BBP Genel Başkanı Destici: "Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı HDP'yi üzmemek adına Andımızı savunamadı" - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici: "Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı HDP'yi üzmemek adına Andımızı savunamadı"

17.03.2021 20:32

BBP Genel Başkanı Destici: "Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı HDP'yi üzmemek adına Andımızı savunamadı" "Danıştay'ın Andımızın okutulmaması kararını onaylamamasını biz BBP olarak bekliyoruz" Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı HDP'yi üzmemek adına...

BBP Genel Başkanı Destici: "Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı HDP'yi üzmemek adına Andımızı savunamadı"

"Danıştay'ın Andımızın okutulmaması kararını onaylamamasını biz BBP olarak bekliyoruz"

ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı HDP'yi üzmemek adına Andımızı savunamadı" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Andımız tartışmalarına değinen Destici, "Milliyetçilik vurgusuyla kültürümüze, dinimize, dilimize, örf-adet ve geleneklerimize sahip çıkılması gerektiğini ve Andımız için de aynı hassasiyetin Türkiye Cumhuriyeti devletinin dünya var oldukça milletiyle birlikte var olmasının en önemli unsurlarından bir tanesinin 'aidiyet meselesi' olduğunu, inancımıza, kültürümüze, dilimize, dinimize, örfümüze, adetimize, geleneklerimize sahip çıkmak olduğunu hepimizin unutmaması lazım. Çocuklarımıza, yeni nesle işte biz Andımız meselesine de bu pencereden bakıyoruz. Bu yüzdendir ki Andımız'a sahip çıkıyoruz. Okullarımızda Andımız'ın yeniden okutulmasını istiyoruz. Geçmişten günümüze verilen kararlar neticesinde Danıştay, 2018 yılında Andımız'ın okullarda okutulması hakkında karar çıkartmıştır. Ancak bazı unsurlar dolayısıyla Andımız'ın okutulmaması yönünde bir karar aldırma girişimi var. Bu karar henüz resmileşmemiş. Danıştay'ın Andımız'ın okutulmaması kararını onaylamamasını biz BBP olarak bekliyoruz. Türk milleti olarak bekliyoruz. Tabii HDP gibi PKK uzantısı olan siyasi uzantılar, Andımızı etnik ayrımcılığın bir sonucu olarak ya da bunu çağrıştırıyor diye kaldırılmasıyla ilgili mücadele veriyorlar. Ben Türk'üm derken bir ırk vurgusu yapılmamaktadır. Bunu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 83 milyona vurgu yapmaktadır. Bu bizim milli kimliğimiz. Onun için buna hep birlikte sahip çıkmamız lazım. Bu konunun siyasi malzeme konusu dahi yapılmaması gerekir" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin TBMM grup toplantısında Andımız ile ilgili açıklamalarına değinen Destici, "CHP lideri Kılıçdaroğlu, Andımız'a basın toplantısında değinmedi. Sadece Andımızla ilgili MHP ve BBP'ye yüklendi. 'İktidara da bunu söyleyin', biz sözümüzü herkese söylüyoruz. Peki milletin gözü önünde Kılıçdaroğlu ne yaptı? İttifak ortağı HDP'yi üzmemek adına Andımızı savunamadı. Bizim yaptığımız gibi Danıştay'a, Milli Eğitim Bakanına seslenerek Andımız'ın yeniden okutulmasını söylemedi. Sadece Cumhur İttifakı'na yüklendi ve HDP'yi üzmemeyi, karşısına almamayı tercih etti. Çünkü kaldırılmasını isteyen kim? Türklükle meselesi olanlar HDP, PKK" diye konuştu.

Destici ayrıca, "Çanakkale Deniz Zaferi'nin 106. yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nü gururla, şerefli mazimize, şehitlerimizin hatıralarına ve onların emanetlerine bağlılığımızı bir an bile unutmadan kutluyoruz" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici: Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı HDP'yi üzmemek adına Andımızı savunamadı
BBP Genel Başkanı Destici: Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı HDP'yi üzmemek adına Andımızı savunamadı
BBP Genel Başkanı Destici: Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı HDP'yi üzmemek adına Andımızı savunamadı
BBP Genel Başkanı Destici: Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı HDP'yi üzmemek adına Andımızı savunamadı

Halkların Demokratik Partisi, Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Danıştay, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici: 'Kılıçdaroğlu, ittifak ortağı HDP'yi üzmemek adına Andımızı savunamadı' - Son Dakika


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