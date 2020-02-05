BBP Genel Başkanı Destici: "Hepimize geçmiş olsun, Rabbim bu tarz kazalardan bizi uzak etsin" - Son Dakika
Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici: 'Hepimize geçmiş olsun, Rabbim bu tarz kazalardan bizi uzak etsin' - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici: "Hepimize geçmiş olsun, Rabbim bu tarz kazalardan bizi uzak etsin"

6 saat önce

Van Bahçesaray'daki iki çığ felaketi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması olayı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklamaları ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Van Bahçesaray'daki iki çığ felaketi

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması olayı

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklamaları ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

BBP Genel Başkanı Destici: Hepimize geçmiş olsun, Rabbim bu tarz kazalardan bizi uzak etsin

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Bahçesaray, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:37 Kaynak: AA
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