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BBP Genel Başkanı Destici, Vahap Seçer'i ziyaret etti - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici, Vahap Seçer'i ziyaret etti

25.12.2021 19:12

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bizim bir çizgimiz var. O da terör. Hangi siyasi parti olursa olsun, yeter ki terörü desteklemesin.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Bizim bir çizgimiz var. O da terör. Hangi siyasi parti olursa olsun, yeter ki terörü desteklemesin. Terörün uzantısı olmasın. Hepsiyle, bütün liderlerle, yöneticileriyle gözlerinin içine bakarak konuşabilme hakkına sahibiz çünkü biz hiçbir zaman siyaseti çirkinleştirmedik." dedi.

Destici, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'i ziyaretinde, iki gündür kentte çeşitli temaslarda bulunduğunu söyledi.

Seçilen belediye başkanının, partinin değil vatandaşların başkanı olması gerektiğini aktaran Destici, "İlçelere baktığımız zaman aşağı yukarı 10-11'i Cumhur İttifakı'na mensup partilerde. Bu belediye meclis üyeliğine de yansıyordur muhakkak. Burada önemli olan Türkiye ve özelde de Mersin. Dolayısıyla hem şehir merkezinde hem de bütün diğer ilçelerde yaşayan vatandaşlarımıza hizmet daha iyi nasıl götürülür, talepler nasıl karşılanır… Burada mutlaka ama mutlaka el ve güç birliği yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Destici, BBP'nin kurulduğu günden bu yana var olan bütün siyasi partilerle seviyeli bir ilişkisi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Bizim bir çizgimiz var. O da terör. Hangi siyasi parti olursa olsun, yeter ki terörü desteklemesin. Terörün uzantısı olmasın. Hepsiyle, bütün liderlerle, yöneticileriyle gözlerinin içine bakarak konuşabilme hakkına sahibiz çünkü biz hiçbir zaman siyaseti çirkinleştirmedik. Daha sonra pişman olacağımız laflar etmedik. Eleştirilerimizi de yaptıysak, mutlaka bunları da siyasi etik, ahlak içinde yaptık. Bundan sonra da aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz. Bizim iddiamız, tabii ki Cumhur İttifakı ile başarılı olmak. Türkiye'yi yönetmeye devam etmek ama yerelde halkımız, milletimiz kime yetkiyi vermişse, elbette ki arkadaşlarımızın da teşkilatlarımızın da diğer partilerin de herkesin bir hizmet etmesini, vatana, millete faydalı olmasını arzu ederiz."

Destici, Mersin'in sorunları ve taleplerini de TBMM'de dile getireceklerini ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Seçer de 1970'li yıllardan sonra kentin yoğun bir iç göçe maruz kaldığını, Suriye'deki gelişmelerin ardından bu sayının arttığını belirtti.

Destici'nin, "Ne kadar Suriyeli mülteci var?" sorusuna karşılık, "Yaklaşık 240 bin kayıtlı ama kayıt dışını da koyduğunuz zaman bu rakam 400 bin civarında olabilir." yanıtını veren Seçer, kentte yaklaşık 2,3 milyon insan yaşadığını aktardı.

Seçer, merkezi yönetimden beklentilerinin olduğunu dile getirerek, "Hepimizin ortak kaygısı, Türkiye'mize daha güzel hizmet etmek. Şu anda bir ittifaka mensup partiler var. Bir de muhalefet var. Bu demokrasinin olmazsa olmazları. Ben muhalefet partisinin bir belediye başkanıyım ama bu akıllara soru işareti getirmesin. Bizim buradaki şiarımız herkesi kucaklamak." diye konuştu.

"Bütün muhtaç ve mazlum coğrafyalara Türkiye aşı gönderecek"

Destici, Seçer'i ziyaretinin ardından partisinin Mersin İl Başkanlığı binasının açılışına katıldı.

Burada konuşan Destici, tüm ülkelerin Kovid-19 nedeniyle zorlu bir dönemden geçtiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şimdi kendi aşımız TURKOVAC'ın testleri, denemeleri bitti. Bundan sonra artık aşı uygulamasına geçiliyor. Türkiye, Kovid-19'a karşı aşı üreten bir ülke oldu. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yapılan Türkiye- Afrika Ortaklık Zirvesi'nde Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu ifade etti, başta aşıya ulaşamayan Türk ve İslam coğrafyasındaki ülkelerimiz olmak üzere bütün bu muhtaç ve mazlum coğrafyalara da Türkiye'nin aşı göndereceği müjdesini verdi. Türk'e, Müslüman'a yakışan da budur."

Destici, Türkiye'nin, Suriye'deki iç savaş nedeniyle ölümden kaçan insanlara sahip çıktığını aktararak, şunları kaydetti:

"Devletimiz Suriyelileri geri göndermek için Suriye'nin kuzeyine çeşitli harekatlar gerçekleştirdi. Bu harekatların iki amacı var. Birincisi orada terörü yok etmek, terör devleti kurulmasına müsaade etmemek. İkincisi de kontrol ettiği bölgelere, buradaki mültecileri tekrar Suriye'ye döndürmek. 500 binin üzerinde Suriyeli mülteci bu yolla ülkelerine geri götürüldü. İnşallah bu harekat bölgeleri genişletildiğinde ya da Suriye'nin toprak bütünlüğü korunarak iç savaş bitirildiğinde burada bulunan mültecilerin tamamı kendi ülkelerine dönmelidir ve dönecektir. Bunlar burada kalıcı bir hale gelmemelidir."

Akdeniz ve Toroslar belediyelerini de ziyaret eden Destici, Suphi Öner Öğretmenevinde düzenlenen programda da sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarlarla bir araya geldi.

BBP Genel Başkanı Destici, Vahap Seçer'i ziyaret etti
BBP Genel Başkanı Destici, Vahap Seçer'i ziyaret etti
BBP Genel Başkanı Destici, Vahap Seçer'i ziyaret etti
BBP Genel Başkanı Destici, Vahap Seçer'i ziyaret etti
BBP Genel Başkanı Destici, Vahap Seçer'i ziyaret etti
BBP Genel Başkanı Destici, Vahap Seçer'i ziyaret etti
BBP Genel Başkanı Destici, Vahap Seçer'i ziyaret etti
BBP Genel Başkanı Destici, Vahap Seçer'i ziyaret etti

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Hizb-i İslami Partisi, Büyük Birlik Partisi, Mersin, Terör, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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