi vatandaşlarımız olan masum Türkleri öldüreceğiz' sonucunu mu çıkarmalıyız?"

Yunanistan ile yaşanan gerilimde, Fransa'nın tavrına da değinen Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Fransa'nın Nicolas Sarkozy ile başlayan ve bugün Emmanuel Macron ile devam eden liderlik problemi, Fransa'dan taşıp bir Avrupa meselesi haline dönüşmüş durumda. Avrupa'nın en köklü devletlerinden Fransa'nın, saysız hukuksuzluğu göz ardı ederek, Yunanistan'ın artık şımarıklık ile izah edilemeyecek saçmalıklarının peşine takılması ve Akdeniz'de oluşabilecek bir çatışma ortamına zemin hazırlaması üzerinde, Fransa halkının ve Avrupa Birliğinin ciddiyetle düşünmesini tavsiye ediyoruz."

Türkiye'nin Kovid-19 sürecinde çok başarılı olduğuna işaret eden Destici, yaz dönemiyle birlikte vatandaşların tedbirleri gevşetmesini eleştirdi.

"Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, düğünler, asker uğurlamaları, taziye ziyaretleri arttı ve bütün bunlar koronavirüsün Türkiye'de hızla yayılmasına sebep oldu." diyen Destici, önlemler konusunda vatandaşlara önemli sorumluluklar düştüğünü dile getirdi. Destici, "Devletin, Bilim Kurulumuzun görüşleriyle belirlediği kurallara harfiyen riayet etmeliyiz. Umuyor ve diliyoruz ki hastalığa ait rakamların ivmesi azalarak devam eder ve hiç kimsenin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmediği günlere bir an önce ulaşırız." dedi.

"Uzaktan eğitim, aşı geliştirilene kadar devam etmeli"

Destici, Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan ve kamuda dönüşümlü olarak çalışma esaslarının yer aldığı genelgeyi de çok faydalı bulduğunu ifade etti.

Mustafa Destici, okulların açılması konusunda ise şunları söyledi:

"Eğitimden asla vazgeçemeyiz ama sağlığımızdan da vazgeçemeyiz. İkisini dengeli götürmek zorundayız. Pandemi devam ederken, 'Okullar neden açılmıyor?' diye Milli Eğitim Bakanlığına baskı yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Gerekiyorsa aşı geliştirilene kadar, pandemi tamamen bitene kadar ya da aşağı seviyelere düşene kadar uzaktan eğitime devam edilmeli. Aynı şey spor müsabakaları ve sosyal, kültürel faaliyetler için de geçerli."

Destici, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu başta olmak üzere, koronavirüs tedavisi süren tüm vatandaşlara acil şifalar diledi.

"Doğayla savaş olmaz"

Konuşmasında Giresun'da yaşanan sel felaketine de değinen Destici, "Doğayla savaş olmaz. Doğaya, ona zarar vermeden uyum sağlamalıyız. Çarpık yapılaşmaya müsaade edilmemeli." ifadesini kullandı.

Destici, deprem konusunun asla gündem dışı kalmaması gerektiğine işaret ederek, depreme yeterince hazır olunmadığını savundu. Destici, "Televizyonlarda sabah akşam, erken seçim var mı, kim aday olacak gibi konular konuşuluyor. Depremi konuşun. Karadeniz'deki çarpık yapılaşmayı, ekonomiyi, sağlığı, bilimi, eğitim konuşun." dedi.

Destici, çok geç olmadan deprem konusunda detaylı çalışmalar yapacak bir kurul oluşturulması gerektiğinin altını çizdi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın Giresun ziyareti

Destici, sel felaketinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın bölgeyi ziyaret etmesinin ardından sosyal medyada eleştirilmesini kınadığını belirterek, şöyle devam etti:

"O bölgede yaşayan insanlarımıza moral olması açısından çok önemli ve değerli gördüğümüz bu ziyareti hafife alan ya da küçümseme hadsizliğinde bulunanları kınıyorum. Diyanet İşleri Başkanımız ve beraberindekiler, böyle zor günlerde milletimizin maneviyatını yükseltip, moral ve destek verirlerken, bir yandan ailelere sabır telkin ediyor, bir yandan da cenazeleri kaldırıyorlar. Bu, bizim hem kültürümüzün hem inancımızın gereğidir. Ama Türk kültüründen bihaber olanlar bunu anlayamazlar."

