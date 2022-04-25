BBP Genel Başkanı Destici, İstanbul'da iftar programında konuştu - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Ne HDP içindeki Ermeni milletvekili ne de CHP içindeki Ermeni ve PKK sevdalısı milletvekillerinin bu devlete, ülkeye ve bu vatana parmak sallamalarına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Destici, partisinin Sultanbeyli İlçe Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, devletin aldığı tedbirler, sağlık çalışanlarının gayretleri ile pandeminin büyük oranda azalmasıyla iftar sofrasında bir arada olduklarını söyledi.

Başta Pençe Kilit ve Eren Abluka operasyonlarına katılan asker ile polisler olmak üzere tüm kahraman güvenlik güçlerine Allah'ın yardım etmesini dileyen Destici, şöyle konuştu:

"Şehitlerimizi de rahmetle anıyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Askerimiz, devletimiz terörle, PKK'yla bu kadar mücadele ederken maalesef onların siyasi uzantıları Meclis'te devlete ve millete kafa tutmaya devam ediyor. O yetmiyor, bir de içlerine aldıkları Ermeni çetesi Hınçak ve Taşnak, ASALA terör örgütü artıklarını da Meclis'te konuşturuyorlar. Onlara 'Sözde Ermeni soykırımı varmış ve bunu da TBMM kabul etsin' gibi bir alçaklığı, hadsizliği yaptırıyorlar. Bunu kınıyor ve reddediyorum. CHP'li bir vekil çıkarak, 1915 nisanında bir kısım, onun ifadesiyle 'Ermeni aydınlarının' Anadolu'nun çeşitli şehirlerine sürgüne gönderme ve yok edildikleri iftirasını atmasını milletimizin vicdanına havale ediyorum ve kınıyorum."

"HDP'yle ortaklığı ifşa etmemek adına konuşmuyor"

Destici, yargının bu konuyla ilgili harekete geçtiğini anımsatarak, "Her konuda konuşan Sayın Kılıçdaroğlu, bu konuda ne diyor? Bir de onu duymak istiyorum. Maalesef bugüne kadar bu konularda hiçbir yorum yapmadı. Çünkü PKK'nın uzantısı HDP'yle gizli ortaklıkları var ve bu ortaklığı ifşa etmemek adına konuşmuyor ama biz ve milletimiz bunu biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'te dün sorduğu soruyu İstanbul'dan da sormak istediğini ifade eden Destici, "Demirtaş içeriden çıksın' diyenler ve Sezgin Tanrıkulu'nun açıklamalarıyla ilgili başta Sayın Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP sözcüleri ve Millet İttifakı'nın diğer temsilcileri ne diyor, bunu duymak istiyorum ama şu ana kadar bu konuda hiçbir söz duymadık." değerlendirmesini yaptı.

Destici, Meclis'in de yapması gerekenlerin olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Meclis de hazırlanan fezlekeleri bir an önce görüşecek, dokunulmazlıkları kaldıracak ve bunlar yargıya havale edilecekler. Bunun başka yolu yok. Ne HDP içindeki Ermeni milletvekili ne de CHP içindeki Ermeni ve PKK sevdalısı milletvekillerinin bu devlete, ülkeye ve bu vatana parmak sallamalarına müsaade etmeyeceğiz. Bunu da hep birlikte yapacağız. Bizler Cumhur İttifakı olarak devletin bekasını, varlığını, ülkenin bütünlüğünü, milletin istikbalini ve istiklalini önceleyerek hareket ediyoruz. Bu konuda bugüne kadar taviz vermedik, bundan sonra da asla taviz vermeyeceğiz."

İftar programına Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, bazı BBP yöneticileri ile davetliler katıldı.