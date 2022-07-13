BBP Genel Başkanı Destici, Kayseri'de Birlik ve Beraberlik Şenliği'nde konuştu - Son Dakika
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BBP Genel Başkanı Destici, Kayseri'de Birlik ve Beraberlik Şenliği'nde konuştu

13.07.2022 00:11
BBP Genel Başkanı Destici, Kayseri'de Birlik ve Beraberlik Şenliği'nde konuştu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Şu anda dış politikada Türkiye, son yıllarda görebileceğimiz en güçlü şekilde bağımsız bir politika izliyor.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Şu anda dış politikada Türkiye, son yıllarda görebileceğimiz en güçlü şekilde bağımsız bir politika izliyor." dedi.

Tomarza ilçesi Pusatlı Mahallesi'nde düzenlenen Birlik ve Beraberlik Şenliği'nde konuşan Destici, 10 asırdan fazla bir süre İslam dininin bayraktarlığını yapan Türk milletinin büyük bir millet olduğunu söyledi.

Türk milleti ile gurur duyduğunu belirten Destici, "Devletimiz büyük bir devlet. Tarih boyunca Türk milletinin büyük zaferleri olmuştur ancak büyük acıları da olmuştur. Milyonlarca şehit verildi. Onun için vatanımıza, milletimize ve devletimize sahip çıkacağız. Her dönem aynı gitmeyebilir, her dönem işler aynı şekildi iyi olmayabilir. Bazen işlerin kötü gittiği dönemlerde olabilir." dedi.

Vatan topraklarının 100 sene önce işgal edildiğini ancak yine Türk'ün iman ve kararlığıyla bu toprakların geri alındığının altını çizen Destici, Türk milletinin tarihin hiçbir döneminde devletsiz olmadığını ve bundan sonra da olmayacağını dile getirdi.

"Savunma sanayisinin yüzde 90'ını yerli üretim yapıyoruz"

Türkiye'nin dış politikada başarılı olduğunu vurgulayan Destici, şunları kaydetti:

"Şu anda dış politikada Türkiye son yıllarda görebileceğimiz en güçlü şekilde bağımsız bir politika izliyor. Türkiye Devleti ve Türk Birliği bugün Libya'da. İşte Azerbaycan'ın Ermenistan tarafından 30 yıllık işgal edilen Karabağ toprakları bu dönemde kurtarıldı. Şimdi Doğu Akdeniz'de, Ege'de, Karadeniz'de, velhasıl her yerde Türkiye var Mehmetçiğimiz var. Savunma sanayisinde biz Fırat Kalkanı Harekatı başlattığımızda uçaklarıma atacak bomba vermediler. Uçakların malzemesini vermediler. İHA, SİHA vermediler. Tankları kullanamazsınız dediler. Elhamdülillah şu anda savunma sanayisinin yüzde 90'ını yerli üretim yapıyoruz. İHA'ları, SİHA'ları sadece kendimiz üretmekle kalmıyor, Ukrayna'da, Pakistan'da, Azerbaycan'da, Libya'da Türk İHA'ları, SİHA'ları görev yapıyor. Bütün bunlar Türkiye ve Türk milleti için Müslümanlar için önemli gelişmeler. Onun için Türk'ün ve Müslümanlığın bağımsızlığının en önemli göstergelerinden bir tanesidir. Maazallah Türkiye'de bir yönetim değişikliğinde, bir iktidar, bir anlayış, bir ittifak değişikliğinde bunların hepsi durur. Bundan emin olun."

"Cumhur İttifakı'nın birliği önemli"

Birlik ve beraberliğin önemli olduğunu vurgulayan Destici, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Milletimizin desteğiyle bütün bu projeler tamamlanacak ve kendi savaş uçaklarımız, balistik füzelerimiz, tanklarımız, helikopterimiz, nükleerimizle birlikte bütün dünyaya Türk ve Türk devletinin gücünü göstereceğiz, asla boyun eğmeyeceğiz. Bu da sizin desteğinizle olacak. Bunun için 2023 önemli, bunun için Cumhur İttifakı'nın birliği önemli. Bunun için siz vatandaşların birliği, beraberliği önemli. Ekonomiyle ilgili elbette hiçbirimizin hoşnut olmadığı bir takım gelişmeler var ama bunlar da düzelecek. Bu millet her zorluğu yendiği gibi bugün yaşadığı zorlukları da yine birlik ve beraberlikle yenecektir.

Destici, buradaki programın ardından Konya'da görev yaptığı hastanede uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın Develi'deki ailesine taziye ziyaretinde bulunarak, Kur'an okuyup, dua etti.

YORUMLAR
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Destici: '(İmamoğlu'na) 'Telefonla sanal alemde sel felaketi yönetilemez' Destici: '(İmamoğlu'na) 'Telefonla sanal alemde sel felaketi yönetilemez' DESTİCİ: MASADA 6 PARTİ VAR; 6'SININ DA KAFASINDA AYRI CEVAP VAR DESTİCİ: MASADA 6 PARTİ VAR; 6'SININ DA KAFASINDA AYRI CEVAP VAR
Kaynak: AA

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici, Kayseri'de Birlik ve Beraberlik Şenliği'nde konuştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: BBP Genel Başkanı Destici, Kayseri'de Birlik ve Beraberlik Şenliği'nde konuştu - Son Dakika
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