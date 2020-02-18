BBP Genel Başkanı Destici, Hak-İş'i ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici, Hak-İş'i ziyaret etti - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici, Hak-İş'i ziyaret etti

7 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı ziyaret etti.

Hak-İş Genel Merkezi'ne partisinin genel başkan yardımcılarıyla gelen Destici, burada yaptığı konuşmada Konfederasyon ile güçlü ilişkilere sahip olduklarını söyledi.

Hak-İş'in Türkiye'de milli iradenin hakim kılınması, inanç özgürlüğü ve fikir hürriyetinin hayatta geçirilmesi noktasında büyük katkıları olduğunu belirten Destici, "Eğer bugün Türkiye'de başörtüsü sorunu çözülmüşse, imam hatipliler meselesi geride kalmışsa, insanlar inancından ve kılık kıyafetinden dolayı ötekileştirilmiyorsa burada siyasi olarak verdiğimiz mücadelenin yanında Hak-İş gibi hassasiyeti olan sendikalarımızın da büyük katkısı var." diye konuştu.

Yerel seçimler sonrasında bazı CHP'li ve HDP'li belediyelerin işçi çıkardığına dikkati çeken Destici, "Hangi partiden olursa olsun hiçbir işçinin işten çıkarılmasını mazur görmüyoruz." dedi.

Destici, Hak-İş'in işten çıkarılan işçiler için büyük bir mücadele örneği ortaya koyduğunu ifade etti.

Arslan ziyaret dolayısıyla BBP heyetine teşekkür etti.

BBP'nin geçmişten beri Hak-İş'in mücadelesine destek verdiğinin altını çizen Mahmut Arslan, şunları kaydetti:

"Başta referandum olmak üzere pek çok konuda sayın Genel Başkan ve ekibiyle birlikte çalıştık. Türkiye geleceği açısından, vesayetten ve prangalardan kurtulması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ülkemize kazandırmak için birlikte mücadele ettik. 31 Mart'tan sonra sendikalarımıza yönelik bazı CHP'li ve HDP'li belediyelerdeki işçi çıkarmalarda ve sendikal baskılarda, ayın Destici bizim yanımızda oldu."

BBP Genel Başkanı Destici, Hak-İş'i ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Mahmut Arslan, Hak İş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 06:46 Kaynak: AA
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