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Destici: "(İYİ Partili Türkkan) Milletvekilliğinden de istifa ettirilmesi gerekir" - Son Dakika

Destici: "(İYİ Partili Türkkan) Milletvekilliğinden de istifa ettirilmesi gerekir"

11.11.2021 15:02

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "BBP olarak bu artış mutlaka ama mutlaka yüzde 40'lar seviyesini yakalamalı ve 4 bin liranın üzerinde olmalı diyoruz.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "BBP olarak bu artış mutlaka ama mutlaka yüzde 40'lar seviyesini yakalamalı ve 4 bin liranın üzerinde olmalı diyoruz. Ancak bu şekilde asgari ücretlimiz nefes alabilir." dedi.

Destici, Alperen Ocakları İstanbul İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

TBMM Genel Kurulunda Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin kabul edildiğini hatırlatan Destici, "Dün gördük ki HDP aynı zamanda Ermenistan'ın partisi. Geçmişte görmüştük, Yunanistan'ın, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nin partisi. Türkiye'nin, Türk milletinin, İslam ümmetinin karşısında kim varsa, PKK'nın siyasi uzantısı HDP hep onların yanında durmuştur. Dün de bu tavrını netleştirmiş ve Azerbaycan tezkeresine 'Hayır' diyerek Ermenistan'ın yanında durmuştur." diye konuştu.

Destici, CHP'nin dün "evet" oyu verdiğini dile getirerek, "CHP, Suriye ve Irak tezkerelerindeki hatasını dün tekrarlamadı, HDP'nin kuyruğuna bu sefer takılmadı. HDP'nin etkisinden kurtulduğunu gördük. Bakalım bu, bir seferlik mi olacak? Bundan sonraki süreci de takip edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Peşmerge'nin 25 Kasım'dan itibaren Kerkük'te güvenliği devralacağını kaydeden Destici, Türkiye'nin garantörlük hakkı olduğunu ve bu konuda sessiz kalmaması gerektiğini ifade etti. Destici, Peşmerge'nin Kerkük'te güvenliği tekrar ele geçirmesinin oradaki Türkmen varlığı için büyük bir tehdit olduğunu söyledi.

Bulgaristan'da yapılacak seçimlere de değinen Destici, "Bir Türk partimiz var ve Türkler nüfus olarak da orada yüzde 20'nin üzerinde. Ciddi bir nüfusumuz var. Bulgaristan'da Türk soylu kardeşlerimiz hem Bulgaristan'da ikamet edenler hem Türkiye'de ikamet edip de Bulgaristan vatandaşı olup oy kullanma hakkını olanlar sandığa giderlerse Bulgaristan'ı yönetecek hükümetin, iktidarın güçlü ortağı olma fırsatları var." görüşünü dile getirdi.

Mustafa Destici, Bingöl'de şehidin ağabeyine küfreden İYİ Partili Lüftü Türkkan'ın partiden ihraç edilmesi gerektiğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Milletvekilliğinden de istifa ettirilmesi gerekir. Şayet istifa etmiyorsa Meclis dokunulmazlığını kaldırıp süratli bir şekilde yargılanmasını sağlayıp milletvekilliği düşürülmelidir. Şehit bacısına, ailesine küfretmiş bir milletvekili olabilir mi? PKK'nın siyasi uzantıları orada, eleştiriyoruz, her şeyi söylüyoruz, dönseler deseler ki 'Orada şehit bacısına küfreden birisi oturuyor, gidin önce onun hesabını sorun.' deseler, ne diyecek İYİ Partililer? Bundan sonra sürekli ayaklarına bağ olacak. Hesabını veremezler. Bu olayın üstü bu şekilde kapatılamaz, bu geçiştirilemez."

