BBP Genel Başkanı Destici: "Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı HDP'yi üzmemek adına Andımızı savunamadı" - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici: "Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı HDP'yi üzmemek adına Andımızı savunamadı"

17.03.2021 14:32
BBP Genel Başkanı Destici:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı HDP'yi üzmemek adına Andımızı savunamadı" dedi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı HDP'yi üzmemek adına Andımızı savunamadı" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Andımız tartışmalarına değinen Destici, "Milliyetçilik vurgusuyla kültürümüze, dinimize, dilimize, örf-adet ve geleneklerimize sahip çıkılması gerektiğini ve Andımız için de aynı hassasiyetin Türkiye Cumhuriyeti devletinin dünya var oldukça milletiyle birlikte var olmasının en önemli unsurlarından bir tanesinin 'aidiyet meselesi' olduğunu, inancımıza, kültürümüze, dilimize, dinimize, örfümüze, adetimize, geleneklerimize sahip çıkmak olduğunu hepimizin unutmaması lazım. Çocuklarımıza, yeni nesle işte biz Andımız meselesine de bu pencereden bakıyoruz. Bu yüzdendir ki Andımız'a sahip çıkıyoruz. Okullarımızda Andımız'ın yeniden okutulmasını istiyoruz. Geçmişten günümüze verilen kararlar neticesinde Danıştay, 2018 yılında Andımız'ın okullarda okutulması hakkında karar çıkartmıştır. Ancak bazı unsurlar dolayısıyla Andımız'ın okutulmaması yönünde bir karar aldırma girişimi var. Bu karar henüz resmileşmemiş. Danıştay'ın Andımız'ın okutulmaması kararını onaylamamasını biz BBP olarak bekliyoruz. Türk milleti olarak bekliyoruz. Tabii HDP gibi PKK uzantısı olan siyasi uzantılar, Andımızı etnik ayrımcılığın bir sonucu olarak ya da bunu çağrıştırıyor diye kaldırılmasıyla ilgili mücadele veriyorlar. Ben Türk'üm derken bir ırk vurgusu yapılmamaktadır. Bunu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 83 milyona vurgu yapmaktadır. Bu bizim milli kimliğimiz. Onun için buna hep birlikte sahip çıkmamız lazım. Bu konunun siyasi malzeme konusu dahi yapılmaması gerekir" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM grup toplantısında Andımız ile ilgili açıklamalarına değinen Destici, "CHP lideri Kılıçdaroğlu, Andımız'a basın toplantısında değinmedi. Sadece Andımızla ilgili MHP ve BBP'ye yüklendi. 'İktidara da bunu söyleyin', biz sözümüzü herkese söylüyoruz. Peki milletin gözü önünde Kılıçdaroğlu ne yaptı? İttifak ortağı HDP'yi üzmemek adına Andımızı savunamadı. Bizim yaptığımız gibi Danıştay'a, Milli Eğitim Bakanına seslenerek Andımız'ın yeniden okutulmasını söylemedi. Sadece Cumhur İttifakı'na yüklendi ve HDP'yi üzmemeyi, karşısına almamayı tercih etti. Çünkü kaldırılmasını isteyen kim? Türklükle meselesi olanlar HDP, PKK" diye konuştu.

Destici ayrıca, "Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nü gururla, şerefli mazimize, şehitlerimizin hatıralarına ve onların emanetlerine bağlılığımızı bir an bile unutmadan kutluyoruz" dedi. - ANKARA

BBP Genel Başkanı Destici: Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı HDP'yi üzmemek adına Andımızı savunamadı
BBP Genel Başkanı Destici: Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı HDP'yi üzmemek adına Andımızı savunamadı

Halkların Demokratik Partisi, Büyük Birlik Partisi, Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Destici, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici: 'Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı HDP'yi üzmemek adına Andımızı savunamadı' - Son Dakika


Son Dakika

ABD Başkanı Biden'dan savaş çıkartacak sözler: Putin bir katil, Moskova bedel ödeyecek Yasak aşk yaşayan adamın "Biri karım biri sevgilim" sözü Esra Erol'u çileden çıkardı IFAB, ofsayt kuralına düzenleme getiriyor! Artık tüm vücuduyla rakibin önünde olması gerekecek Kafesten kaçan ayı vatandaşların kabusu oldu! O anlar kamerada Vaka sayısında zirvede olan Samsun'da koronavirüslü şahıs parkta otururken yakalandı Sarı kategorideki kentimizde indirim izdihamı! İş yeri çalışanları polisten yardım istedi Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı
Koronadan ölen doktor, babası için ayrılan mezara defnedildi Koronadan ölen doktor, babası için ayrılan mezara defnedildi         
14:29
Çocukluk hayalinin peşinden gitti, 20 yıldır motosikletiyle dünyayı geziyor Çocukluk hayalinin peşinden gitti, 20 yıldır motosikletiyle dünyayı geziyor         
14:16
İmamoğlu, 2 yılla yargılandığı davadan çıkan karara isyan etti: Hukuk ilkeleri hiçe sayıldı İmamoğlu, 2 yılla yargılandığı davadan çıkan karara isyan etti: Hukuk ilkeleri hiçe sayıldı         
14:04
Ürettiği istiridye mantarında siparişlere yetişemeyince müşterilere kilo sınırı getirdi Ürettiği istiridye mantarında siparişlere yetişemeyince müşterilere kilo sınırı getirdi         
13:46
Kısıtlamayı hiçe sayıp eğlence düzenlenen Beşiktaş'taki lüks otele ceza! 5 gün kapalı olacak Kısıtlamayı hiçe sayıp eğlence düzenlenen Beşiktaş'taki lüks otele ceza! 5 gün kapalı olacak         
13:35
Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! "Artık bunu fakirler oynamasın"         
13:00
Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı         
12:32
Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında         
12:15
Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü         
11:40
Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler         
11:32
Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor         
10:23
AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek         
09:41
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı         
21:10
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor         
19:24
Camdan mezarın içine bakanlar ölmüş doktorun karanlıklar içindeki yüzüyle karşı karşıya kalıyor Camdan mezarın içine bakanlar ölmüş doktorun karanlıklar içindeki yüzüyle karşı karşıya kalıyor         
16:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 14:54:41. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: BBP Genel Başkanı Destici: "Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı HDP'yi üzmemek adına Andımızı savunamadı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei