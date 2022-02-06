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BBP Genel Başkanı Destici kaza yaptı - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici kaza yaptı

06.02.2022 14:13
BBP Genel Başkanı Destici kaza yaptı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de içinde bulunduğu makam aracı, Kırıkkale'de yola fırlayan köpeğe çarptı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de içinde bulunduğu makam aracı, Kırıkkale'de yola fırlayan köpeğe çarptı.

Kaza, sabah saatlerinde Kırşehir-Kırıkkale kara yolu üzerindeki Hasandede köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sivas'ın Şarkışla ilçesinde partisinin kongresine katılmak için yola çıkan Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'nin içinde bulunduğu 06 BBP 01 plakalı makam aracı, Hasandede köyü yakınlarında yola aniden fırlayan köpeğe çarptı. Otomobilde maddi hasar oluşurken, yola fırlayan köpek ise telef oldu. Kazada yaralanan kişinin olmadığı öğrenildi. - KIRIKKALE

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Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Kırıkkale, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa BBP Genel Başkanı Destici kaza yaptı - Son Dakika


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