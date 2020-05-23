BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ramazan Bayramı arifesinde Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrine ziyarette bulundu.

BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti, System.String[]

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Ramazan Bayramı arifesinde Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrine ziyarette bulundu.

Destici, Taceddin Dergahı'ndaki ziyaretine Alperen Ocakları Eğitim Kültür ve Dayanışma Vakfı Genel Başkanı Samet Bağcı ve bazı partililerle birlikte geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden dolayı az sayıda kişinin katılımıyla gerçekleşen ziyarette Destici, Yazıcıoğlu'nun kabrine gül ve karanfil bıraktı, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Genel Başkan Destici, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, partisinin kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kendilerine bıraktığı mirasa sahip çıkmaya devam edeceklerini söyledi.

Doğu Türkistan'dan Filistin'e, Kırım'dan Myanmar'a kadar birçok coğrafyada kan ve gözyaşı olduğunu vurgulayan Destici, Ramazan Bayramı'nın acıları dindirmesine vesile olmasını diledi.

Koronavirüs nedeniyle hüzünlü bir ramazanı geride bıraktıklarını ifade eden Destici, "Ülkemiz, koronavirüsle mücadelede gerçekten iyi bir mücadele verdi. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere, emniyet görevlilerimize, Sağlık Bakanlığımıza, Bilim Kuruluna ve hükümete teşekkür ediyorum." dedi.

Virüs nedeniyle yaşamını yitiren vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı ve sabır dileklerinde bulunan Destici, vatandaşların bayramda da tedbirlere uyması gerektiğini aktardı.

Pakistan'ın Karaçi kentinde düşen uçaktan dolayı derin üzüntü duyduklarını dile getiren Destici, Pakistan hükümetine ve vatandaşlarına başsağlığı mesajını iletti.

Destici, bir gazetecinin, "Son dönemdeki milletvekilli transferleri iddialarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna ilişkin, "Vekil transferleri, siyasetin ve partilerin itibarsızlaşması noktasında rol oynadı. CHP ile ilgili kara leke deyince Güneş Motel akla geliyor. 2018'de Genel Başkanın emriyle 15 CHP milletvekili ağlayarak başka partiye geçti. Türk siyaseti bu görüntüleri hak etmiyor." değerlendirmesini yaptı.

Destici, Ramazan Bayramı'na ilişkin şunları söyledi:

"Türk ve İslam coğrafyasındaki bütün kardeşlerimin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramın birliğimize, beraberliğimize ve kardeşliğimize katkı yapması inancıyla huzur içinde bir bayramı geçirmeyi arzuluyorum."

Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Ramazan Bayramı, Mustafa Destici, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.05.2020 01:33 Kaynak: AA