Karadeniz'de bulunan doğal gaz rezervi

Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi bulunmasına da değinen Mustafa Destici, bu durumun, ekonomide, enerji ithalinden kaynaklanan kayıpların azalması anlamına geldiğini belirtti. Destici, doğal gaz bulunduğunun ilan edilmesinin ardından yaşanan tartışmaları da "ayrıştırıcı" olarak değerlendirdi. Destici, "Bu konu üzerinden gereksiz tartışmalar yürütülüyor. Dışlayıp aşağılayarak bir yerlere varılamaz. Neticede Türkiye bulmuştur bunu. Cumhurbaşkanı bugün Recep Tayyip Erdoğan'dır, yarın başkası olur. Önemli olan Türkiye'dir, Türk milletidir." diye konuştu.

Malazgirt ruhu ve 30 Ağustos Zaferi

Bugünün Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü olduğunu hatırlatan BBP Genel Başkanı Destici, şunları kaydetti:

"Türklere Anadolu'nun kapılarında kesin zafer sağlayan son muharebe olarak anılan Malazgirt Zaferi ile Anadolu, sayısız imha ve işgal girişimine rağmen, bize ait olmaya devam ediyor. Dünyanın en güzel, en zengin, stratejik olarak en önemli coğrafyasında yaşıyoruz ve bin yıldır, bu topraklardaki varlığımızın her gününü, topraklarımıza ve varlığımıza el uzatanlarla mücadele ederek geçirdik. Sultan Alparslan'ın inanç ve kararlılığıyla varlığımızı koruyacağımıza inanıyorum. Malazgirt ruhu bizde olduğu müddetçe, dünya var oldukça hem bu topraklarda var olacağız hem de bölge coğrafyamızın da barış, huzur adalet ve güven içinde yaşamasına öncülük edeceğiz."

Destici, Malazgirt Zaferi ile 30 Ağustos Zaferi üzerinden ayrıştırıcı tavır alanları kınadığını vurgulayarak, "Ayrıştırıcılık yapmaya çalışanlar, her zaman olduğu gibi boşa kürek çekmiş olacaklardır. Malazgirt Zaferi'ni hangi inançla kutluyorsak 30 Ağustos Zaferi'ni de aynı kararlılık ve azimle kutlayacağız." ifadelerini kullandı.

BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi (2)