"Asgari ücretin üzerindeki son vergiler kaldırılmalı"

Asgari ücret düzenlemesine de değinen Destici, şöyle devam etti:

"Özellikle pandemi, 2021 yılında yükselen enflasyon, artan döviz fiyatlarıyla asgari ücretlimiz ezildi. Ocakta 2 bin 825 lira olan maaş, alım gücü bugün 2 bin liralar seviyesinde hem döviz bazında hem enflasyon bazında hem yükselen hayat pahalılığı bazında. Gelecek yıl enflasyon tahminlerine baktığımızda aşağıya doğru olsa da bir yüksek enflasyon yaşayacak Türkiye. Biz diyoruz ki 6 ayda bir belirlensin enflasyon ki asgari ücretlimiz enflasyona da yükselen döviz fiyatlarına da artan hayat pahalılığına da ezilmesin. BBP olarak bu artış mutlaka ama mutlaka yüzde 40'lar seviyesini yakalamalı ve 4 bin liranın üzerinde olmalı diyoruz. Ancak bu şekilde asgari ücretlimiz nefes alabilir. Bunu sanayicimiz, işveren verecek. İşveren için de iyileştirme yapılmalı. İşverene verilen destekler devam ettirilmeli, aynı oranda artırılarak devam ettirilmeli. Vergi meselesinde yardımcı olunmalı. Asgari ücretin üzerindeki son vergiler de kaldırılmalı. Daha da önemlisi, kayıt dışı mutlaka ortadan kaldırılmalı ve kayıt dışıyla mücadele öncelenmelidir. 4 bin liranın, yapılması gerekenler yapıldığında rahat ödenebilecek bir ücret olduğu kanaatindeyim."

Destici, 3600 ek gösterge konusunda hükümetin çalışma yaptığına dikkati çekerek, "Beklentileri karşılayacak bir düzenlemenin 2022'de hayata geçeceğini ümit ediyoruz. BBP olarak bizim de bu konuda bir kanun teklifimiz var. Konunun takipçisiyiz." dedi.

Emeklilikte yaşa takılanların (EYT) da gündemde olduğunu hatırlatan Destici, şunları kaydetti:

"Şu anda emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili bir düzenleme yapılsa hemen 900 bin-1 milyon arası emekli olacak kimse var. Ortalama 3 bin lira maaş aldıklarını kabul etsek yılda 35 milyar lira civarında para yapar. Bu ciddi bir paradır. Bir başka hesapla çok da ciddi olamayan bir paradır. Neye göre? Mesela 2021 bütçesinde 180 milyar lira faiz ödüyoruz. 2022'de bu daha da artacak, belki 250 milyar lirayı geçecek. Bizim 2021'de ödeyeceğimiz faiz 180 milyar lira, yani EYT'lilere vereceğimizin 6 katı faiz ödüyoruz. Bunu biraz düşürdüğümüzde çok rahatlıkla Türkiye bu işin altından kalkar ve EYT'lilerin hak mağduriyeti de ortadan kaldırılır."

Destici: (İYİ Partili Türkkan) Milletvekilliğinden de istifa ettirilmesi gerekir
Destici: (İYİ Partili Türkkan) Milletvekilliğinden de istifa ettirilmesi gerekir
Destici: (İYİ Partili Türkkan) Milletvekilliğinden de istifa ettirilmesi gerekir
Destici: (İYİ Partili Türkkan) Milletvekilliğinden de istifa ettirilmesi gerekir
Destici: (İYİ Partili Türkkan) Milletvekilliğinden de istifa ettirilmesi gerekir
Destici: (İYİ Partili Türkkan) Milletvekilliğinden de istifa ettirilmesi gerekir
Destici: (İYİ Partili Türkkan) Milletvekilliğinden de istifa ettirilmesi gerekir
Destici: (İYİ Partili Türkkan) Milletvekilliğinden de istifa ettirilmesi gerekir
Destici: (İYİ Partili Türkkan) Milletvekilliğinden de istifa ettirilmesi gerekir

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Destici: '(İYİ Partili Türkkan) Milletvekilliğinden de istifa ettirilmesi gerekir' - Son Dakika


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