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Mustafa Destici: "İnşallah bu süreç PKK'nın partisinin kapatılmasıyla sona erecek" - Son Dakika

Mustafa Destici: "İnşallah bu süreç PKK'nın partisinin kapatılmasıyla sona erecek"

28.06.2021 18:41

Mustafa Destici: "İnşallah bu süreç PKK'nın partisinin kapatılmasıyla sona erecek" Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Beklentimiz ve temennimiz odur ki inşallah bu süreç PKK'nın partisinin kapatılmasıyla sona erecektir.

Mustafa Destici: "İnşallah bu süreç PKK'nın partisinin kapatılmasıyla sona erecek"

SİNOP - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Beklentimiz ve temennimiz odur ki inşallah bu süreç PKK'nın partisinin kapatılmasıyla sona erecektir. Biz bunu bekliyoruz" dedi.

B BP Genel Başkanı Mustafa Destici partisinin Sinop İl Başkanlığı 1. Olağan Kongresi'ne katıldı. Genel kurulda, BBP Sinop İl Başkanlığı görevini yürüten, Büyük Birlik Partisi Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Merkez Karar Yürütme Kurulu üyesi Tahir Şahin aday olmayarak görevi Suat Bünyat'a devretti.

Burada partililere seslenen Genel Başkan Destici, Sinop'ta partiyi daha ileri noktalara taşımak hedefinde olduklarını belirtti. Yaşanan bayrak değişiminin de hayırlı olması temennisinde bulundu. HDP'nin kapatılma konusuna da değinen Destici, "Teröre kim bulaşır, kim terörü destekliyorsa kim teröristle kol kola giriyorsa ona hiçbir devlet hiçbir devlet yaşama hakkı tanımaz bizde tanımamalıyız. Hangi Avrupa ülkesinde ya da Amerika ülkesine terör örgütü ya da terörün partisi var. Görebilir misiniz? Bir İspanya'da vardı İspanya Anayasa Mahkemesi kapattı. Her şeyini kapattı sadece partisini değil. Bütün belediyelerini bütün şubelerini bütün işlemleri. Kendisini destekleyen ne kadar iş adamı vara hepsini. Hepsini ir çırpıda kapattı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne yaptı, bu kapatmaları onadı. Ama bize dedi ki güya demokrasi insan hakları adına diyor ki HDP kapatılmasın. Yani bunların çıkacak meclis kürsüsünde Türkiye Cumhuriyeti Devleti kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte terörü yok etmek için, hudut güvenliğini sağlamak için Suriye'nin diğer tarafına Barış Pınarı Harekatı düzenlendiğinde bu PKK'nın siyasi uzantıları, PKK'nın Meclis'teki teröristleri Meclis kürsüsüne çıkacak ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne işgalci, kahraman Türk askerine ise katliamcı diyecek ama öbür taraftan da milletvekili maaşı almaya ve kadife koltuklarda oturmaya devam edecek. Yok öyle yağma. Siz o turuncu koltuklarda gerile gerile oturamayacaksınız. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı başvurusunu yaptı. Anayasa Mahkemesi başvuruyu kabul etti. Beklentimiz ve temennimiz odur ki inşallah bu süreç PKK'nın partisinin kapatılmasıyla sona erecektir. Biz bunu bekliyoruz. Bunun aksi bir karar ne uluslararası hukuka ne bizim iç hukukumuza ne de milletin vicdanına sığmayacak" diye konuştu.

Kongrede Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan ve CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz de yer aldı. Konuşma sonrası Genel Başkan Destici Saraydüzü ilçesine yola çıktı.

Mustafa Destici: İnşallah bu süreç PKK'nın partisinin kapatılmasıyla sona erecek
Mustafa Destici: İnşallah bu süreç PKK'nın partisinin kapatılmasıyla sona erecek
Mustafa Destici: İnşallah bu süreç PKK'nın partisinin kapatılmasıyla sona erecek
Mustafa Destici: İnşallah bu süreç PKK'nın partisinin kapatılmasıyla sona erecek
Mustafa Destici: İnşallah bu süreç PKK'nın partisinin kapatılmasıyla sona erecek
Mustafa Destici: İnşallah bu süreç PKK'nın partisinin kapatılmasıyla sona erecek
Mustafa Destici: İnşallah bu süreç PKK'nın partisinin kapatılmasıyla sona erecek
Mustafa Destici: İnşallah bu süreç PKK'nın partisinin kapatılmasıyla sona erecek
Mustafa Destici: İnşallah bu süreç PKK'nın partisinin kapatılmasıyla sona erecek

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Sinop, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Mustafa Destici: 'İnşallah bu süreç PKK'nın partisinin kapatılmasıyla sona erecek' - Son Dakika


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