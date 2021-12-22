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BBP Genel Başkanı Destici KKTC 'de - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici KKTC 'de

22.12.2021 15:30

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "BBP olarak, KKTC'nin Türkiye'deki gönüllü ve fahri elçileriyiz.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "BBP olarak, KKTC'nin Türkiye'deki gönüllü ve fahri elçileriyiz." dedi.

Destici, üç günlük KKTC ziyaretine ilişkin başkent Lefkoşa'da basın toplantısı düzenledi.

20 Aralık'ta Muratağa ve Sandallar köylerinde 14 Ağustos 1974'te EOKA-B terör örgütü tarafından şehit edilen 11 Kıbrıs Türkü çocuk şehit için düzenlenen devlet törenine katıldıklarını hatırlatan Destici, şehitleri rahmetle anarken, acılı ailelerine başsağlığı diledi.

Desteci, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı da ziyaret ettiklerini ve Tatar'ın kendilerine yakından ilgi gösterdiğini belirtti.

KKTC'de çok sayıda ziyaret ve görüşme yaptığını aktaran Destici, bu görüşmeler sırasında KKTC'deki durumu görüştüklerini ve kendi düşüncelerini ifade ettiklerini vurguladı.

Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:

"BBP olarak KKTC'nin her zaman ve her dönemde daha çok desteklenmesi ve bağımsızlığının tanınması noktasında düşüncelerimizi ifade ettik. Örneğin, en sonra Türkiye'de Türk Devletler Teşkilatları Birliği toplandı ve burada Macaristan gözlemci olarak bulundu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanlığımız, KKTC'nin de burada gözlemci olarak bulunması noktasında güçlü bir adım attılar. Biz de BBP olarak bunu çok açık ve güçlü bir şekilde dile getirdik, bunu kamuoyu oluşturma adına hep gündemde tuttuk."

Destici, salgın sürecinin tüm dünyada devam ettiğini, yeni varyantlar çıktığını, vaka ve ölü sayılarının arttığını hatırlattı.

Salgın sonucunda tüm dünyayı ilgilendiren bir ekonomik krizin meydana geldiğine değinen Destici, Türkiye'nin de bundan etkilendiğini söyledi.

Destici, bu ekonomik daralmanın, Türkiye'nin dış politikadaki haklı ve güçlü adımları neticesinde AB ve ABD ile kriz ve soğukluk yaşadığı sürece denk geldiğini anımsattı.

Bu sürecin Türk ekonomisini etkilediğini kaydeden Destici, bunun da dövizde dalgalı ve yüksek artışlara neden olduğunu vurguladı.

Destici, şöyle devam etti:

"Bu sefer de ülkemizin lehine olan bir durum gelişti. Çin'de tedarik zincirinin bozulması, navlun fiyatlarının aşırı rakamlara ulaşması, Türkiye'ye olan talebi artırdı. Türkiye şu anda ihracat patlaması yaşıyor. Ancak bugüne kadar sıcak para ve borçla döndürdüğü ekonomide böyle bir durumla karşı karşıya kalınca Türkiye, ihracata, üretime, yatırıma ve istihdama dayalı yeni bir ekonomik modele geçti. Tabii bu birilerini rahatsız etti çünkü Türkiye bu modeli birkaç sene dahi sürdürse artık bu kalıcı hale gelecek ve Türk ekonomisi kendi ayakları üzerinde çok daha güçlü bir noktaya ulaşacak. Bunu engellemek için dışardan birtakım saldırılar oldu ama içerden daha büyük, adeta feryat, figan bir muhalefetle hükümet karşı karşıya kaldı."

"Maraş bölgesinin önümüzdeki yıllarda tamamı açılacaktır"

Destici, 2022'de Türkiye'nin ihracat artışının devam edeceğini, dış ticarette ihracat ile ithalatın birbirini dengeleyeceğini, diğer gelirlerle birlikte Türkiye'nin ciddi anlamda bir cari fazla vereceğini, bunun da dövize olan ihtiyacı karşılayacağını ve daha dengeli bir ekonomik modelin oluşacağını öngördüğünü belirtti.

Türkiye'de yaşanan bu olumlu ekonomik gelişmelerin KKTC'ye de yansıyacağına işaret eden Destici, KKTC'nin taleplerinin karşılanması noktasında BBP'nin her zaman emek vereceğini ifade etti.

Destici, "BBP olarak, KKTC'nin Türkiye'deki gönüllü ve fahri elçileriyiz." dedi.

Maraş bölgesini de ziyaret ettiğini kaydeden Destici, Maraş'ın bir vakıf arazisi olduğunu ve Türkiye ile KKTC'nin Maraş'taki tezinin çok kuvvetli olduğunu ifade etti.

Destici, "Kıbrıs Rum kesimi ve Yunanistan burada ne kadar inat ederse etsin, gün gelecek uluslararası mahkemeler, başta BM olmak üzere ve diğer kuruluşlar tarafından Türkiye'nin ve KKTC'nin haklı olduğu er geç ortaya konacaktır. İnşallah şu anda yüzde üç buçuğu açılmış olan Maraş bölgesinin önümüzdeki yıllarda tamamı açılacaktır." dedi.

"Cumhurbaşkanı Tatar'ın Kıbrıs politikasını destekliyoruz"

Ekim 2020'de Ersin Tatar'ın cumhurbaşkanlığına seçilmesinin ardından hem KKTC'nin hak ve menfaatlerinin korunması ve Türkiye ile iş birliği konusunda güçlü adımlar attığını söyleyen Destici, "Cumhurbaşkanı Tatar'ın, Kıbrıs'ta tavizsiz bir şekilde, iki toplumun ayrı devlet olarak yoluna devam etmesi noktasındaki kararlılığını da BBP olarak doğru buluyoruz, destekliyoruz. Zaten şu anda Türkiye'nin tezi de bu. Türkiye ile KKTC Cumhurbaşkanlığının ve hükümetinin bu konuda tam bir uyum ve iş birliği içerisinde olması büyük bir kazançtır." diye konuştu.

Destici, 23 Ocak 2022'de KKTC'de yapılacak erken genel seçimlerin hayırlı olmasını da diledi.

BBP Genel Başkanı Destici KKTC 'de
BBP Genel Başkanı Destici KKTC 'de
BBP Genel Başkanı Destici KKTC 'de
BBP Genel Başkanı Destici KKTC 'de
BBP Genel Başkanı Destici KKTC 'de
BBP Genel Başkanı Destici KKTC 'de
BBP Genel Başkanı Destici KKTC 'de
BBP Genel Başkanı Destici KKTC 'de
BBP Genel Başkanı Destici KKTC 'de

Büyük Birlik Partisi, Türkiye, Kıbrıs, Tatar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BBP Genel Başkanı Destici KKTC 'de - Son Dakika


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