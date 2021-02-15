BBP Genel Başkanı Destici Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.

Destici, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sıram geldi ve Kovid-19 aşımı Ankara Şehir Hastanesinde yaptırdım. Sırası gelen bütün vatandaşlarımızı aşılarını yaptırmaya davet ediyor, başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca olmak üzere bu mücadelenin kahramanları sağlık çalışanlarımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum." ifadesini kullandı.