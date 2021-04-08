BBP Genel Başkanı Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam ile görüştü - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin, "Bütün siyasi partilerin elini taşın altına koyması lazım. Herkesin kırmızı çizgileri var ama şimdi kırmızı çizgileri konuşmak zamanı değil. Onları bir arkaya bırakmak lazım." dedi.

Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı İshak Sağlam ve beraberindeki heyetle parti genel merkezinde bir araya geldi.

Görüşmede konuşan Destici, parti olarak her zaman Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulması gerektiğini ifade ettiklerini ve bu konuda atılan adımları desteklediklerini söyledi. Türkiye'nin hala darbecilerin yaptırdığı anayasayla yönetildiğini belirten Destici, "Bu demokrasinin bir ayıbı. 1982'den bugüne 39 yıl olmuş. Bu aslında, Türkiye'yi yönetenlerin de bir ayıbıdır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki çağrısını olumlu bulduklarını dile getiren Destici, Türkiye'de bu zeminin oluşturulabileceğine inandığını aktardı. Parti olarak yeni anayasa konusunda atılan adımları, yapılacak çalışmaları desteklediklerini ve olumlu bulduklarını belirten Destici, "Yeni anayasa çalışmalarının geçmiş dönemlerde olduğu gibi kadük kalmamasını, başta siyasi partilerimiz olmak üzere bütün kesimlerin de buna destek vermesini arzu ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

BBP Genel Başkanı Destici, 1961 ve 1982 anayasalarına değinerek şöyle devam etti:

"Bu ülke sadece darbelerden sonra mı anayasa yapacak ya da sadece darbeciler mi anayasa yapacak? Niye Meclis, siyasi partiler, sivil toplum, halk, millet kendisi bir anayasa yapmasın? Bizim bunu göstermemiz gerekiyor. Burada bir araya gelemezsek, uzlaşamazsak geçmişte olduğu gibi bildirilerle, muhtıralarla, darbelerle karşı karşıya kalırız. Bu konuda herkesin, bütün siyasi partilerin elini taşın altına koyması lazım. Herkesin kırmızı çizgileri var ama şimdi kırmızı çizgileri konuşmak zamanı değil. Onları bir arkaya bırakmak lazım. Önce uzlaşabildiklerimizi, ortak noktaları konuşmak lazım."

- "Uzak bir ihtimal değil"

HÜDA PAR Genel Başkanı Sağlam da partilerinin yeni anayasa çalışmaları konusunda görüş ve düşüncelerini aktarmak için Destici'yi ziyaret ettiklerini kaydederek "İnanıyoruz ki partiler, bütün farklılıklarına rağmen bir masa etrafında toplanırsa ülkenin sorunlarına cevap verebilecek, sıkıntılarını çözebilecek ve herkesi kapsayan bir anayasa yapılabilir. Bu çok büyük bir düşünce, uzak bir ihtimal değil." dedi.