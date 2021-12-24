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Destici: "Hayat pahalılığının aşağı çekilmesi gerekiyor" - Son Dakika

Destici: "Hayat pahalılığının aşağı çekilmesi gerekiyor"

24.12.2021 16:31

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, vatandaşın bir kere daha Cumhur İttifakı'na Türkiye'yi yönetme yetkisi vereceğine inandığını söyledi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, vatandaşın bir kere daha Cumhur İttifakı'na Türkiye'yi yönetme yetkisi vereceğine inandığını söyledi.

Destici, Mut ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşların taleplerini dinledi.

Ziyareti sırasında yanına gelen 10 yaşındaki Cihan Çelik ile sohbet eden Destici, çocuğun "Başkanım beni çocuk kolları başkanı yapalım mı?" sorusuna "Tamam, yapalım. İsmin de Cihan'mış. Çok güzelmiş." sözleriyle yanıt verdi. Destici, Cihan Çelik'in "Keşke Muhsin reis burada olsaydı." sözlerine karşı, "Allah onun mekanını cennet etsin." ifadesini kullandı.

Daha sonra, partisinin Mut İlçe Başkanlığı binasının açılışına katılan Destici, burada toplanan vatandaşlara hitabında, Kovid-19'un dünyaya ekonomik kriz getirdiğini söyledi.

Destici, Türkiye'nin bu krizden olumsuz etkilendiğini ancak devletin her türlü önlemi aldığını anlattı.

"Hayat pahalılığının aşağı çekilmesi gerekiyor"

Asgari ücrete yapılan zamma değinen Destici, "Bu artışın kalıcı, anlamlı ve çalışan kesimimizin gerçekten ihtiyacını karşılayabilmesi için hayat pahalılığının aşağı doğru çekilmesi gerekiyor. Ocak ayı itibarıyla emeklilerimizle ilgili bir çalışma, düzenleme var. İyileştirme yapılacak. Diğer kamu çalışanlarımızla ilgili de çalışmalar yapılacak. Diğer taraftan üreterek çalışacağız, istihdam meydana getireceğiz. Yatırım yapacağız ve yaptığımızı ihraç edeceğiz ki ülkemizin ekonomisi büyüsün, devletimiz, ülkemiz sizlerle birlikte ekonomik olarak rahatlasın." diye konuştu.

Destici, 2023 yılı haziran ayında seçim olacağını anımsatarak "İnanıyorum sağduyulu vatandaşımız her zaman devletin varlığını, ülkesinin bütünlüğünü, insanını, milletinin istiklalini ve istikbalini önceleyerek oyunu kullanacak. İnanıyorum ki bir kere daha Cumhur İttifakı'na Türkiye'yi yönetme yetkisi verecektir." ifadelerini kullandı.

Destici, Türk lirasının döviz karşısında değer kazanmasına değinerek bazı çevrelerin bundan rahatsız olduğunu da kaydetti.

Destici: Hayat pahalılığının aşağı çekilmesi gerekiyor
Destici: Hayat pahalılığının aşağı çekilmesi gerekiyor
Destici: Hayat pahalılığının aşağı çekilmesi gerekiyor
Destici: Hayat pahalılığının aşağı çekilmesi gerekiyor
Destici: Hayat pahalılığının aşağı çekilmesi gerekiyor
Destici: Hayat pahalılığının aşağı çekilmesi gerekiyor
Destici: Hayat pahalılığının aşağı çekilmesi gerekiyor
Destici: Hayat pahalılığının aşağı çekilmesi gerekiyor

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Büyük Birlik Partisi, Mustafa Destici, Cumhur İttifakı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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