BBP Genel Başkanı Destici: "Irak'ı Iraklılar yönetsin" - Son Dakika
Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici: 'Irak'ı Iraklılar yönetsin' - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici: "Irak'ı Iraklılar yönetsin"

6 saat önce

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Irak'ı Iraklıların yönetmesi gerektiğini belirterek, "Ne İran ne ABD ne de başka bir güç buraya müdahale etmesin.

BBP Genel Başkanı Destici:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Irak'ı Iraklıların yönetmesi gerektiğini belirterek, "Ne İran ne ABD ne de başka bir güç buraya müdahale etmesin." dedi.

Destici, parti genel merkezinde düzenlediği 2019 Yılı Değerlendirme Toplantısı'nda, Türk demokrasisine katkılarından dolayı teşekkür ettiği gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Barış Pınarı Harekatı bölgesinde dün şehit düşen 4 askere Allah'tan rahmet dileyen Destici, İdlib'den gelen yeni göç dalgasına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Bu grupların Esed rejimi ve Rusya tarafından bilinçli bir şekilde Türkiye'ye yönlendirildiği noktasında bilgiler var. Özellikle Halep gibi iç bölgelere göç eden ya da canını kurtarmak için giden İdliblilerin tekrar otobüslere doldurularak İdlib'e getirildiği ve hava bombardımanlarıyla da Türkiye'ye doğru yönlendirildikleri bilgisi var."

Geçen yıl meydana gelen ulusal ve uluslararası gelişmelere değinen Destici, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki gerilimde Türkiye'nin barış için girişimde bulunduğunu anımsatarak "Amerika ve İran'a şunu söylüyoruz, Irak'tan elinizi çekin. Irak'ı Iraklılar yönetsin. Ne İran ne ABD ne de başka bir güç buraya müdahale etmesin." ifadesini kullandı.

Mustafa Destici, sorular üzerine, Kanal İstanbul Projesi'ne baştan karşı durmanın doğru olmadığını, toplumda biraz daha tartışılarak kamuoyu desteğinin alınması gerektiğini dile getirdi.

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, İran, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:04 Kaynak: AA
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