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BBP Genel Başkanı Destici, KKTC'de Maraş bölgesini ziyaret etti - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici, KKTC'de Maraş bölgesini ziyaret etti

21.12.2021 20:48

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temasları kapsamında Maraş bölgesini ziyaret etti.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temasları kapsamında Maraş bölgesini ziyaret etti.

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla KKTC'de bulunan ve temaslarını sürdüren Destici ve beraberindekiler, KKTC sınırları içerisinde yer alan ve 46 yılın ardından Ekim 2020'de açılım süreci başlayan Maraş bölgesini ziyaret etti.

Destici, Maraş'ın açık bölümlerini gezerek yetkililerden bilgi aldı. Vatandaşlarla da sohbet eden Destici, bölgede bisikletle de gezdi. Burada açıklamalarda bulunan Destici, KKTC'ye her geldiklerinde 1974 öncesi Kıbrıs Türkü'ne yapılan zulümleri hatırlayarak üzüldüklerini söyledi. Destici, "Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Sabilerin, yaşlıların öldürülmesi ve katledilmesi içimizi acıtıyor. İnsan olanın bu vahşeti yapamaması lazım. Osmanlı yönetiminde yüzlerce yıl barış, güvenlik ve huzur içerisinde yaşayan, inançlarını ve kültürlerini yaşatan Rumların, böyle alçakça ve vahşice katliamlara imza attıklarını hatırlıyoruz. Onlar sandılar ki Türkiye buralara gelemez, soydaşlarını ve dindaşlarını koruyamaz, Yunanistan ve diğer Avrupa devletleri kendilerine sahip çıkar zannettiler. Ancak onlar zannettiği gibi olmadı ve gerçekle yüzleştiklerinde belki pişman olmuşlardır diye düşünüyorum." dedi.

Maraş bölgesinin de 1974'teki Kıbrıs Barış Harekatı'nın ardından iskana ve oturuma kapalı olduğunu hatırlatan Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın 15 Kasım 2020'de bölgeyi ziyaret etmesinin ardından Maraş'ın yüzde 3,5'lik kısmının açıldığını söyledi.

"Türkiye ile KKTC'nin bunu başaracak gücü vardır"

Destici, "Maraş'ın açık bölümlerindeki hemen hemen tüm caddelerini ve sahilini gezdik, çay bahçesinde çay içtik. Burası sadece Türklere ve Müslümanlara değil, Rumlara, Hristiyanlara, Avrupalılara veya dünyanın neresinden gelirse gelsin herkese açık. İnşallah burası en kısa zamanda tamamıyla bu kapalılıktan kurtulur, iskana ve oturuma açılır. Türkiye ile KKTC'nin bunu başaracak gücü vardır." diye konuştu.

BBP Genel Başkanı Destici, Rum tarafı ve onların arkasındaki batılı güçlere, Maraş'taki açılım sürecine destek vermeleri yönünde çağrıda bulundu. Maraş'ın kapalı kalmasının Kıbrıs'a, Türklere, Rumlara ve insanlığa bir faydası olmadığını vurgulayan Destici, bölgenin KKTC yönetiminde açılması gerektiğinin de altını çizdi.

Destici, KKTC Başbakanı Faiz Sucuoğlu tarafından da kabul edildi. Ziyarete ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Destici, "KKTC Başbakanı Sayın Faiz Sucuoğlu'nu ziyaret ederek hem hayırlı olsun dileklerimizi ilettik hem de Kıbrıs ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmeleri değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Destici, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle düzenlenen törene de katıldı ve ayrıca KKTC'nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın kabrini ziyaret etti.

BBP Genel Başkanı Destici, KKTC'de Maraş bölgesini ziyaret etti
BBP Genel Başkanı Destici, KKTC'de Maraş bölgesini ziyaret etti
BBP Genel Başkanı Destici, KKTC'de Maraş bölgesini ziyaret etti
BBP Genel Başkanı Destici, KKTC'de Maraş bölgesini ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Kahramanmaraş, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici, KKTC'de Maraş bölgesini ziyaret etti - Son Dakika


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