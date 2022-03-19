BBP Genel Başkanı Destici, bir çiftin nişan yüzüklerini taktı - Son Dakika

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Malatya'da nişan töreni yapan bir çiftin yüzüklerini taktı.

Destici, partisinin yarın düzenlenecek il kongresi için geldiği kentte, akşam yemeği için gittiği bir lokantanın yakınında nişan töreni yapan ailenin isteği üzerine törene katıldı.

Ali Alsancak ile Sinem Çelik'in nişan yüzüklerini takan Destici, çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. Çiftin ailesi de nişana katılımından dolayı Destici'ye teşekkür etti.

Destici, daha sonra kentteki programına devam etti.