Son Dakika Politika BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti - Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1186 yeni vaka tespit edildi Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mezarlık ziyareti fotoğrafı tartışma yarattı Öğretmeninin şifresini ele geçiren kız öğrenci, sistemden notlarını değiştirip mezun oldu AK Partili kadın kolları başkanının "Kızmayın sakın" diyerek Erdoğan'a söylediği söz, toplantıya damga vurdu Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı Evli kadın, sapığını eve çağırıp kocasıyla birlikte bayıltana kadar dövdü Öldürdüğü annesinin kanıyla dolaba yazı yazan üniversite öğrencisi: Geceleri uyuyamıyorum Eniştesine şaka yapmak için video çeken Yasemin Seyidoğlu, sosyal medyada fenomen oldu Bakan Soylu: Minareden müzik çalanı bulup cami dibinde ezan dinleteceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi: Havuz veya denizden virüs bulaşmaz Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Bitiş çizgisine varmak üzereyiz Sağlık Bakanı Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'nde ilk bebeği doğduğunu duyurdu 40 metrelik fırın ünitesi İskenderun'dan Samsun'a tırla 5 günde getirildi Baba hasretiyle yanıp tutuşan genç, canlı yayında öğrendiği DNA sonuçlarıyla iki kez yıkıldı
Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1186 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 23 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 32 oldu, 1186 yeni vaka tespit edildi         
19:42
Psikolojik sorunları olan kişi üzerine benzin dökerek kendini yaktı Psikolojik sorunları olan kişi üzerine benzin dökerek kendini yaktı         
19:22
Normalleşme anketinde dikkat çeken sonuçlar! Yüzde 55'lik kesim kafe ve restoranlara gitmeyecek Normalleşme anketinde dikkat çeken sonuçlar! Yüzde 55'lik kesim kafe ve restoranlara gitmeyecek         
19:15
Sağlık Bakanı Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'nde ilk bebeği doğduğunu duyurdu Sağlık Bakanı Koca, Çam ve Sakura Hastanesi'nde ilk bebeği doğduğunu duyurdu         
19:07
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mezarlık ziyareti fotoğrafı tartışma yarattı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in mezarlık ziyareti fotoğrafı tartışma yarattı         
19:01
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Roberto Carlos'la görüştüğü iddia edildi Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için Roberto Carlos'la görüştüğü iddia edildi         
18:51
Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti Bayer Leverkusen, Mönchengladbach'ı deplasmanda 3-1 mağlup etti         
18:37
Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı Ehliyetsiz 1200 kilometre yol giden sürücüyü, emniyet müdürünün dikkati yakalattı         
18:30
Merkezi ezan sistemini tasarlayan mühendis: Her ezandan sonra şifre değiştirilsin Merkezi ezan sistemini tasarlayan mühendis: Her ezandan sonra şifre değiştirilsin         
18:24
Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş Anne ve babasını ekmek alma tartışması sebebiyle öldürmüş         
17:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü         
17:39
Moskova'da Hafter krizi! Lavrov ile Şoygu arasında görüş ayrılığı var Moskova'da Hafter krizi! Lavrov ile Şoygu arasında görüş ayrılığı var         
17:21
ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 98 bine yaklaştı ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 98 bine yaklaştı         
17:13
Mönchengladbach - Leverkusen maçında taraftarların kartondan fotoğrafları tribünlere yerleştirildi Mönchengladbach - Leverkusen maçında taraftarların kartondan fotoğrafları tribünlere yerleştirildi         
17:11
Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı Konya bomba paniğine neden olan Amerikalıyı konuşuyor! Sık sık otel değiştirdiği ortaya çıktı         
17:11
Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı         
17:01
40 metrelik fırın ünitesi İskenderun'dan Samsun'a tırla 5 günde getirildi 40 metrelik fırın ünitesi İskenderun'dan Samsun'a tırla 5 günde getirildi         
16:31
Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı Direğe çarpan LPG'li otomobil alev aldı: 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı         
16:27
Muğla'da salep eken çiftçiler, kilosu 350 TL'den siparişlere yetişemiyor Muğla'da salep eken çiftçiler, kilosu 350 TL'den siparişlere yetişemiyor         
15:54
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'da kalan maçların 8 Haziran haftasından itibaren başlayacağını söyledi İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, La Liga'da kalan maçların 8 Haziran haftasından itibaren başlayacağını söyledi         
15:53
Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi Dört günlük yasak öncesi yazlıkçıların akın ettiği Kuşadası'na son 24 saatte 20 binden fazla araç geldi         
15:52
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayımız 35'e yükseldi         
15:51
Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı Ekonomik zorluk yaşayan Hilal Özdemir, canlı yayında gözyaşları içinde başından geçenleri anlattı         
15:50
Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum Diagne, Galatasaraylılara müjdeli haberi verdi: Satmak isterlerse, kendime uygun kulüp bulurum         
15:39
Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL Güzelliğiyle mest eden nilüfer çiçeğini koparmanın cezası 146 bin TL         
15:39
Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı Kabir ziyareti yapan Erdoğan, anne ve babası dışında yakın arkadaşını da unutmadı         
15:29
Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı Serdar Ortaç, yıllar sonra anlattı: İş teklif eden Acun'a eğlence kulübüne gel dedim diye telefonu yüzüme kapattı         
15:28
Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu Isparta'da bir vatandaş, tartışığı anne ve babasını öldürüp polise teslim oldu         
14:51
Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, koronaya iyi geldiği düşünülen sıtma ilaçlarının ölüm riskini artırdığını ortaya koydu Harvard Üniversitesi'nde yapılan araştırma, koronaya iyi geldiği düşünülen sıtma ilaçlarının ölüm riskini artırdığını ortaya koydu         
14:49
Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi Kobe Bryant'ın adı, İstanbul Caddebostan'daki bir basketbol sahasına verildi         
14:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2020 20:16:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: BBP Genel Başkanı Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]