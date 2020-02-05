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BBP Genel Başkanı Destici: "Hepimize geçmiş olsun, Rabbim bu tarz kazalardan bizi uzak etsin"
6 saat önce
Van Bahçesaray'daki iki çığ felaketi Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması olayı BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklamaları ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:37 Kaynak: AA
Van Bahçesaray'daki iki çığ felaketi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkması olayı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin açıklamaları ANKARA - BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Son Dakika Son dakika: Van'da çığ faciasının meydana geldiği bölge uyarıların ardından boşaltıldı MHP Lideri Devlet Bahçeli'den çığ açıklaması Bakan Soylu: Çığ felaketinde ölü sayısı 33, arama çalışmalarına yarın devam edilecek Uçak kazası sonrası Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yolcu yoğunluğu yaşanıyor