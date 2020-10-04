BBP Genel Başkanı Destici, il başkanları toplantısında konuştu - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarına ilişkin, "Özellikle sivillere yönelik saldırıların artırıldığını görüyoruz. Başından beri Ermenistan, kahraman Azerbaycan ordusuna saldıramıyor, tamamen sivillere saldırıyor. 1900'lü yılların başında da Karabağ'ı işgal ederken de Hocalı Katliamı'nda da bugün de aynısını yapıyor." dedi.

Destici, partisinin, bir otelde düzenlenen il başkanları toplantısına katıldı.

Konuşmasına, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırılarını kınayarak başlayan Destici, "Özellikle sivillere yönelik saldırıların artırıldığını görüyoruz. Başından beri Ermenistan, kahraman Azerbaycan ordusuna saldıramıyor, tamamen sivillere saldırıyor. 1900'lü yılların başında da, Karabağ'ı işgal ederken de, Hocalı Katliamında da, bugün de aynısını yapıyor." dedi.

Azerbaycan ordusunun sadece Ermenistan saldırılarını önlemek için değil, Karabağ'da esaret altındaki toprakları kurtarmak için de karşı taaruza geçtiğini ifade eden Destici, bu hedef gerçekleşene kadar Azerbaycan ordusunun harekatına kararlılıkla devam edeceğine inandığını belirtti.

"HDP'nin oyuna göz dikmiş vaziyetteler"

Destici, Kobani eylemleri soruşturmasında gözaltına alınanlar hakkında da açıklamada bulunarak, şöyle devam etti:

"CHP Genel Başkanı başta olmak üzere Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin genel başkanları ve sözcüleri, bunu haksızlık olarak değerlendiriyor, bir kısmı da zamanlama vurgusu yapıyor. Eğer burada bir haktan, hukuktan bahsedilecekse 37 masum insanın canı var, hakkı var, onların hakkını savunun. 700'den fazla yaralanan insan var, malı gasbedilen, dükkanı yağmalanan, yakılan ve yıkılan var. Kamu zararı var.

Zamanlamadan bahsediliyor, daha sonra deliller ortaya çıkmışsa, daha geniş çaplı bir soruşturma yapılmışsa niye bundan rahatsız oluyorsunuz? Zaten suçu yoksa bir şey olmaz, suçu varsa elbette ki adalet gecikmeden gereğini yapmalıdır ama gecikti diye de ucunu bırakacak değildir. Ne zaman yakalamışsa, ne zaman tutmuşsa elbette gereğini yapacaktır ve bize göre de yapmalıdır. Biz CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin derdini anlıyoruz. HDP'nin oyuna göz dikmiş vaziyetteler. HDP'ye oy veren seçmenlere bir sözümüz yok. HDP, terör örgütünün uzantısıdır. Esas sözümüz bizatihi HDP'nin üst kadrosuna, il ve ilçelerdeki yapılanmasınadır."

11. Olağan Kongre 18 Ekim'de

Partisinin 11. Olağan Kongresi'nin 18 Ekim Pazar günü, Ankara'da Taha Akgül Spor Kompleksinde yapılacağını bildiren Destici, "Pandemi şartlarından dolayı sadece kurultay delegelerimizin katılımıyla bu kongreyi gerçekleştireceğiz." dedi.