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2020 17:07

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi (2) - Son Dakika

Son Dakika

Türkiye'ye seyahat uyarısını güncelleyen ABD, 12 ile yönelik uyarı notunu kaldırdı Süper Lig'in ilk yarısındaki 2 derbi, pandemi nedeniyle seyircisiz oynanacak ABD'li ilaç şirketi Moderna'nın geliştirdiği korona aşısı, yaşlı ve gençlerde benzer bağışıklık tepkisi gösterdi Chelsea, 50 milyon sterlin karşılığında Ben Chilwell'i kadrosuna kattı 14 ilde ek tedbirler alındı! Nüfus müdürlüklerindeki işlemler randevulu gerçekleştirilecek ABD ile Rusya arasında tehlikeli gerginlik! İki ülke askerleri Suriye'de karşı karşıya geldiği olayda kan döküldü AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den dikkat çeken yaptırım sözleri: Türkiye için geniş bir seçenek listesi var FOX TV'den ayrılan Fatih Portakal'dan peş peşe iki paylaşım Ünlü jokey Halis Karataş, atını döverken görüntülendi Bir annenin en zor anı! Oğlunun cansız bedenini görünce yıkıldı Balıkesir'de domatesleri ayaklarıyla ezen kişinin çalıştığı firmaya para cezası kesildi beIN Sports'tan ayrılan Mehmet Demirkol, Socrates Dergi ile anlaştı Galatasaray ve Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Lemina, İngiltere'ye geri dönüyor Eskişehir'de Kalabak Suyu dağıtımındaki kriz nedeniyle ESKİ Genel Müdürü istifa etti Koronavirüsle ilgili dedikleri dikkatle takip edilen Mehmet Ceyhan'dan tedirgin eden sözler: Salgın kontrolden çıktı
Kalp pili bozulan Ajax'lı Daley Blind, Hertha Berlin maçında birden yere yığıldı Kalp pili bozulan Ajax'lı Daley Blind, Hertha Berlin maçında birden yere yığıldı         
17:59
Ukrayna, vaka sayısının artması üzerine yabancılara sınırlarını yeniden kapatma kararı aldı Ukrayna, vaka sayısının artması üzerine yabancılara sınırlarını yeniden kapatma kararı aldı         
17:35
Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu Kendi koyduğu koronavirüs kuralını çiğneyen Alman Bakan Heiko Maas topa tutuldu         
17:10
Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi Tıp Fakültesini kazandığını pazarcı tezgahında öğrendi         
16:31
Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi Ronaldo ile aşk yaşayan Rodriguez'in son paylaşımı, evlilik iddialarını gündeme getirdi         
15:11
İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk İngiliz bilim insanlarından müthiş iddia: Koronayı öldüren madde bulduk         
14:55
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı "Musa Orhan'a Süleyman Soylu sahip çıktı" iddialarına yanıt verdi         
14:34
Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi Binlerce takipçili sosyal medya hesabından Bakan Soylu'ya küfür eden astroloğa ev hapsi verildi         
14:33
Cani koca, tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü Cani koca, tartıştığı eşini defalarca bıçaklayarak öldürdü         
14:25
TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu TikTok'un en çok para kazanan fenomenleri belli oldu         
14:19
Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu Koronavirüse yakalanan bir profesör daha hayata gözlerini yumdu         
14:06
Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti Yangında öldüğünü iddia ettiği evladını aşığı katletmiş! Anne her şeyi canlı yayında itiraf etti         
13:46
MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı MHP milletvekili herkesin sıklıkla kullandığı sözün patentini aldı         
13:02
Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı Hitler'den kaçıp Türkiye'ye sığınan Alman mimar Bruno Taut'un villası 95 milyon TL'ye satışa çıktı         
13:01
Rusya'dan Türkiye'ye Rusya'dan Türkiye'ye "Ortak helikopter üretimine açığız" çağrısı         
12:44
Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı Kenan İmirzalıoğlu'nun 500 bin TL'ye aldığı aracın logosu çalındı         
12:28
Antika sevdasını Antika sevdasını "Kurdun kan yalaması gibi vazgeçemiyorum" diyerek anlattı         
12:19
Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı Oyuncu Büşra Develi, sevgilisiyle dudak dudağa pozunu paylaştı         
11:55
Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi Sosyal medyada infiale neden olan hesabın sahibi "Pişmanım" deyip dua istedi         
11:07
Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü Eski eş dehşeti kamerada! 2 çocuğunun annesini sokak ortasında 5 el ateş ederek öldürdü         
11:03
American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek American Airlines, koronavirüs nedeniyle 19 bin çalışanının işine son verecek         
10:48
Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, resti çekti: Serenay Sarıkaya varsa ben yokum         
10:39
İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek İmamoğlu'nun canlı yayında atıştığı isimden bomba iddia: CHP'den istifa edecek         
10:38
Neslinin tükendiği sanılan 'Bakır Kazteresi' sosyal medya sayesinde bulundu Neslinin tükendiği sanılan 'Bakır Kazteresi' sosyal medya sayesinde bulundu         
10:37
Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı Son yapılan ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü ikiye katladı         
09:45
Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı Sokak ortasında kafede oturanların yanında tuvaletini yapan kadın güvenlik kamerasına yakalandı         
09:38
Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı Arkadaşının eşini otele davet etti! Koca, 'Harama göz diktin' deyip meydan dayağı attı         
09:21
Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu Berat Albayrak'ın anlattığı fıkra konuk olduğu canlı yayına damga vurdu         
09:11
Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor Beyaz Show 2 yıl aradan sonra ekrana geri dönüyor         
08:46
Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji 3 bölge için uyarı yaptı         
08:28
Antalya'da köpük partileri yasaklandı Antalya'da köpük partileri yasaklandı         
08:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2020 23:43:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: BBP Genel Başkanı Destici, gündemi değerlendirdi (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei