BBP Genel Başkanı Destici: "İdlib'de, Bosna'da yaşanan trajediden daha büyüğü yaşanıyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici: 'İdlib'de, Bosna'da yaşanan trajediden daha büyüğü yaşanıyor' - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici: "İdlib'de, Bosna'da yaşanan trajediden daha büyüğü yaşanıyor"

6 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İdlib'de büyük bir insanlık dramının yaşandığını belirterek, "İdlib'de, Bosna'da yaşanan trajediden daha büyüğü yaşanıyor.

BBP Genel Başkanı Destici:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, İdlib'de büyük bir insanlık dramının yaşandığını belirterek, "İdlib'de, Bosna'da yaşanan trajediden daha büyüğü yaşanıyor." dedi.

Destici, partisinin genel merkezinde düzenlediği haftalık basın toplantısında, Elazığ depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi. Destici, deprem bölgesini ziyareti sırasında yürütülen çalışmalara şahit olduğunu ve takdir ettiğini söyledi.

Türkiye'nin, Suriye'deki iç savaşın başladığı günden bu yana 4 milyon mülteciye insanlık ve kardeşlik duygusu içinde hem gönlünü hem de sınır kapılarını açtığını belirten Destici, sınır bölgelerinin teröristlerden temizlenmesi, göç dalgalarının önüne geçilmesi ve Suriyelilerin kendi vatanlarında yaşamaları için harekat yapıldığını vurguladı.

İdlib'de yaşayan tüm insanların terörist gibi gösterilmeye çalışıldığını ifade eden Destici, "İdlib'de yaklaşık 4 milyon insan var. Bu 4 milyon insan, Bosna'da yaşanan trajediden daha büyüğünü yaşıyor. Her gün onlarca, yüzlerce kadın ve çocuk, Rusya destekli rejimin saldırları sonucu hayatını kaybediyor. Rusya, ABD, Esed ve diğer batılı güçler, 4 milyon insan teröristmiş gibi algı oluşturmak istiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Emperyalist güçler Türkiye'yi bölgede istemiyor"

Esed'in rejimi ayakta tutabilmek için Rusya ile her türlü iş birliğine girdiğine dikkati çeken Destici, "Bölgeye gelen her emperyalist güç kendi alanını oluşturmak istiyor ve biz bunların amaç ve gayelerini biliyoruz." dedi.

Destici, Türkiye'nin güvenliğini tesis etmek, yeni göç dalgalarını önlemek ve teröristleri temizlemek için güvenlik noktaları oluşturduğuna işaret ederek, "Bu noktalar, oradakileri rahatsız ediyor. Rusya, ABD, İran ve batılı diğer güçler, Türkiye'nin bölgeden çıkmasını istiyor. Neden? Emperyalistlerin emellerine engel olabilecek tek ülke var bölgede o da Türkiye." diye konuştu.

Türkiye'nin, bölgede gösterdiği kararlılığını sonuna kadar sürdürmesi gerektiğinin altını çizen Destici, "Suriye'deki iç savaş bitmeden ve siyasi çözüm bulunmadan, askeri varlığımızla sonuna kadar sahada olmalıyız ve daha güçlü harekatlar gerçekleştirmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Saraybosna, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:32 Kaynak: AA
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