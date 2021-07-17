BBP Genel Başkanı Destici, KKTC'ye gidecek - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici, KKTC'ye gidecek

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 47. yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gidecek.

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