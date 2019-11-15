BBP Genel Başkanı Destici:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kıbrıs'ın 1571'den bu yana Türk toprağı olduğunu vurgulayarak, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türklerin adada var olma mücadelesinin, ayakta kalma iradesinin destansı sonucudur" dedi.



Destici, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 36. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türklerin adada var olma mücadelesinin, ayakta kalma iradesinin destansı sonucudur" dedi.



Destici, "Kıbrıslı Türkler geçmişten bugüne adada birlikte yaşamayı, huzuru, barışı, uyumu ve çözümü temsil eden taraf oldu. Buna karşılık katliamlar ve nihayetinde soykırım tehdidiyle karşı karşıya kaldı. İşte bu tehdit, Türk milletinin feraset ve cesaretiyle adeta bir kahramanlık destanına dönüştü. Bugün Kıbrıs denildiğinde aklımıza 1964'te Cengiz Topel şehit olduğunda Diyarbakır'da toplanan, askere yazılmak için Diyarbakır Askerlik Şubesi'ne yürüyen 40 bin vatan evladı geliyor. Kıbrıs denildiğinde aklımıza 1974'te Kıbrıs Barış Harekatı'na destek olmak için Avrupa'daki bankaların önünde kuyruklar oluşturan gurbetçilerimiz geliyor" ifadelerini kullandı.



Kıbrıs denildiğinde akla 1974 yılının şartlarında siyasi kavgalarla bölünmüş milletin devleti ve kardeşleri için bütün anlaşmazlıklarını bir kenara bırakıp omuz omuza, el elle vermesinin geldiğini ifade eden Destici, "Kıbrıs denildiğinde bir araya gelebildiğimizde tüm dünya karşımıza dikilse Türk milletinin ilerleyişinin durdurulamayacağı aklımıza geliyor. Kıbrıs 1571'den beri Türk toprağıdır. 448 yıldır Kıbrıs'ta bulunan Türk varlığı sonsuza dek adada var olmaya devam edecektir. Türkiye, garantör olarak daima Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında yer alacak, haklarının korunması mücadelesinde bir an bile yalnız bırakmayacaktır" dedi.



"KKTC yer altı ve yer üstü zenginliklerine bağımsız ve egemen bir ülke olarak sahip çıkarken başta Avrupa Birliği olmak üzere yaptırım tehditlerine karşı Türkiye Cumhuriyeti dimdik Kıbrıs Türklerinin yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir" diyen Destici mesajını şöyle tamamladı:



"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 36. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, Kıbrıs'ta Türk varlığının sonsuza kadar güven, huzur ve barış içinde yaşaması dileklerimle başta Kıbrıs Türklüğünün önderlerinden Dr. Fazıl Küçük ve KKTC'nin ilk Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş olmak üzere Kıbrıs Türklüğünün var olma mücadelesinde hayatlarını kaybeden şehitlerimizi ve Kıbrıslı mücahitleri rahmet ve minnetle anıyorum." - ANKARA