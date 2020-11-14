BBP Genel Başkanı Destici, KKTC'nin 37'nci kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kıbrıs Türklüğünün varlığını sonsuza dek hür ve güven içinde sürdürmesi dileği ve birliğimizin ebediyete kadar devam edeceğine olan inancımla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

BBP'den yapılan yazılı açıklamaya göre Genel Başkan Destici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a bir mesaj göndererek 37'nci kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında yaptığı davet için teşekkür etti.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle davete katılamayacağını belirten Destici, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türklüğünün, büyük Türk dünyasının en önemli parçalarından biri olduğu düşüncesi, Kıbrıs Türklüğünün varlığını sonsuza dek hür ve güven içinde sürdürmesi dileği ve birliğimizin ebediyete kadar devam edeceğine olan inancımla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 37. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, şahsınızda Kıbrıs Türk halkına saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Enosis rüyası gören Rum katliamcılara karşı verilen mücadelede şehit olan tüm Mehmetçiklerimizi, mücahitlerimizi, masum sivillerimizi rahmetle anıyor, başta Dr. Fazıl Küçük ve KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş olmak üzere bağımsızlık mücadelesinin kahramanlarını saygıyla ve rahmetle yad ediyorum."